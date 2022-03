Fridays for Future demonstriert in Schongau für Klimaschutz und Frieden: „Wir müssen laut bleiben“

Von: Elena Siegl

Hielten Reden bei der Demonstration. © Siegl

Unter dem Motto „People not Profit“ hat Fridays for Future am Freitagnachmittag in Schongau demonstriert, um für Klimaschutz und Frieden zu werben.

Schongau – „Hoch mit dem Klimaschutz, runter mit der Kohle“, skandierten am Freitagnachmittag rund 50 Menschen, als sie durch Schongau zogen. „Fridays for Future“ hatte wieder zu einer Demonstration aufgerufen, um sich für Klimaschutz einzusetzen. Angesichts der aktuellen Situation verband man den Protest außerdem mit einem Aufruf zu Frieden in der Welt. „Nicht nur, aber besonders in der Ukraine“, wie Soja-Nemo Heißerer von der Organisationsgruppe in Schongau in einem Redebeitrag erklärte.

Gegen 14.30 Uhr fanden sich die Demonstrationsteilnehmer nach und nach auf dem Schongauer Marienplatz ein. Einige ausgestattet mit großen Plakaten. „Klimaschutz ist Enkelschutz“, war etwa auf einem zu lesen, das zwei Frauen in die Luft reckten, „Klimaschutz ist Menschenrecht“ auf einem anderen. Außerdem stellte die „Fridays-for-Future“-Ortsgruppe weitere Kartons mit kreativen Sprüchen zur Verfügung, an denen sich die Demonstranten gerne bedienten. Der Protest war wie üblich friedlich und bunt, umfasste alle Altersstufen. Auch Bund Naturschutz und Mitglieder der „Grünen“ aus dem Landkreis beteiligten sich an der Demonstration.

Viel zu oft sei zu hören „Was kostet die Klimaneutralität?“ und viel zu selten „Was kostet unser Zögern?“

Zu Beginn erklärte Heißerer von der Organisationsgruppe in Schongau, was hinter dem Motto „People not Profit“, zu deutsch „Menschen statt Profite“, steckt. Die Menschen, die am wenigsten für den Klimawandel könnten, würden am meisten darunter leiden, erklärte Heißerer. Darauf wolle man aufmerksam machen. Viel zu oft sei zu hören „Was kostet die Klimaneutralität?“ und viel zu selten „Was kostet unser Zögern?“ Firmenchefs und Politiker würden sich immer noch ihrer Verantwortung entziehen. Deswegen: „Wir müssen laut bleiben und uns für eine klimagerechte Welt einsetzen“, so Heißerer.

Fridays for Future: Appell für Frieden

Eine weitere Rede hielt Bogi Boruzs. Sie erinnerte an die erschütternden Bilder aus der Ukraine, von flüchtenden Kindern und Rassismus an den Grenzen. „Das passiert“, betonte Boruzs. Niemand flüchte freiwillig. „Die Grenzen müssen für alle offen sein. Egal, ob die Menschen aus der Ukraine kommen, aus Afghanistan oder dem Sudan.“ Beim Krieg würden sich die gleichen Muster wie beim Klimaschutz zeigen. Das Leid werde so lange wie möglich ignoriert und fadenscheinige Lösungen präsentiert, die keine seien. Aktuell seien es Verträge mit Katar und den Vereinigten Arabischen Emiraten, die Menschenrechte mit Füßen treten würden. Und trotzdem bliebe auch noch eine Restabhängigkeit von Russland, kritisierte sie und forderte, dass die erneuerbaren Energien in Deutschland ausgebaut werden und man sich unabhängig macht, statt indirekt Kriege zu unterstützen. „Wir sind ein Land der Ingenieure. Wir können das – wenn wir wollen.“ Immer wieder erntete sie lauten Applaus.

Nachdem verschiedene Sprüche eingeübt wurden, startete schließlich der Protestzug vom Marienplatz aus die Münzstraße entlang zum Bahnhof und wieder zurück in die Stadt. Die Polizei fuhr voraus und sicherte die Straße ab.

Sonja Mogk von „Fridays for Future“ Schongau zeigte sich zufrieden mit der Teilnehmerzahl. „Wir sind froh über jeden, der gekommen ist“, sagt sie. Zwar wurde bundesweit demonstriert – im Landkreis blieb der Schongauer Demozug allerdings der einzige. „Darum bin ich extra aus Bad Bayersoien hergekommen“, erklärte eine Teilnehmerin, die sonst auch gerne bei „Fridays for Future“-Veranstaltungen in Murnau oder Weilheim dabei war. So ging es auch einer Frau aus Polling. Beide freuten sich über die Demonstration in Schongau, um ein Zeichen setzen zu können.

