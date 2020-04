Schongauer Gruppe ruft zu Klimademo von Zuhause auf

Auch von daheim aus kann man sich für den Klimaschutz einsetzten, finden die Organisatoren von Fridays for Future in Schongau. Sie haben deshalb dazu aufgerufen, Schilder zu gestalten und ins Netz zu laden.

Schongau – Gesammelt werden sie auf der Streikendenkarte auf der Internetseite www.klima-streik.org. Auch Sonja und Melanie Mogk sowie Natalia Gantner haben sich an der Aktion beteiligt.

+ Auch Natalia Gantner hat daheim Demoschilder gebastelt. FOTOS: PRIVAT

Außerdem haben einige Personen in der Nacht von Donnerstag auf Freitag in Schongau mit Straßenkreide bunte Sprüche für den Klimaschutz auf den Boden geschrieben, sagt Natalia Gantner. Zum Beispiel am Frauenberg und an der Butterwerkkreuzung. Da, wo sie von vielen Personen gesehen werden, hoffen die Aktivisten.

