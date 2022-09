Saniertes Feuerwehrhaus und zwei neue Fahrzeuge in Schongau geweiht - plus Wohlfühl-Oase

Feierlicher Akt: Diakon Hals Steinhilber (M.) und Notfallseelsorger Dirk Wollenweber segneten die beiden neuen Fahrzeuge und das sanierte Feuerwehrgebäude. © Wölfle

Einen dreifachen Grund zu feiern hatte die Freiwillige Feuerwehr Schongau: Zwei neue Fahrzeuge und die Generalsanierung großer Teile des Feuerwehrhauses wurden den 140 geladenen Gästen stolz präsentiert.

Schongau – Es war ein Kraftakt, doch die Mühen haben sich gelohnt: Nach drei Jahren erstrahlt das Feuerwehrgebäude in Schongau in neuem Glanz – und erleichtert den Floriansjüngern ihre so wichtige Arbeit in vielen Bereichen. In zwei Bauabschnitten sind unter anderem die Umkleiden, die Toiletten, der Lehrsaal und das Stüberl um- und neugebaut worden. Zudem entstanden hinter der Fahrzeughalle ein Anbau für eine moderne Waschküche und eine Werkstatt für Atemschutzgeräte.

„Früher haben wir die Atemschutzgeräte einfach in einen Trog getaucht und getrocknet. Das geht heute natürlich nicht mehr“, erzählte Kommandant Werner Berchtold, der durch die neuen Räumlichkeiten führte – mit viel interessanten Informationen und einigen lustigen Anekdoten. Durch die modernen Waschmaschinen und einen Trockner sei die Feuerwehr Schongau ein beliebter Anlaufpunkt auch für andere Feuerwehren, die dort ihre Ausrüstung professionell reinigen können.

Herzstück ist eine Wohlfühl-Oase

Und für den Schongauer Bauhof und die Grundschule: „Wer gerade da ist, schmeißt die Maschinen an. Das ist so einfach, das bekomme auch ich hin“, meinte Berchtold lachend. Nebenan gibt es jetzt einen zusätzlichen Raum für Näh- und Reparaturarbeiten, und eben besagte Werkstatt für Atemschutzgeräte.

Herzstück im Erdgeschoss ist das Stüberl, das jetzt eine Wohlfühl-Oase ist. Größer als bisher und mit einer neuen Küchenzeile ausgestattet, bietet es den Floriansjüngern die Möglichkeit, sich nach Einsätzen gemütlich zusammenzusetzen. „Das ist wichtig“, betonte der Kommandant. Unbestreitbar.

Probesitzen im neuen Lehrsaal war angesagt für (v.li.) Bürgermeister Falk Sluyterman, Architekt Peter Haberecht, Kommandant Werner Berchtold und Feuerwehr-Vorstand Daniel Mahl. © Wölfle

In das Obergeschoss geht es jetzt barrierefrei mit einem Aufzug. „Auch wenn ich nicht verstanden habe, warum wir einen Notrufknopf einbauen mussten“, meinte Berchtold kopfschüttelnd. Denn im Notfall wird wer gerufen? Richtig: die Feuerwehr.

Die Barrierefreiheit ist im Fall des Feuerwehrhauses besonders wichtig, da der neue Lehrsaal im Obergeschoss auch als Wahllokal dient. Ausgestattet mit moderner Technik, können dort nun alle Schulungen professionell abgehalten werden. „Natürlich dürfen auch andere Vereine oder Institutionen diesen Raum gerne nutzen“, bot der Kommandant großzügig an – auch den anwesenden Stadträten. Nebenan gibt es noch einen kleinen Besprechungsraum, ebenfalls mit einer Küchenzeile.

Ersatz für 36 Jahre altes Fahrzeug

Sind die Feuerwehrmänner und -frauen so geschult, dass sie mit auf Einsätze fahren können, wird das künftig auch in zwei neuen Fahrzeugen der Fall sein: Das neue HLF 20 ist eine Ersatzbeschaffung für ein 36 Jahre altes Hilfeleistungslöschfahrzeug, der neue Mannschaftstransportwagen löst den alten VW-Bus ab.

140 geladene Gäste aus Politik, Feuerwehr und Gesellschaft waren zum Festabend der Freiwilligen Feuerwehr Schongau in die Fahrzeughalle gekommen und besichtigten die neuen Räumlichkeiten. © Wölfle

Beide Fahrzeuge sowie das Feuerwehrhaus wurden von Diakon Hans Steinhilber und Peitings Pfarrer und Notfallseelsorger Dirk Wollenweber gesegnet: „Hier fängt alles an, die Ausbildung, die Einsätze. Und hierher kommt Ihr hoffentlich immer heil zurück.“

Das wünschten natürlich auch sämtliche Festredner an diesem feierlichen Abend, der noch eine schöne Begleiterscheinung hatte: „Als wir diesen Festabend und den Tag der offenen Tür geplant haben, haben wir schnell gemerkt, dass wir zusätzliche Hilfe brauchen“, erzählte Feuerwehrvorstand Daniel Mahl. Und so fragte er bei der Stadtkapelle Schongau und dem Trachtenverein Schloßbergler an, die beide sofort zusagten, denn auch sie können sich immer auf die Feuerwehr verlassen. Ein schönes Schongauer Miteinander.

Ebenfalls bedankte sich Mahl mehrfach bei der Stadt Schongau, die „immer ein offenes Ohr für unsere Anliegen hat und immer einstimmig zu unseren Gunsten entscheidet“. In Zeiten großer finanzieller Herausforderungen keine Selbstverständlichkeit – schon gar nicht bei so großen Vorhaben. Bleibe zu hoffen, dass auch das zweite Ohr der Stadt Schongau offen ist für die Anliegen der andern Schongauer Vereine und Institutionen.

Christine Wölfle

