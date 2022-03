Flüchtlingshilfe: Ehrenamtliche vernetzen - „Land unter“ am Landratsamt - „Jetzt schon kaum zu stemmen“

Von: Elke Robert

Stehen Geflüchteten zur Seite: Isabel Heller vom Asylhelferkreis Schongau und Josef Stöger von der Caritas. Der Helferkreis will sich neu aufstellen. „Nadelöhr Landratsamt“ © Hans-Helmut Herold

Die Schongauer Asylhelfer stehen vor großen Herausforderungen. Die Ehrenamtlichen kommen bereits ohne Ukraine-Flüchtlinge an ihre Grenzen. Die Gruppe um Isabel Heller will sich jetzt neu aufstellen, ein Netzwerktreffen ist geplant. Ein „Nadelöhr“ sieht Josef Stöger von der Caritas im Landratsamt.

Schongau – Zehn bis 15 Ehrenamtliche seien derzeit fest dabei, schätzt Isabel Heller, Ansprechpartnerin für den Schongauer Asylhelferkreis. Sie kümmern sich bisher überwiegend um die ersten Geflüchteten, ob aus Syrien, Eritrea, Afghanistan oder Somalia. Heller schätzt, dass derzeit rund 130 nicht anerkannte und etwa ebenso viele anerkannte Flüchtlinge mit Familie in Schongau leben – insgesamt rund 300 Menschen der ersten Flüchtlingswelle.

„Wir brauchen jetzt ganz viele Helfer und ganz viel Hilfe“

„Wir brauchen jetzt ganz viele Helfer und ganz viel Hilfe, es ist so schon kaum zu stemmen“, hat sie nun die Ukraine-Flüchtlinge im Blick. Die, die bereits in Schongau eingetroffen sind, und jene, die voraussichtlich noch kommen werden. „Ich rechne damit, dass sich die Zahl verdoppelt“, so Heller.

Große Arbeit werde über Max Diegruber und die Helfer in der Blauen Traube geleistet – das laufe, wie auch die zweite Kleiderkammer, derzeit parallel. Das Problem: „Wir haben kaum Überblick aus datenschutzrechtlichen Gründen.“ Und zwar weder darüber, wann Flüchtlinge ankommen, wo sich diese aufhalten, noch über mögliche Hilfsaktionen.

Mail-Verteiler über die Stadt, aber Vernetzung nicht ausreichend

Zwar gebe es über die Stadt einen sehr hilfreichen Mail-Verteiler, aber auch da habe man – wiederum aus Datenschutz-Gründen – keinen Überblick darüber, wer als Helfer neu dazugekommen sei. „Wir brauchen Leute, die mit koordinieren können und müssen uns vernetzen“, so Heller. Daher lädt der Asylhelferkreis jetzt ein zu einem großen Netzwerktreffen im evangelischen Gemeindehaus.

Was Heller wichtig sei zu betonen: Man wolle nicht einen zweiten Asylhelferkreis aufbauen speziell für Geflüchtete aus der Ukraine: „Wir unterscheiden da nicht, aber natürlich kann jeder Ehrenamtliche dann selbst sagen, wo und wie er gerne helfen möchte“, so die Schongauerin. Vor allem gehe es darum, bei Alltagssorgen zu unterstützen: Das Anmelden der Kinder bei der Schule, den Weg zeigen zur Caritas, die Begleitung zum Arzt. „Man muss auch nichts alleine wuppen, die Fachleute von Asyl im Oberland und Caritas stehen einem zur Seite.“

Caritas bietet Hilfe an für Ehrenamtliche und Geflüchtete

Fragen von Ehrenamtlichen wie von Geflüchteten beantwortet in Schongau Josef Stöger von der Flüchtlings- und Integrationsberatung, sein Kollege Adel Youkhanna ist für die Gemeinschaftsunterkünfte Pöllandt- und Birkländerstraße zuständig. Auch Stöger sieht eine gute Vernetzung der Helfer als äußerst wichtig an.

Der große Kreis von Ehrenamtlichen aus der Flüchtlingswelle ab 2015 sei verständlicherweise immer kleiner geworden. Jetzt gebe es zwar viele äußerst aktive Individualisten, die sehr gute Einzelfallarbeit leisten würden, aber bei der jetzigen Situation könne eine Frau alleine die Organisation nicht schultern.

„Land unter“ bei der Ausländerbehörde

„Das Nadelöhr“ für die Geflüchteten sieht Stöger derzeit bei der Ausländerbehörde. „Die sind gerade schlecht erreichbar“, im Ausländerwesen herrsche offenbar „Land unter“, so seine Einschätzung. Kein Wunder: Das Prozedere für Behörden sei recht aufwendig. Bei einer Zahl von derzeit bis zu 150 Geflüchteten täglich im Landkreis, seien die Mitarbeiter völlig überlastet. Zwar laufe die finanzielle Unterstützung über die Asylleistungen recht unkompliziert, aber Ukrainer, die etwa einen Sprachkurs machen wollen, müssen sich sofort registrieren lassen, brauchen eine Fiktionsbescheinigung und einen Aufenthaltstitel.

Sprachkurse sind gleich das nächste Thema, wo in Schongau nachgebessert werden müsse: Die seien rar, es werde nur einer angeboten. „Es fehlt an Räumlichkeiten“, weiß Stöger. Und ein weiteres Problem sind die Kita-Plätze. „Das habe ich schon seit mehreren Jahren angemahnt, vergangenes Jahr haben in Schongau mindestens 15 Kinder keinen Platz bekommen, obwohl sie rechtlich Anspruch gehabt hätten“, so Stöger. Und die Situation sei schlecht geblieben. „Ich kann auf Anhieb drei bis vier Familien nennen, die ihre Kinder nicht im Kindergarten haben.“ Verständnis für die Schwierigkeiten der Stadt hat er allerdings auch: Der Flüchtlingsanteil in Schongau sei hoch. „Darauf ist niemand vorbereitet.“

Das Netzwerktreffen des Schongauer Helferkreises für alle, die sich engagieren möchten, ist geplant für Mittwoch, 6. April, um 19 Uhr im ev. Gemeindehaus Schongau (Blumenstraße). Eine gute Möglichkeit des Austausches ist die offene Facebook-Gruppe „Refugees Schongau“. Josef Stöger ist in der offenen Beratung von Asyl im Oberland (Christophstraße 63) erreichbar unter 08861/2561226 oder via Mail unter j.stoeger@caritas-augsburg.de. Für die Koordination der ehrenamtlichen Helfer ist bei der Stadt Benedikt Huber zuständig (08861/214-139 oder Mail an servicestelle@ schongau.bayern.de).

