Balkonkraftwerke in Schongau: Stadt will „die Hindernisse aus dem Weg räumen“

Von: Elke Robert

Solche Balkon-Kraftwerke könnten auch in Schongau bald vermehrt grünen Strom liefern. © Archiv

Die Anregung aus dem Werkausschuss, auch für Schongauer Bürger eine Förderung für Balkonkraftwerke anzubieten, brachte Stadtbaumeister Sebastian Dietrich mit in den Stadtrat. Ein Beschluss wurde noch nicht gefasst. Klar ist: Die Stadt will alle bürokratischen Hürden aus dem Weg schaffen.

Schongau – Die Idee von Stefan Konrad (SPD) im jüngsten Werkausschuss war, nach dem Peitinger Modell zu verfahren und maximal 120 Euro pro Balkonkraftwerk zuzuschießen (maximal zwei Euro pro KWp Leistung). Bei 100 Balkonkraftwerken würde das die Stadt 12 000 Euro kosten (wir berichteten).

Diese kleinen PV-Anlagen hätten eine Maximalleistung von 600 Watt gegenüber 3000 bis 12 000 Watt bei den großen Kraftwerken. Bei den kleineren Modulen mit 380 Watt käme man auf eine jährliche Ersparnis von 70 Euro, rechnete Dietrich vor, die Investitionskosten würden sich binnen fünf bis neun Jahren amortisieren.

Voraussetzungen für Balkonkraftwerke im gesamten Stadtgebiet schaffen – „mit Ausnahme der Altstadt“

Natürlich gebe es die Möglichkeit, ein Förderprogramm aufzulegen. „Aber der wichtigere Punkt wäre es, für die Bürger Planungssicherheit zu schaffen“, betonte der Stadtbaumeister. Man solle etwa über einen Befreiungsbeschluss bei allen Bebauungsplänen die Voraussetzungen schaffen, dass im ganzen Stadtgebiet solche Balkonkraftwerke realisiert werden könnten. „Mit Ausnahme der Altstadt“ allerdings, für die Dietrich aber zumindest in Aussicht stellte, dass es demnächst neue Regelungen geben könnten, wenn auch in eingeschränktem Rahmen.

Zur Erinnerung: Erst im Mai hatte es in der Bauerngasse wieder den Vorstoß eines Hausbesitzers gegeben, eine PV-Anlage auf dem Dach zu installieren. Dies war ihm mit dem Hinweis auf den Ensembleschutz in der Altstadt erneut verwehrt worden. Allerdings gab es damals den Hinweis auf ein Modellprojekt in Wasserburg am Inn, wo verschiedene altstadtverträgliche Varianten von Photovoltaikanlagen untersucht werden. Die Ergebnisse wollte man abwarten und in Schongau präsentieren, um zu sehen, ob man für die Altstadt etwas ableiten könne.

Damit Anreiz für Bürger groß genug ist, will Stadt „die Hindernisse aus dem Weg räumen“

Kämmerer Werner Hefele hinterfragte, ob eine Förderung von maximal 120 Euro pro Anlage für den Bürger tatsächlich einen großen Anreiz darstelle. „Und der Aufwand, der für die Verwaltung entsteht, ist nicht ganz unerheblich“, gab er zu bedenken. Dietrich war der Meinung, dass sich die Minikraftwerke sofort lohnen würden. „Und wir werden die Hindernisse aus dem Weg räumen.“ Vizebürgermeisterin Daniela Puzzovio, die die Sitzung leitete, nannte dies „die vielleicht wichtigste Förderung“.

Gregor Schuppe (ALS) sah in einer Erleichterung oder Förderung bei den Balkonkraftwerken eher „ein Signal“, das man als Stadt sende. „Jemand, der wirklich auf die 120 Euro angewiesen ist, setzt das nicht um“, war er sich sicher. „Die wirklich Bedürftigen werden wir damit allerdings nicht erreichen.“

Mehr als ein Stimmungsbild zum Thema gab es in der Sitzung dann aber nicht, es kam zu keiner Abstimmung. „Das war nur eine Vorberatung, die Fraktionen sollen sich eine eigene Meinung bilden“, so Dietrich auf Nachfrage der SN. Den Punkt Balkonkraftwerke wolle er in der nächsten Bauausschuss-Sitzung mit auf die Tagesordnung nehmen. Eine mögliche Förderung, wenn dies denn mehrheitlich gewünscht wird, müsse dann über den Haushalt vorbereitet werden.

