Festwochenende in Schongau mit Gästen aus Gogolin

Die Jugendkapelle aus Gogolin kommt am Wochenende nach Schongau und wird bei mehreren Anlässen aufspielen. © Stadt Gogolin

Seit 25 Jahren sind die Städte Schongau und Gogolin in Polen partnerschaftlich verbunden. Wenn das kein Grund zum Feiern ist. Und das Beste: Jeder darf und soll mitfeiern.

Schongau – Rund 50 Gäste aus Gogolin werden an diesem Wochenende in Schongau erwartet, aufgeteilt in Delegierte und Mitglieder der dortigen Jugendblaskapelle. Denn auch das hat seit Bestehen der Partnerschaft Tradition: der musikalische Austausch, die gegenseitigen Besuche der Kapellen aus beiden Städten und das gemeinsame Musizieren.

Das ist auch schon der erste Höhepunkt am Samstag, 2. Juli, um 17 Uhr auf dem Schongauer Marienplatz: Das Gemeinschaftskonzert der Jugendblaskapelle Gogolin und der Stadtkapelle Schongau. Natürlich kostet das Konzert keinen Eintritt, die Musiker würden sich aber über viel Applaus aus ganz vielen Händen freuen.

Auf zum Waldfest

Ebenfalls herzlich eingeladen sind alle zum zweiten Höhepunkt an diesem Wochenende: Dem Waldfest des Trachtenvereins Schloßbergler Schongau am Sonntag, 3. Juli. Dieses beginnt mit einer Feldmesse um 11 Uhr auf der Wiese am Trachtenheim. Danach geht es zünftig weiter mit einem Frühschoppen, bester kulinarischer Versorgung und musikalischer Unterhaltung durch die Stadtkapelle Schongau und die Jugendblaskapelle aus Gogolin.

Mit dabei sind auch der Schloßbergler Männerchor, die Plattlergruppen des Trachtenvereins sowie die Goaßler aus Steingaden. Für die kleinen Besucher gibt es lustige Spiele und Ponyreiten. Ein Fest für Groß und Klein also. Und natürlich ist auch hier der Eintritt frei. Sollte das Wetter bei einer der beiden Veranstaltungen gar nicht mitspielen, findet diese jeweils in der Lechsporthalle statt.

Christine Wölfle

