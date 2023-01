Frisuren-Regelung für Trachtlerinnen noch zeitgemäß? – Das sagen Vereine aus Weilheim-Schongau

Lange Haare kann man kunstvoll flechten. Doch was ist mit denen, die kurze Haare haben? © Christine Wölfle

Weil eine Musiklehrerin kurze Haare hat, durften ihre Schüler kürzlich nicht beim Gaujugendsingen der Oberländer Trachtenvereinigung teilnehmen. Ist diese Regelung noch zeitgemäß?

Landkreis – Beim Gaujugendsingen in Farchant wurde drei jungen, musikalischen Plattlerkindern das Musizieren verwehrt. Das Problem: Die Musiklehrerin, die mit den Kindern auf der Bühne gestanden wäre, hatte kurze Haare. Das geht laut der Satzung der Oberländer Trachtenvereinigung nicht. Daraufhin entbrannte eine heftige Debatte über die Gültigkeit einer solch streng geregelten Vorschrift.

Josef Sepp, 1. Vorstand des Huglfinger Vereins „D’Werdenfelser“, zugehörig zur Oberländer Trachtenvereinigung, äußert, dass bei seinem Verein vor allem eine saubere Frisur wichtig wäre. Er sagt weiter, dass bei vereinsinternen Veranstaltungen keine „Haarkontrolle“ durchgeführt werde. Seiner Meinung nach müsse die Satzung in Zukunft hinterfragt werden.

Mit sauberer Kurzhaarfrisur könne man auch fesche Trachtlerin abgeben

Auch der Trachtenverein Markt Peißenberg ist Teil der Vereinigung. „Zu einer Tracht gehört natürlich nicht nur das Dirndl, es kommt auf das gesamte Erscheinungsbild an, also auch auf die Frisur“, sagt der Peißenberger Vorstand Anton Höck, „man hätte das Thema aber durchaus auch mit mehr Fingerspitzengefühl behandeln können.“ Mit einer sauberen Kurzhaarfrisur könne man genauso eine fesche Trachtlerin abgeben, meint Höck. Deshalb solle man die Regelung auf alle Fälle hinterfragen, vor allem bei Veranstaltungen, bei denen das Musizieren im Vordergrund steht.

Auch Georg Sterzer, 1. Vorstand des Trachtenvereins „Edelweiß“ Oberhausen, welcher ebenfalls zur Oberländer Trachtenvereinigung gehört, findet die Reaktion übertrieben und ist der Meinung, dass man auf jeden Fall über eine Änderung der Satzung nachdenken müsse.

„Entscheidung der Oberländer Trachtenvereinigung ist hart“

Aber nicht nur bei der Oberländer Trachtenvereinigung gibt es eine feste Trachtenordnung, die es zu beachten gilt. Bei der Heimat- und Trachtenvereinigung Huosigau ist man in der Hinsicht, was die Frisuren betrifft, nicht ganz so streng. Der erste Gauvorstand Florian Vief teilte den Schongauer Nachrichten mit, dass man feste Statuten für das Tragen der Tracht habe. Diese wären aber bei weitem nicht so streng, wie beispielsweise die der Oberländer Trachtenvereinigung.

„Im Lechgau gibt es auch feste Regeln was die Haartracht angeht“, betont Franz Multerer, erster Gauvorstand des Lechgau-Trachten-Verbandes, „aber die Entscheidung der Oberländer Trachtenvereinigung ist hart.“ Er ist der Meinung, man müsse immer abwägen, was denn in der jeweiligen Situation die beste Lösung sei.

„Tracht soll uns Menschen verbinden und nicht spalten“

In diesem Fall hätte man wahrscheinlich eine Ausnahme gemacht und von einem Ausschluss abgesehen. „Es ist vor allem für die Kinder in dieser Situation schlimm, da diese nicht auftreten durften“, sagt Multerer. Außerdem sei es im Jugendbereich der Vereine allgemein noch nicht ganz so streng, wie bei den erwachsenen Trachtlern.

Einer ähnlichen Ansicht ist auch Markus Wölfle, der 1. Vorstand der „Schloßbergler“ aus Schongau. Sein Verein gehört dem Lechgau-Trachtenverband an. Es sei bei den „Schloßberglern“ jedoch „kein Problem wenn Frauen kurze Haare haben“, wichtig wäre nur eine saubere, ordentliche Frisur. Wölfle sieht kurze Haare ebenfalls nicht als Ausschlusskriterium und findet, dass dies heute „nicht mehr zeitgemäß“ sei. „Die Tracht soll uns Menschen ja verbinden und nicht spalten“, sagt Wölfle.

Bei der Gaufrühjahrsversammlung der Oberländer Trachtenvereinigung am 1. April dieses Jahres im Gasthof Post in Aidling soll das Thema dann noch einmal behandelt werden. Das Kurzhaar-Verbot könnte dann bei einer Abstimmung gekippt werden. Die 62 Stimmberechtigten und die Mitglieder des Gauausschusses haben es in der Hand, ihr eigenes Regelwerk umzuschreiben.

Von Lena Haschke und Leonhard Seelig