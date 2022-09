Unterwegs am „Kappenzipfel“: Der Schongauer Franz Zwingmann bewirtschaftet Wiese mit außergewöhnlichem Ökowert

Einen erstaunlich professionellen Eindruck erweckt Franz Zwingmann bei seinem ersten Einsatz mit dem Balkenmäher. Als die Wiese gemäht war, waren gut vier Stunden vergangen. © Ellenberger

Für Franz Zwingmann aus Schongau gab es kürzlich etwas für ihn nicht Alltägliches zu tun: Mit Anhänger und einem darauf befestigten Balkenmäher ging es in den südlichen Teil der Gemarkung Altenstadt. Dort gehört ihm neben einem etwa 4,5 Hektar großen Wald auch eine daran angrenzende und über 5000 Quadratmeter große Wiese, bei der es sich um einen ganz besonderen Fleck handelt.

Schongau/Altenstadt - Das hatte ihm erst unlängst ein Mitarbeiter des Sachbereichs „Fachlicher Naturschutz“ beim Landratsamt Weilheim-Schongau bestätigt. „Magerrasen dieser Qualität mit über 150 Pflanzenarten gebe es im ganzen Landkreis nur noch ein paar Handvoll“, heißt es darin.

Zum Hintergrund: Bereits vor 25 Jahren hatte ein früherer Biologielehrer und Naturschutzwart Franz Zwingmanns Vater gebeten, die Wiese mähen zu dürfen. Zuletzt hatte der Bund Naturschutz diese für sieben Jahre bis einschließlich 2021 gepachtet.

Schon im Jahr 1922, also vor genau 100 Jahren, hatte Zwingmanns Urgroßvater Franz Bader die Wiese privat gekauft. Bader war damals der erste demokratisch gewählte Bürgermeister von Schongau, und ein sehr beliebter noch dazu. Das angrenzende um einiges größere Waldstück wiederum hatte dessen Vater Friedrich Bader bereits im Jahr 1866 erworben.

Jetzt in vierter Generation

Ab sofort macht es sich Franz Zwingmann selbst zur Aufgabe, diese besondere Wiese – inzwischen in vierter Generation – in deren Vielfalt zu bewahren. Dank des Bayerischen Vertragsnaturschutzprogramms erhalten Eigentümer – meist Landwirte –, die ihre Flächen nach den Zielen des Naturschutzes bewirtschaften, für den zusätzlichen Aufwand und entgangene Erträge eine geldliche Förderung.

Am zweiten Tag war über zwei Stunden lang Grasrechen angesagt. Dabei wurde Franz Zwingmann (links) von seinen Schwiegereltern Angelika und Rainer Gruhn unterstützt. © Ellenberger

Zwingmann geht es aber nicht ums Geld. Das sei allenfalls eine Aufwandsentschädigung, die nach Abzug der Ausgaben für das benötigte Material noch ein gemeinsames Abendessen mit der Familie erlaube, sagt er. Dafür muss er die Wiese beispielsweise motorhändisch mähen. „Dafür leihe ich mir einen Balkenmäher“ erklärt er. Einen Traktor darf er nicht benutzen.

Premiere gut gelungen

„Das Heu muss auch händisch gerecht werden. Es darf einen Tag trocknen und muss abtransportiert werden“, erläutert er ergänzend. Hinzu komme, dass man das Heu verwerten müsse. Einen Landwirt, der es verfüttert oder als Einstreu verwendet, braucht Zwingmann nicht. „Ich kann es bei meinen Hühnern als Einstreu verwenden“, freut sich der Schongauer. Mähen darf er zudem nur einmal im Jahr, im Zeitraum vom 1. Juli bis 30. Oktober. Ideal ist für ihn die klassische „Wiesheu“ bis Ende August.

Für das erstmalige Mähen am gut versteckt liegenden „Kappenzipfel“ hat er jetzt gut vier Stunden benötigt und mit Unterstützung seiner Schwiegereltern Angelika und Rainer Gruhn am ersten Tag eine und am Sonntagnachmittag nochmals über zwei Stunden Gras gerecht. Der Ökowert der Wiese lässt sich ein wenig daran bemessen, dass der Landschaftspflegeverband Weilheim im kommenden Winter auf eigene Kosten einige Bäume fällen und deren Wurzelstöcke ausfräsen wird, so dass die Wiese nicht zu sehr beschattet wird. Damit sie auch in Zukunft unter anderem den Insekten als wahres Eldorado gut erhalten bleibt.

MANFRED ELLENBERGER

