Ein Berufsleben im Auftrag des Waldes: Forstamt-Leiter Martin Kainz verabschiedet sich in den Ruhestand

Von: Boris Forstner

An seinem bisherigen Dienstsitz in Schongau war Martin Kainz für den Bereich Forsten zuständig, wie auf dem offiziellen Schild an der Wand steht – das historische Forstamt-Schild ist eine Erinnerung an frühere Zeiten. © Boris Forstner

Er war eine Institution in Sachen Wald im Landkreis: Martin Kainz, Abteilungsleiter Forst des Amtes für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten, hat sich in den Ruhestand verabschiedet. Ein Rückblick auf sein 40-jähriges Arbeitsleben.

Landkreis – Der 64-Jährige ist nicht groß hausieren gegangen, dass er seine letzten Tage am Dienstsitz an der Amtsgerichtsstraße in Schongau verbringt. „Trotzdem war ich erstaunt, wer das alles mitbekommen und sich gemeldet hat“, sagt Kainz. Eigentlich beginnt der offizielle Ruhestand erst Anfang nächsten Jahres, doch weil Kainz jahrelang „mit Genehmigung des Chefs“ viel Resturlaub mit sich herumgeschleppt hat, ist er de facto schon seit Ende September nicht mehr im Amt.

Es ist nicht so, dass Kainz schon immer im Wald arbeiten wollte. Nach Abitur und 15-monatiger Wehrpflicht „hatte ich keinen Plan, was ich machen soll“, gibt er zu. Der gebürtige Allgäuer habe mit einem Biologie-Studium geliebäugelt, kam dann aber durch Zufall auf das Forstwissenschafts-Studium, das es damals noch gab – und hatte seine Berufung gefunden. „Da waren alle möglichen naturwissenschaftlichen Fächer abgedeckt. Wir haben etwas über Zoologie, Chemie, Biologie, Geologie und Meteorologie gelernt, um nur einiges zu nennen“, sagt Kainz. „Man ist nicht so tief eingestiegen, aber hat überall etwas mitbekommen.“

Dank des guten Staatsexamens: Kainz wurde in den Staatsdienst übernommen

Nach dem Studium waren die Berufsaussichten schlecht, „es gab nur wenige Stellen. Aber ich hatte keinen Plan B“, so Kainz. Er absolvierte seine Referendariatszeit bei der Oberforstdirektion Augsburg, ein Jahr arbeitete er am Forstamt Dillingen, „ich habe eine gute Ausbildung gehabt“. Dank seiner guten Note beim Staatsexamen wurde Kainz tatsächlich in den Staatsdienst übernommen, nur ein Drittel der Absolventen hatte dieses Glück. „Damit war mein erstes großes Ziel erreicht.“

Im Beruf ging es gleich spannend los: 1986 kamen Schlagworte wie Waldsterben und saurer Regen auf, „das war das alles überragende Thema“, erinnert sich Kainz. Auch Sätze wie „Wald vor Wild“, die heute Gesetz sind, seien erstmals gefallen. „Es fand insgesamt ein Paradigmenwechsel statt. Auch einige Forstamtsleiter haben gemerkt, dass es so wie bisher nicht weitergehen kann.“

Überall in den Alpen unterwegs - „Es gibt wenig Berge, auf denen ich nicht war“

Kainz durfte das Thema Schutzwaldsanierung mit organisieren, ebenfalls ein neues Thema, bei dem vieles im Argen lag. „Das war schon lustig, weil keiner wusste, wie das funktioniert und wie man mit dem Gebirgswald umgehen muss. Dieses Wissen war über die Jahre verloren gegangen. Und mich als Anfänger haben sie mit den Worten ,mach mal‘ rausgeschickt.“

Es sei ein früher Höhepunkt seiner Karriere gewesen, sagt Kainz, weil er überall in den Alpen unterwegs war, auch im Ausland wie der Schweiz, um zu sehen, wie die Kollegen das Thema dort angehen. „Es gibt tatsächlich wenig Berge in der Umgebung, auf denen ich nicht war“, sagt Kainz.

