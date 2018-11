Kinderbetreuung: Was wünschen sich Eltern?

Fragebogenaktion des Amtes für Jugend und Familie

von Jörg von Rohland schließen

Eltern im Landkreis-Weilheim-Schongau erhalten im Dezember Post vom Landratsamt. Die Behörde startet eine Befragung zum Bedarf an Kindertagesbetreuung. Die Angebote in den Städten und Gemeinden sollen sich in Zukunft noch stärker an den Bedürfnissen der Familien orientieren, heißt es.