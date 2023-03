Das Festspiel „1493 - Schongau zwischen Blut und Freundschaft“ ist auch Thema bei den Erlebnisführungen

Das Programm der Stadtführerinnen

Von Elke Robert

Die Schongauer Stadtführer stecken schon mitten in den Vorbereitungen für die neue Saison. Kreisheimatpfleger Jürgen Erhard verstärkt ab sofort das Team, das einige neue Erlebnisführungen mit im Angebot hat. Und natürlich dreht sich in diesem Jahr vieles um das Festspiel „1493“ im Juli.

Schongau – Die fünf Frauen Kornelia Funke, Ursula Heitmeier, Susanne Siegl, Gisela Sporer und Renate Zöpf bilden das Kernteam der Schongauer Stadtführerinnen. Sie haben nun Verstärkung bekommen und werden ab sofort unterstützt von Kreisheimatpfleger Jürgen Erhard. Erst jüngst ist man zusammengesessen und hat die Stadtführungen durchgeplant – es wird wieder viel angeboten, wie Maximilian Geiger, Leiter der Tourist Information, erläutert.

Das Festspiel „1493 – Schongau zwischen Blut und Freundschaft“ wird heuer natürlich auch bei den Stadtführungen thematisch eine große Rolle spielen. Die Erlebnisführung zum Freilichttheater hangelt sich an den Originalschauplätzen entlang und endet am Bürgermeister-Schaegger-Platz, damit die Teilnehmer noch einen Blick hinter die Kulissen werfen können. „Auch für alle Darsteller soll es eine Führung geben“, so Geiger, der gleichzeitig Autor, Regisseur und Darsteller im Festspiel ist.

Henkerstochter bleibt weiterhin präsent

Die Erlebnisführung, die der Kreisheimatpfleger zusammengestellt hat, heißt „Die wehrhafte Stadt“ und bietet eine Wanderung durch die Jahrhunderte und die Entwicklung der Stadt. „Das ist auch der wissenschaftliche Blick auf jene Zeit, in der der Hauptmann der Stadtwache gelebt hat, ein Hauptdarsteller im Festspiel“, so Geiger, der sich auf die Zusammenarbeit mit Erhard freut.

Die Henkerstochter bleibt in Schongau natürlich weiter präsent. Autor Oliver Pötzsch bietet wieder einen literarischen Spaziergang an, Stadtführerinnen steuern weitere Details über das Leben der Henkersfamilie in jener dramatischen Zeit bei. Eine Art „Best of“ der bisherigen Henkerstochter-Führungen kündigt Geiger ebenfalls an. Gisela Sporer und Kornelia Funke haben aus den bisher neun Bänden der Saga das Wichtigste in einer neuen Runde zusammengeführt.

Mit der Taschenlampe in der dunklen Kirche . . .

Ebenfalls neu im Programm ist die Taschenlampenführung „Im Dunkeln durch die Heilig-Geist-Kirche geistern...“, die aber erst wieder gegen Ende des Jahres – eben in der dunklen Jahreszeit – stattfinden kann. Siegl lenkt den Blick dabei auf einzelne besondere Gegenstände in der Kirche St. Anna.

Besinnlich geht es Ende des Jahres zu bei der „Stadtführung im Advent“ – Gisela Sporer geleitet auf ihrem Rundgang zu ruhigen Plätzen und verborgenen Schätzen in der Altstadt. Auch kommt man an Stellen, die man in der Regel nicht besuchen kann, wie die Hauskapelle der Musikschule.

Lechrundgang pausiert

„Skandal, Skandal um Schongau!“ heißt es wieder mit Ursula Heitmeier, die an acht verschiedenen Schauplätzen in der Altstadt wahrlich gruselige Geschichten erzählt. Auch die Runde „Henker, Heiler, Hexen – Geschichten aus dem Kräutergarten“ wird weitergeführt. Renate Zöpf hat außerdem eine neue Führung ausgearbeitet und verfolgt mit Interessierten die Spuren der Schongauer Straßennamen. In der Altstadt gibt es viele Verbindungen und Verknüpfungen zur Stadtgeschichte oder zu Schongauer Persönlichkeiten.

Nicht im Programm ist dagegen Zöpfs Lechrundgang. „Wir wollen uns lieber auf ein paar Führungen fokussieren und im kommenden Jahr wieder Neues anbieten“, so Geiger. Die Stadtführerinnen hätten noch viele Ideen, auch ihm schwebten einige Dinge vor, deutet der Leiter der Tourist Information schon an, dass noch viel Spannendes zu erwarten ist.

Auch eine Bier- und Kinderführung

Weiterhin angeboten wird die Schongauer Bierführung: Im 14. Jahrhundert wurden in Schongau die Schankgebote festgelegt, mehr als ein Dutzend Brauereien gab es damals in der Stadt. Nicht zuletzt bietet Funke wieder die Kinderführung an. Vier Termine mit dem „Hexenkind Hagasusa“ sind geplant. Mit dem Spießbürger können Kinder außerdem auf die Stadtmauer.

Zwölf Erlebnisführungen sind zusammengekommen neben den Regelführungen, die von Mai bis Oktober jeden Freitag stattfinden. „Und alle angebotenen Führungen sind ganzjährig buchbar“, so noch einmal der Hinweis Geigers. Ob für Gäste oder eine Firmengruppe – Anfragen sind jederzeit möglich.

Stadtführungen: Alle Führungen sind über die Internetseite der Stadt abrufbar. Anmelden kann man sich bei der Tourist Information unter 08861/214-181 oder anfragen über touristinfo@schongau.de.

