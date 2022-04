Lech-Rangerin Patrizia Majowski ist „Feuer und Flamme“ für den Lech

Von: Elke Robert

Liebt ihre Arbeit am Lech: Patrizia Majowski ist seit drei Jahren Lech-Rangerin in Schongau, betreut nun auch den Landkreis Landsberg mit und ist damit für insgesamt 90 Flusskilometer zuständig. © Hans-Helmut Herold

Vor drei Jahren startete Patrizia Majowski mit ihrer Aufgabe als Lech-Rangerin in Schongau. Seit Kurzem ist sie sogar noch für ein größeres Gebiet verantwortlich: Sie betreut die Hotspots an 90 Flusskilometern. Wir sprachen mit ihr darüber, was ihr an der Arbeit wichtig ist und was sie an Schongau mag.

Schongau – Anfang April vor drei Jahren verschlug es Patrizia Majowski nach Schongau. Die Coburgerin war damals über eine Stellenanzeige gestolpert: Gesucht war für das Hotspot-Projekt „Alpenflusslandschaften – Vielfalt leben von Ammersee bis Zugspitze“ ein Lech-Ranger mit Hauptaugenmerk auf die Litzauer Schleife.

„Ich dachte mir, das ist perfekt“, erinnert sich die Biogeographin, die ihren Bachelor im Studiengang „BioGeo-Analyse“ absolvierte und zuvor als selbstständige Kartiererin gearbeitet hatte. Bis März 2021 lief das Verbundprojekt, vor einem Jahr übernahm der Landkreis Weilheim-Schongau die Finanzierung ihrer Stelle beim Verein Lebensraum Lechtal.

Von Lechstaustufe 2 bis 22 zuständig

Jetzt erweitert sich noch einmal das Gebiet, denn der Landkreis Landsberg übernimmt seit März die Hälfte der Stunden. Damit ist Majowski für einen Bereich ab der Lechstaustufe 2 am Premer Lechsee bis zur Lechstaustufe 22 am Auensee an der nördlichen Grenze des Landkreises Landsberg zuständig – und zwar neben der Litzauer Schleife nun für weitere wichtigste Punkte.

„Damit ich weiß, wo die Probleme liegen. Wo es Konflikte gibt, organisiere ich demnächst ein Strategietreffen mit Verbänden, Behörden und Gemeinden, denn das Gebiet ist riesig“, ist sich die Lech-Rangerin bewusst. Ihre Aufgabe ist die Öffentlichkeitsarbeit, sie übernimmt die Umweltbildung mit Vorträgen und Führungen, die man auch direkt bei ihr buchen kann. Auch Netzwerkarbeit gehört dazu.

Einzigartige Landschaft

Das Büro in der Schongauer Christophstraße teilt sie mit Mathias Haunstetter. Der Gebietsbetreuer, ebenfalls im Auftrag des Vereins Lebensraum Lechtal, aber finanziert über den Bayerischen Naturschutzfond, übernimmt für diese Fläche den Part der Landschaftspflege. Immerhin 90 Flusskilometer sind es zusammengenommen im Landkreis Landsberg und Weilheim-Schongau.

„Es handelt sich um eine einzigartige Landschaft mit spannenden Menschen und berührenden Begegnungen“, resümiert Majowski, die in Reichling wohnt, die ersten drei Jahre ihrer Arbeit in Schongau. Als „sehr zugänglich“ beschreibt sie die Lech-Anwohner. Und in der Zeit, seit sie hier arbeitet, habe sich auch viel verändert. „Am Anfang sind die Leute noch mit ihren SUV’s auf die Kiesbänke und kleinen Inseln im Lech gefahren“, erinnert sie sich.

Tourismus in der Region eine Besonderheit

Während Leute von außerhalb noch immer mit Wohnwagen am Lech feiern oder bei Bootsfahrten auf Kiesbänken anlanden trotz Betretungsverbots – „man muss viel informieren“ –, seien die Anwohner sehr zugänglich. „Ich habe mich nicht nur in den Lech verliebt, sondern auch in die Bevölkerung“, so die 35-Jährige. „Da gibt es eine große Sympathie, ich bin hier jetzt wie zuhause.“

Während sie zuvor die Fränkische Schweiz direkt vor der Haustüre hatte und sich eher für das Ökosystem Wald interessiert habe, sei sie jetzt „Feuer und Flamme“ für die Fließgewässer. Der Tourismus in der Region sei eine Besonderheit. „Es gibt eine große Strukturvielfalt, noch nie habe ich so viele unterschiedliche Landschaften auf einem Fleck gesehen.“

Verantwortungsvoll mit der Natur umgehen

Trotz aller Regelungen im Sinne des Schutzes für Flora und Fauna sollen die Bürger nicht etwa wegbleiben. Im Gegenteil: „Ich freue mich, wenn die Leute rausgehen und die Natur erleben, ich will sie nicht fernhalten, sie eher einladen.“ Wichtig sei nur, die Natur in Ruhe zu lassen, verantwortungsbewusst mit ihr umzugehen.

„Man muss schätzen lernen, was da ist.“ Besonders freut sie sich darüber, wenn sie Einheimische bei Touren oder Führungen zum Staunen bringt, diese einen Aha-Effekt haben, etwas entdecken, obwohl sie schon lange hier leben.

Veranstaltungsreihe startet

Ein weiteres Highlight sei die Umweltbildung mit Kindern. „Wir gehen mit den Kindern raus in die Natur und arbeiten dort.“ Sie erinnert sich an ein Winterprojekt mit einer vierten Klasse im Rahmen einer Lechpatenschaft, bei der sie mit dem Gebietsbetreuer aus Schongau eingesprungen sei. „Wenn die Schüler nicht einmal die Geräte weglegen wollen für eine Pause, dann erfüllt mich das.“

Info: Kurse und Weiterbildungen der Lech-Rangerin Patrizia Majowski und des Gebietsbetreuers Mathias Haunstetter finden sich etwa bei der VHS Schongau. Ein Spaziergang mit der Lech-Rangerin beim Lido ist beispielsweise im Juni geplant. Anmeldung bei der VHS. Weitere Infos über www. lebensraumlechtal.de.