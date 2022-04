Schongau: Neuer Jahrmarkt im Frühherbst - Wintermarkt wird gestrichen

Von: Elena Siegl

Einen Wintermarkt, wie hier im November 2019, soll es künftig nicht mehr geben. © HEROLD

Weil der Schongauer Wintermarkt nicht mehr so gut angekommen sei, sollte dieser auf Wunsch der Werbegemeinschaft verlegt werden. Es wurde ein Ersatztermin gefunden.

Schongau – Welche Märkte in Schongau stattfinden, hat die Stadt in einer Satzung festgelegt. Bisher waren darin vier Marktsonntage verankert: Ein Frühjahrsmarkt am zweiten Sonntag nach Ostern, ein Dreifaltigkeitsmarkt am ersten Sonntag nach Pfingsten, ein Herbstmarkt am vierten Sonntag im Oktober und schließlich ein Wintermarkt am dritten Sonntag im November. An diesen Tagen dürfen die Geschäfte in der Altstadt öffnen. Doch letzterer Termin ist den Werbetreibenden zuletzt schwer im Magen gelegen.

„In den letzten Jahren hat sich gezeigt, dass der verkaufsoffene Sonntag in Verbindung mit dem Street-Food-Markt im November nicht so gut angenommen wurde“, formulierte es die Vorstandschaft der Werbegemeinschaft nun in einem Schreiben an die Stadt. Während der Markt im Oktober am besten läuft, habe der Wintermarkt die wenigsten Kunden in die Geschäfte gelockt, erzählt Maria Mader von der Werbegemeinschaft auf Nachfrage der Heimatzeitung. Zuletzt hatte der Markt demnach im November 2021 stattgefunden. Damals habe es natürlich auch Corona den Geschäftsleuten schwer gemacht. Tatsächlich habe man aber schon länger überlegt, dass der verkaufsoffene Sonntag zu verschieben und mit einem Jahrmarkt zu verbinden.

Wintermarkt fiel oft aus

Eine weitere Problematik wurde bereits bei einer früheren Sitzung des Stadtrats bekannt: Wenn der Wintermarkt auf einen „stillen Tag“, etwa den Totensonntag oder Volkstrauertag fiel, durfte er nicht stattfinden und wurde in solchen Fällen ersatzlos gestrichen.

Die Werbegemeinschaft Altstadt Schongau beantragte nun die Verlegung des verkaufsoffenen Sonntags vom November in den September – vorgeschlagen wurde der dritte Sonntag im Monat – in Verbindung mit einem Jahrmarkt, da „zu diesem Zeitpunkt derzeit keine Märkte in den umliegenden Gemeinden stattfinden“, so Mader.

Aus Sicht der Verwaltung würde nichts gegen eine Verlegung sprechen, erklärte Geschäftsleiterin Bettina Schade. Auch seitens der Stadträte gab es diesbezüglich weder Kritik noch Diskussionsbedarf. Einstimmig sprach sich das Gremium dafür aus, den Wintermarkt entfallen zu lassen und dafür einen Frühherbstmarkt einzuführen. Die Satzung wurde entsprechend angepasst. Gute Nachrichten also für die Werbegemeinschaft, über die sich freilich auch Mader freut.

Geschäfte planen Modenschau

Zunächst steht aber der Frühjahrsmarkt an, und zwar am ersten Mai. Für den Freitag davor, den 29. April, haben einige Mitglieder der Werbegemeinschaft eine Modenschau geplant, erzählt Mader. Die Geschäfte Jeanscafé, Sisters, Frauenzimmer, Tom Tailor, Eva Maurer Moden und die Unikateria präsentieren Trends. Im Rahmen der Veranstaltung sollen außerdem Spenden für die Ukraine gesammelt werden.

