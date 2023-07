Viele Freibad-Besucher dank Hitze - aber Energiekosten und Personalmangel machen Sorgen

Die Wellenrutsche im Plantsch ist im Sommer äußerst beliebt © Hans-Helmut Herold

Die Betreiber der regionalen Freibäder können sich über gute Besucherzahlen im Juni und Juli freuen. Vor Herausforderungen stellen die Freibäder allerdings die Suche nach Fachkräften und Auszubildenden sowie die hohen Energiepreise.

Landkreis – „Die Saison ist noch nicht mal halb rum, aber bei uns läuft sie hervorragend“, freut sich Andreas Kosian, Vorstand des Hallen- und Freibads Plantsch in Schongau. Gestiegene Besucherzahlen hat er registriert, und das, obwohl anders als im vergangenen Jahr auch das Peitinger Wellenfreibad wieder geöffnet hat: „Das Jahr 2022 war das bisher bestbesuchte Freibad-Jahr in den vergangenen 15 Jahren. Und so, wie es bisher aussieht, könnte es 2023 nochmals getoppt werden – wenn das Wetter mitspielt“, freut sich Kosian.

In Zahlen bedeutet das knapp 18 000 Besucher im Mai sowie über 19 700 Besucher im Juni. „Auch der Juli läuft erfreulich stark und wir haben rund ein Drittel mehr Besucher als im ohnehin schon starken Vorjahr“, so Kosian. In der ersten Julihälfte seien bislang über 12 000 Besucher ins Plantsch gekommen, im gleichen Vorjahreszeitraum 2022 seien es gut 9100 gewesen.

Etwas anders schaut es dagegen bei der Peißenberger Rigi Rutsch‘n aus: „Wir sind mit 21 600 Freibad-Besuchern bis Mitte Juli gut in die Sommersaison gestartet. Gegenüber dem Vorjahr ist aber ein leichter Besucherrückgang von rund 15 Prozent zu verzeichnen“, berichtet die Leiterin des Peißenberger Freibads, Karin Hosse. Der Rückgang liege vermutlich daran, dass es im Mai noch relativ windig und kühl gewesen sei.

An manchen Tagen sogar 2000 Besucher in der Rigi Rutsch‘n

Doch die heißen Tage an den Wochenenden seien mittlerweile sehr gut besucht. „An einigen Tagen waren bereits rund 2000 Besucher im Freibad“, freut sich Hosse: „Bei vielen schönen Sonnentagen lässt auch der August auf einen guten Besuch in den Ferien hoffen.“

Um weitere Besucher anzuziehen, setze die Rigi Rutsch’n zudem auf einen Badebus zu den umliegenden Gemeinden und Veranstaltungen wie etwa ein Familienzeltlager am 5. August. Das Besucherniveau der Zeit vor Corona sei noch nicht wieder erreicht worden, so Hosse, der Vergleich mit den Besucherzahlen bis Mitte Juli in den drei Jahren vor Corona ergebe einen Besucherzahlenrückgang von rund 25 bis 35 Prozent. Allerdings gab es zu dieser Zeit als Attraktion auch noch die große Rutsche, die Anfang 2021 demontiert wurde und erst im Jahr 2024 durch einen Neubau ersetzt werden soll.

Der Energieverbrauch des Plantsch liege laut Kosian auf einem ähnlichen Niveau wie im vergangenen Jahr, „wobei natürlich eine Verschiebung stattgefunden hat, da wir seit diesem Jahr wegen des Russlandkrieges keinerlei Gasbezug mehr tätigen“, so Kosian. Der Fernwärmepreis sei so hoch wie noch nie, das schade dem Betriebsergebnis spürbar. „Beim Strombezug konnten wir beziehungsweise die Stadt Schongau durch den Direktbezug über die Strombörse das schlimmste vermeiden und relativ günstig einkaufen“, erklärt der Plantsch-Vorstand.

Energiekosten machen Freibad-Betreibern zu schaffen

Alles in allem lasse sich aktuell prognostizieren, dass das zum Jahreswechsel von der städtischen Kämmerei befürchtete mögliche Defizit 2023 von 2,2 Millionen Euro bei weitem nicht stattfinden werde. „Wenn also nichts Schlimmes mehr passiert, übersteht das Plantsch auch das vierte Krisenjahr ohne schlimme Folgen“, so Kosian.

Die gestiegenen Energiekosten machen auch dem Peitinger Wellenfreibad zu schaffen, wie Franz Kees von der Gemeindeverwaltung erklärt. Zusammen mit anderen Punkten wie Personalkosten sowie Sanierungs- und Investitionsmaßnahmen sei dies auch ein Grund für die diesjährige Erhöhung der Eintrittspreise. Durchschnittlich steigerten sich diese um rund 23 Prozent.

Vor große Probleme stellte das Peitinger Wellenfreibad immer wieder der Personalmangel. So musste das Bad 2022 deshalb sogar ganz geschlossen bleiben, und auch in diesem Jahr muss der Badebetrieb zeitweise eingeschränkt werden.

Reinigungsmitarbeiter „nicht mehr leicht zu finden“

Der Personalmangel sei zwar auch im Plantsch ein Thema, man schaffe es aber bisher, alle Lücken zu schließen und musste deshalb keine Einschränkungen der Öffnungszeiten wie in Peiting vornehmen. Kosian: „Zwar ist derzeit der Krankenstandaußergewöhnlich hoch, da wir aber glücklicherweise einige Fachkräfte hinzugewinnen konnten, ist die Lage beherrschbar.“

Auch in der Rigi Rutsch’n können die „im Sommerbetrieb üblichen Freibad-Öffnungszeiten von täglich 9 bis 20 Uhr ohne Einschränkung angeboten werden“, sagt Hosse. Die grundsätzliche Personalsituation sei allerdings leicht angespannt. „Die Rigi Rutsch‘n ist auf der Suche nach einem Fachangestellten für Bäderbetriebe und Auszubildenden, um die Lücke, die durch das Ausscheiden von Kollegen in den Ruhestand bevorsteht, frühzeitig schließen zu können.“ Einige neue Rettungsschwimmer für die Wasserwacht konnten bereits eingestellt werden. Die Reinigung des Freibades werde mittlerweile teilweise durch Fremdleistung erbracht, sagt Hosse: „Eigene Mitarbeiter in diesem Bereich sind nicht mehr leicht zu finden.“