Forstreform 2005 mit der Auflösung zahlreicher Ämter war ein großer Einschnitt

Doch nach zehn Jahren war Zeit für einen Wechsel, 1996 ging es für Kainz als Vize-Leiter ans Forstamt Füssen. Auch das eine prägende Zeit für ihn: „Ich war für den gesamten Staatswald zuständig, mein Chef hat sich um den Privatwald gekümmert.“ Er hatte mit Waldbewirtschaftung zu tun, konnte eigenständig Ideen und Pläne umsetzen.

Der große Einschnitt kam 2005 mit der Forstreform. Die Oberforstdirektionen wurden aufgelöst, Forstämter zusammengefasst, der Staatswald wurde im Staatsforst-Betrieb zusammengeschlossen, überall bangten Forstmitarbeiter um ihren Job – auch Kainz. Weil Füssen ebenfalls aufgelöst wurde, sein Job quasi weggefallen war, musste er sich neu bewerben und rechnete sich wenig Chancen aus, weil viele höhergestellte Kollegen ebenfalls ein neues Aufgabengebiet brauchten.

Seit 2007 war Kainz oberster Forst-Mann im Landkreis Weilheim-Schongau

Doch Kainz hatte Glück, sogar doppelt – und musste „die schwierigste Entscheidung meines Lebens treffen“, wie er sagt. Denn er hatte eine Zusage für den neu geschaffenen Staatsforst-Betrieb in Sonthofen erhalten, wo ihm seine langjährige Erfahrung im Staatswald zugute gekommen wäre. Allerdings war er schon seit Jahren mit Frau und drei Kindern in Steingaden heimisch geworden, die Pendelei wäre enorm gewesen – das wollte er sich und seiner Familie nicht antun.

Also entschied er sich für Schongau, wo der Bereich Forst des Weilheimer Amts angesiedelt war – obwohl er dort nicht einmal Abteilungsleiter wurde. „Doch ich hatte Glück: Die Stelle wurde bald danach frei“, sagt Kainz. Seit Anfang 2007 war er also oberster Forst-Mann im Landkreis.

Oft müssen schwierige Kompromisse gefunden werden

In den vergangenen 15 Jahren ist viel passiert. Zum einen die Arbeit („heute erledigt ein Arbeiter viele Tätigkeiten, die früher ein Förster gemacht hat“), zum anderen die Sicht auf den Wald: „Der Anspruch der Gesellschaft wird immer größer, jeder will ein Stück vom Wald haben“, sagt Kainz.

Da müssten oft schwierige Kompromisse zwischen allen Beteiligten gefunden werden. „Jeder will ein Holzhaus haben, aber wenn man dafür einen Baum fällen muss, ist das schlecht“, veranschaulicht Kainz das Dilemma. Dabei sei man in Bayern und Deutschland bei dem Thema sehr sensibel: „Ich will mich nicht selber loben, aber die Art, wie wir mit dem Wald umgehen, ist weltweit führend.“

Umgang mit dem Wald in Ländern weitaus schlechter - „da tränen einem als Förster die Augen“

Er könne das sagen, denn er war schon in Amerika und Asien und habe mit eigenen Augen gesehen, wie etwa die Plantagenwirtschaft dort vorherrsche – „das ist wie die Maisfelder bei uns“, so Kainz. „Der Yellowstone-Nationalpark zum Beispiel ist grandios. Aber wenn man da nur wenige Meter drüber hinaus geht, tränen einem als Förster die Augen“, sagt Kainz. Von „rücksichtsloser Waldnutzung“ spricht er.

Rückblickend würde er alles wieder so machen, wobei er auf die immer ausufernde Bürokratie gerne verzichten könnte. „Die ist wirklich ärgerlich und mit ein Grund, warum ich ein Jahr früher in Ruhestand gehe“, sagt Kainz. Auch die Aufgaben werden immer mehr, „da beneide ich meine Kollegen nicht“. Einen Nachfolger für ihn gibt es übrigens noch nicht.

Und was hat er selbst im Ruhestand vor? Sich um die Enkel kümmern und reisen steht ganz oben auf dem Plan, dazu eventuell wieder öfter Theater spielen, eine große Leidenschaft des 64-Jährigen. „Mir wird auf jeden Fall nicht langweilig werden“, sagt Kainz.

