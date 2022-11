Bürgermeister und Bürger kämpfen weiter um Wiederbelebung der Fuchstalbahn

Von: Rafael Sala

Teilen

Sie diskutierten im Ballenhaus über die Zukunft der Fuchstalbahn und bekräftigten ihre Forderung nach einer Wiederbelebung der Strecke (v.l.): Andreas Holzhey, Norbert Moy, Daniela Puzzovio und Thomas Frey. © Rafael Sala

Sie ist noch ein blinder Fleck auf dem bayerischen Schienennetz: Um die Reaktivierung der Fuchstalbahn ging es jetzt bei einer Veranstaltung im Schongauer Ballenhaus. Viel Neues gab es dabei jedoch nicht.

Schongau – Es war ein ansehnliches Aufgebot: Rund 90 Zuhörer konnten die Initiatoren der Veranstaltung zur Zukunft der still gelegten Fuchstalbahn im Ballenhaus in Schongau versammeln. An lokaler Prominenz und Fachexperten mangelte es nicht: Neben Bürgermeister Falk Sluyterman und seiner Stellvertreterin Daniela Puzzovio (beide SPD) gaben unter anderem Norbert Moy von „Pro Bahn Oberbayern“, Harald Baumann vom Arbeitskreis „Fuchstalbahn“ der Umweltinitiative Pfaffenwinkel und Thomas Frey vom Bund Naturschutz zum Dauerbrenner „Reaktivierung Fuchstalbahn“ Auskunft. Im Fokus stand dabei die erneute Forderung nach einer Wiederbelebung der Strecke.

Fuchstalbahn soll Lücke schließen zwischen der Pfaffenwinkel- und der Lechfeldbahn

Sie würde nach Auffassung der Befürworter die Lücke zwischen der Pfaffenwinkel- und der Lechfeldbahn schließen und somit die zahlreichen Tagespendler der angeschlossenen Städte und Gemeinden spürbar entlasten. „Wir arbeiten im Moment daran, dass die Staatsregierung den Willen zur Reaktivierung der so wichtigen Bahn bekundet“, informierte Baumann. Die Zeichen dafür stünden nicht schlecht, man sei mit den Behörden „in intensivem Gespräch“.

Sluyterman hob hervor, dass Schongau, Altenstadt und Peiting mit rund 30 000 Einwohnern ein starkes Zentrum bilden: „Es macht Sinn, dass die drei Gemeinden wieder angeschlossen werden.“

Forderungen sind Teil einer Resolution, die im Sommer verabschiedet wurde

Die Forderungen sind bekannt, sie sind Teil einer Resolution, die im Sommer dieses Jahres verabschiedet worden war (wir berichteten). Eine reaktivierte Fuchstalbahn bedeute eine „zuverlässige und zügige Erreichbarkeit des Fernverkehrsanschlusses in Augsburg ohne Pkw“, wie Moy unterstrich.

Weitere Vorteile: Eine schnelle und attraktive Anbindung des besagten Mittelzentrums nach Norden in Richtung Landsberg und Kaufering sowie die Vollendung des Ringschlusses. „Die Fuchstalbahn ist bislang noch ein blinder Fleck auf der bayerischen Bahnstreckenkarte“, kritisierte Frey vom Bund Naturschutz. Bayern dürfe kein „Bahn-Entwicklungsland“ bleiben, hieß es einhellig am Ende der Veranstaltung.

Zusätzliche Bundesmittel zur Finanzierung der Gemeindeverkehrs

Zusätzliche Bundesmittel stünden nach den Worten der Experten nach geänderter Gesetzeslage zur Finanzierung des Gemeindeverkehrs bereit. Der Freistaat müsse nun den Willen zeigen, sich finanziell an dem Projekt zu beteiligen: „Er muss mehr eigenes Geld für Nahverkehrsinvestitionen ausgeben“, forderte Frey.

Groß war im Juli schon das Interesse beim Infoabend in Leeder

Unser Schongau-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region. Melden Sie sich hier an.

Alle News und Geschichten aus Schongau sind auf unserer Facebook-Seite zu finden.