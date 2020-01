Fridays for Future Dahoam: Gemüsebrühe und Toast selbst gemacht

Heute möchte ich Ihnen zwei Rezepte vorstellen, die zwar nur bedingt mit dem Thema Plastikmüllvermeidung zu tun haben, aber dafür einfach lecker sind: Selbstgemachte zuckerfreie Gemüsebrühe und Toastbrot. Klingt komisch, passt auch nicht zusammen, aber nur eins davon wäre etwas wenig Text.

Denn die Gemüsebrühe ist ganz schnell erklärt: Dazu zerkleinert man einfach Sellerie, Karotten, Lauch, Zwiebeln und optional eine Petersilienwurzel (Suppengemüse halt) und Salz in der Küchenmaschine. Auf 700 Gramm Gemüse kommen etwa 100 Gramm Salz. Danach verteilen Sie die Masse auf einem Backblech, stellen es an einen warmen Ort und warten ein paar Tage, bis alles ordentlich getrocknet ist.

+ Leicht und lecker: selbstgemachte Gemüseb rühe.

Wer möchte, kann die Mischung noch einmal zerkleinern. Die Herstellung dieses Pulvers wird am besten im Winter in Angriff genommen, wenn sich keine Fliegen und ähnliches Getier in der Wohnung aufhalten, denn dann muss die Masse nicht abgedeckt werden.