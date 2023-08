Appell nach Auffahrunfall an der Lechtalbrücke: Rettungskräften immer die Wege freihalten

Von: Elke Robert

Nach einem Auffahrunfall wurde die Umgehungsstraße kurz gesperrt. © Hans-Helmut Herold

Drei Fahrzeuge waren am Dienstagmorgen gegen 8.10 Uhr in einen Auffahrunfall auf Höhe der Lechtalbrücke auf der Schongauer Umgehungsstraße verwickelt, die Unfallverursacherin wurde dabei leicht verletzt. Wie berichtet wird, blockierte ein Bus die Rettungskräfte. Das komme immer wieder vor, so Schongaus Feuerwehrkommandant.

Schongau - Laut Polizeibericht musste ein 74-jähriger Hohenfurcher auf der Umgehungsstraße bei der Lechtalbrücke zwischen Schongau und Peiting sein Auto verlangsamen. Ein 62-jähriger Dinkelsbühler Pkw-Fahrer bemerkte dies und bremste ebenfalls ab.

Die nächste nachfolgende Autofahrerin jedoch, eine 24-jährige Altenstadterin, reagierte zu spät und prallte mit der Fahrzeugfront in das Heck des vorausfahrenden Wagens, der wiederum auf das erste Auto geschoben wurde. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf rund 10 000 Euro.

Augenzeugen berichten von einem Bus, der Rettungskräfte behinderte

Weil ein Bus wendete, wurden die Rettungskräfte laut Augenzeugenberichten behindert. © Hans-Helmut Herold

Die Rettungskräfte seien vor Ort durch einen Bus behindert worden, der gewendet habe, hieß es. Werner Berchtold, Kommandant der Schongauer Feuerwehr, bestätigt, dass es immer wieder zu solchen Szenen komme an Unfallorten, weil die Leute bei einer Sperrung zu wenig Geduld hätten.

Das Wenden gerade großer Fahrzeuge „behindert uns“, sagt der Schongauer Feuerwehrkommandant

„Das Wenden der Fahrzeuge auf der Umgehung, vor allem wenn es Busse oder Lkw sind, behindert uns“, macht er deutlich. Größere Fahrzeuge würden dann teilweise die Fahrbahn sogar komplett blockieren. „Die Personenrettung hat Vorrang“, verdeutlicht er, warum zu Beginn der Einsätze oft eine Vollsperrung notwendig sei. Aber man versuche immer, die Fahrbahn so rasch wie möglich wieder freizugeben, zumindest einspurig.

Kommandant appelliert an die Vernunft der Autofahrer: Umkehren bringt nicht viel

Der Kommandant appelliert an die Vernunft der Autofahrer, ein Wenden lohne meist auch zeitlich nicht. „Im Urlaub stehen sie auch mal zwei, drei Stunden im Stau, und bei einem Unfall ist es immer ein Drama.“ Bei diesem Auffahrunfall sei die Straße nur für fünf Minuten voll gesperrt gewesen. Danach konnte der Verkehr zumindest auf einer Fahrbahn vorbeigeleitet werden. Eines der Fahrzeuge sei noch fahrtüchtig gewesen, man habe es rasch wegfahren können. Die beiden anderen Autos konnte man ebenfalls recht rasch von der Fahrbahn bringen. Wie der Kommandant berichtet, hatte man diese auf den nahegelegenen Parkplatz geschoben, wo sie nicht mehr im Wege standen.

Erst im Mai war es auf der Lechtalbrücke zu zwei Auffahr-Unfällen gekommen. Neun Personen wurden damals verletzt.

