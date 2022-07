Neue Führung berichtet über skandalträchtige Vorkommnisse in der Stadt Schongau

Von: Elena Siegl

Unter anderem an ein Grab führt die Stadtführung mit Ursula Heitmeier. © HEROLD

„Skandal, Skandal um Rosi“, schallte das Lied der Spider Murphy Gang aus dem Radio, und Ursula Heitmeier hatte das Motto für ihre neue Stadtführung gefunden. Es soll um Aufsehenerregendes – vom Mittelalter bis ins 20. Jahrhundert – gehen.

Schongau – „Wussten Sie, dass es in Schongau einmal neun Freudenhäuser gab?“ So steigt Ursula Heitmeier in ihre neue Stadtführung ein. Zur „Blütezeit“, um 1500, war das der Fall. Die Thematik passt zum Lied, das Heitmeier zur Inspiration diente. „Skandal im Sperrbezirk“ von der Spider Murphy Gang lief gerade im Radio, als die Stadtführerin sich Gedanken über neue Angebote für Einheimische und Urlauber machte. Bei den regulären Führungen war ihr ohnehin schon aufgefallen, dass die Leute besonders aufmerksam zuhörten, wenn es „spannend und skandalös zugeht.“

Für „Input“ wandte sich Heitmeier an den ehemaligen Kreisheimatpfleger Helmut Schmidbauer, der ihr „ad hoc“ gleich von einigen aufsehenerregenden Vorkommnissen berichten konnte. Nicht nur das tiefste Mittelalter, sondern auch die neuere Geschichte will Heitmeier mit der Führung „Skandal, Skandal“ abdecken.

Vieles war damals Stadtgespräch

Acht verschiedene Stationen im gesamten Stadtgebiet steuert sie mit Interessierten an und erzählt mal von Schaurigem, mal von Traurigem, mal von Wunderlichem, das sich in der Vergangenheit in der Stadt ereignet hat. Vieles, was damals Stadtgespräch war, ist heutzutage fast in Vergessenheit geraten.

Heitmeier erzählt zum Beispiel vom „einzigen Brand in Bayern, der jemals mit Bier gelöscht wurde“, oder zeigt den Arbeitsplatz des Henkers. Sie schildert die Not einer Patrizierin in Schongau, die damit haderte, welcher Ablassbrief denn nun für sie in Frage kommt. Was sind „lässliche Sünden“ und was „Todsünden“?

Ein Besuch auf dem Friedhof gehört dazu

Und sie berichtet vom Schicksal mehrerer ehemaliger Kriegsgefangener, die sich mit Industriealkohol zu Tode tranken. Dem Grab der Verstorbenen auf dem Schongauer Stadtfriedhof stattet Heitmeier zusammen mit den Teilnehmern der Führung einen Besuch ab.

An zwei Samstagen bietet Ursula Heitmeier die Führung an. Geschlossene Gruppen, die sich für das Angebot interessieren, können bei der Tourist Information aber auch einen anderen „Wunschtermin“ wählen, erzählt Heitmeier. Eine Gruppe hat das bereits getan. „Kindergarten“ stand auf der Anmeldung und bereitete der Stadtführerin erst einmal einen großen Schrecken. Schließlich richtet sich die Führung an Erwachsene und ist nicht für Kinderohren geeignet. Das Aufatmen bei Heitmeier folgte prompt: Die Erzieherinnen wollten einen Betriebsausflug machen – ohne Kinder, erzählt Heitmeier und lacht.

Termine: Die Führung „Skandal, Skandal“ wird am Samstag, 16. Juli, sowie Samstag, 20. August, angeboten. Los geht’s jeweils um 17 Uhr. Anmeldungen nimmt die Tourist Information Schongau entgegen (Tel. 08861/214-181 oder E-Mail: touristinfo@schongau.de).

