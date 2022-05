Zwei Gute-Laune-Kracher in Schongau: Frühlings-Fest und Schwarz-Weiß-Ball

Von: Barbara Schlotterer-Fuchs

Die Schongauer Faschingsgesellschaft bittet verspätet zum Feiern: Nach zwei ausgefallenen Faschingsjahren gibt es jetzt gleich zwei Feste, bei denen nachgefeiert werden kann – ein Open-Air-Frühlingsfest in der Schongauer Altstadt und einen Schwarz-Weiß-Ball im Jakob-Pfeiffer-Haus. © Hans-Helmut Herold

Ein Hauch von Fasching darf in diesem Jahr nach einem ausgefallenen Corona-Narrenfest nun doch noch durch Schongau wehen. Dafür sorgt die Schongauer Faschingsgesellschaft mit zwei Veranstaltungen im Mai.

Schongau – Mit gleich zwei Gute-Laune-Krachern gibt es nun doch zwei Nachhol-Veranstaltungen für den Pandemie-bedingten Faschings-Ausfall in diesem Jahr und im vergangenen Jahr: Innerhalb von fünf Tagen stellt die Schongauer Faschingsgesellschaft (SFG) gleich zwei Feste auf die Beine.

Los geht’s am Samstag, 21. Mai, auf dem Bürgermeister- Schaegger-Platz in der Schongauer Altstadt. Ab 14 Uhr steigt dort ein „Frühlingsfest“. Auf der Bühne treten nicht nur die Prinzengarde und die Teenie-Garde auf, die fleißig weiter trainiert haben. Es gibt auch Live-Musik der Band „Yokio“, die in Schongau bereits bei der vergangenen „Hexennacht“ in der Altstadt die Bühne auf dem Marienplatz gerockt hatte. Für die Kleinen gibt’s eine Hüpfburg und Kinderschminken. Und freilich ist auch fürs leibliche Wohl gesorgt. Der Eintritt ist frei.

Kein sommerlicher Faschingsumzug, ein Schongauer Karneval wie in Rio also. Die Frage nach dem Warum ist schnell beantwortet: Für einen solchen Sommer-Umzug hätte es keine Mehrheit in der Vorstandschaft gegeben, erklärt SFG-Präsident Alexander Blasi. Die berechtigte Sorge: Finden sich zu wenig andere Teilnehmer wie Vereine, die bei einem solchen Umzug mit von der Partie sind, wäre die SFG mit vielleicht fünf bis zehn Gruppen alleine dagestanden. Und dass das kein wirklich toller Umzugskracher ist, das kann sich jeder selber bildlich vorstellen. „Das wäre dann eine lächerliche Veranstaltung“, formuliert Blasi die wohlbegründeten Sorgen der Vorstandschaft der SFG.

Dass die Faschingsgesellschaft mit einer völlig verkleidungsfreien Veranstaltung daherkommt: Das ist kein Zufall. „Wir sind davon ausgegangen, dass die Leute im Mai nicht mehr so viel Lust haben, sich zu verkleiden“, so Blasi. Freilich sei das wiederum schwer einschätzbar. Aber tatsächlich hat man sich in der Vorstandschaft darauf geeinigt, damit jeder ganz unverbindlich mitfeiern kann – auch wenn er vielleicht gerade vom Stadtbummel oder vom Einkaufen kommt.

Das Tanzbein wird geschwungen

Einfach mal so mit Jeans und Einkaufstasche mitfeiern: Das geht bei der zweiten Veranstaltung der SFG, die nur vier Tage später stattfindet, nicht. Am Mittwoch, 25. Mai, steigt ab 20 Uhr ein „Frühlingsball“ im Jakob-Pfeiffer-Haus in Schongau. Und weil es natürlich ohne Prinzenpaar keine Inthronisation und keine dazu passenden Einlagen gibt, beschränkt man sich an diesem Abend vor dem Vatertag ganz auf das Wesentliche: Fröhliches Feiern ist angesagt, das Tanzbein darf geschwungen werden. Für den passenden Sound sorgt die Live-Band „Funk Off“. Einen Hauch von Fasching gibt’s trotzdem bei dem Schwarz-Weiß-Ball: Die zwei Schongauer Garden schwingen auch bei dieser Veranstaltung das Tanzbein. Karten im Vorverkauf gibt’s diesen Samstag von 9 bis 12 Uhr im Schongauer „Frauenzimmer“.

Prinzenpaar für Fasching 22/23: Erste Interessenten tragen sich schon an

Aktuell ist man bei der SFG übrigens äußerst zuversichtlich, dass es im Jahr 2023 wieder einen echten Schongauer Faschingsumzug geben kann. Und auch wenn es in diesem Jahr einen Ball ohne Inthronisation gibt, so scheint sich die Suche nach einem neuen Prinzenpaar für den Fasching 22/23 gar nicht so schwer zu gestalten, wie man meinen könnte. „Die ersten Interessenten tragen sich schon an dafür“, verrät Blasi. Na, wenn das mal kein gutes Omen ist!

