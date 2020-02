Freispruch für Schongauer Jäger, der Frauen mit Schüssen erschreckt hat

Ein Jäger aus Schongau hat kürzlich vor dem Amtsgericht Weilheim einen Freispruch erhalten. Er war wegen Nötigung angeklagt. Der Strafvorwurf konnte aber nach der Verhandlung nicht mehr aufrechterhalten werden.

Schongau– Der Schongauer Jäger schien sich seiner Sache schon im Vorfeld ziemlich sicher zu sein. Lächelnd saß er mit seiner Verteidigerin im Gerichtssaal in Weilheim. Zum Vorfall Anfang September vergangenen Jahres in einem Waldstück bei Peiting äußerte er sich, indem er ein vorgelesenes Statement abgab.

Nach seinen Angaben war er an diesem Tag im Wald, um ein paar Probeschüsse aus seinem Kleinkalibergewehr abzugeben. „Das ist üblich, wenn das Gewehr längere Zeit nicht benutzt wurde“, erklärte er. Warum er, auf Nachfrage des Vorsitzenden Richters Lars Baumann, diese Probeschüsse nicht an einem Schießstand gemacht habe, gab er keinen Grund an. Er baute hingegen im Wald eine Zielscheibe auf, entfernte sich 100 Meter und gab einen Probeschuss ab.

Fatalerweise waren zu dem Zeitpunkt zwei Frauen mit ihren angeleinten Hunden auch im besagten Waldstück unterwegs. „Sie waren sehr laut, haben gelärmt“, sagte der Jäger. Er machte die Frauen nicht darauf aufmerksam, dass er gleich schießen würde. Das hielt der Mann, der nicht wie ein Jäger gekleidet war, nicht für notwendig. „Es ist ja ein Jagdrevier dort“, rechtfertigte er sich, sehr zum Unmut des Richters.

„Nach der bayerischen Verfassung hat jeder das Recht, einen Wald zu betreten, auch wenn es ein Jagdrevier ist“, sagte Richter Baumann. Der Jäger blieb davon aber unbeeindruckt. Die Frauen seien weit genug entfernt gewesen, passieren hätte da nichts können. „Und wenn Sie gestolpert wären und ein Schuss in die Richtung der Frauen gegangen wäre?“, fragte Baumann nach.

Das sei vollkommen unmöglich gewesen, da eine Böschung und eine Baumgruppe dazwischen gewesen seien, so der Angeklagte und zeigte die Situation auf einer Skizze auf. Er habe dann noch einen zweiten Probeschuss abgefeuert, seine Sachen ins Auto gepackt und sei nach Hause gefahren.

Die beiden Frauen, die danach aussagten, schilderten übereinstimmend, dass zunächst ein Auto durch den Wald fuhr und auf einer Wiese stehen blieb. Ein Mann sei ausgestiegen und habe ein Gewehr in der Hand gehabt. „Ich habe meinen Hund bellen lassen, damit der Mann aufmerksam wurde und wußte, dass noch jemand im Wald ist“, sagte eine der Zeuginnen. Keine hatte eine Zielscheibe gesehen, gaben aber an, dass diese möglicherweise so verdeckt war, dass sie sie nicht sehen konnten. Aber sie hatten den Mann auch nicht als einen Jäger identifiziert.

Als dann der erste Schuss fiel, erschraken die Frauen sehr. Nach dem zweiten Schuss seien sie weggelaufen. „In dem Moment waren wir sehr geschockt. Wir wußten ja nicht, was los war“, sagte eine der Frauen.

Das Ausschlaggebende für den Freispruch war, dass der Jäger nicht in die Richtung der Frauen geschossen habe und sie nicht aktiv aus dem Wald vertreiben wollte. Da das nicht der Fall war, war der Tatbestand einer Nötigung nicht gegeben, wie Richter Baumann erklärte. „Ich musste sie somit freisprechen“, erklärte er, beinahe mit Bedauern, in Richtung des Jägers. Denn gefallen hatte ihm das Verhalten des Jägers nicht. „Sie haben Ihr Jagdrecht in den Vordergrund gestellt und das Bürgerrecht außer Acht gelassen“, sagte er. Es wäre leicht gewesen, die Frauen darauf aufmerksam zu machen, dass er gleich schießen würde. „Ich persönlich habe dafür kein Verständnis.“ Der Mann blieb unbeeindruckt. Entschuldigt hatte er sich bei den beiden Frauen nicht.

Regina Wahl-Geiger