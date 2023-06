Für alle Projekte in der Stadt: „Ein Kümmerer ist wichtig“

Von: Elke Robert

Der Kräutergarten bei der Fronveste: Die Pflege bereitet jedoch Aufwand. Man müsse festlegen, wer sich kümmert, sagt Grünen-Stadtrat Markus Keller. © Hans-Helmut Herold

Schilder, die im Wald nach nirgendwohin führen, Kräutergärten, die ungepflegt aussehen: Bei der Vorstellung des Tourismuskonzepts für Schongau hatte Stadtrat Markus Keller einen Schmerzen. „Wir stellen immer wieder Geld für Maßnahmen zur Verfügung, und dann kümmert sich keiner darum.“

Schongau – Viele Ideen werden derzeit für das neue Schongauer Tourismuskonzept gesammelt, in der Stadtratssitzung im Juli soll bereits alles auf den Weg gebracht werden. Bei der Vorstellung des Zwischenstands durch das Kemptener Büro BTE hatte der Grünen-Stadtrat Markus Keller einen abschließenden Gedanken. „Ich möchte darum bitten, dass bei Maßnahmen, die wir planen, auch festgelegt wird, wer sich darum kümmert – sonst hat man in kürzester Zeit nichts mehr davon.“ Ob Beschilderungen, die nicht mehr aktuell seien, oder ungepflegte Kräutergärten – es gebe viele Beispiele in Schongau, wo nicht klar sei, wer dafür eigentlich verantwortlich sei.

Einst liebevoll angelegter Kräutergarten derzeit verwildert

Auf Nachfrage der Schongauer Nachrichten erläuterte der Grünen-Stadtrat die Thematik noch einmal: Ein Beispiel sei der Kräutergarten im Heiliggeist-Spitalgarten. Einst liebevoll angelegt in Erinnerung an die ehemalige Klosterapotheke, habe bestimmt auch die Familie Kuisl viele dieser Heilkräuter besessen, heißt es im Audiokommentar von Henkerstochter-Autor Oliver Pötzsch zur Station Klostergarten. Nachzuhören und auch zu lesen ist das etwa beim virtuellen Rundgang durch die Stadt Schongau beispielsweise über die App „Outdooractive“.

Wie Keller kritisiert, sei dieser Kräutergarten aber alles andere als ansehnlich. Ähnlich schaue es beim Kräutergarten beim Münzgebäude aus im Hof bei der Fronveste: „Bei beiden ist nicht so richtig klar, wer sich darum kümmert. Denn bei einem Kräutergarten reicht es nicht, wenn die Stadtgärtnerei zwei Mal im Jahr durchgeht.“

Einen eher verwilderten Eindruck macht der Kräutergarten im Heiliggeist-Spitalgarten. © Hans-Helmut Herold

Im Außenbereich der Grundschule ergebe sich das gleiche Bild, so Keller weiter. Nach Projektende würden die Bepflanzungen noch ein, zwei Jahre weiterbetreut vom jeweiligen Landschaftsarchitekten. Aber es habe sich niemand Gedanken darüber gemacht über den zur Pflege oder für den Ersatz von Pflanzen benötigten Etat.

Auch einige Schilder sind Keller ein Dorn im Auge, nämlich jene, die im Wald nirgendwo mehr hinführen würden und solche, die in der Stadt Auswärtige auf falsche Pfade schicken oder in Gaststätten, die es längst nicht mehr gebe. „Wenn wir ein Leader-Projekt haben wie einen Rundweg für Familien mit Stationen im Forchet, muss sich auch jemand drum kümmern – keiner schaut nach, ob die Beschilderungen der Radwege noch stimmen, oder ein Scherzbold vielleicht etwas umgedreht hat“, kritisierte der Stadtrat. Vieles laufe übers Ehrenamt, aber auch das habe seine Grenzen.

„Die Aufgaben sind ganz klar verteilt, aber wir haben Probleme, personell hinterherzukommen“, ist die Sicht von Stadtbaumeister Sebastian Dietrich. Er bestätigt, dass es nach Projektende eine Unterhaltspflege mit den ausführenden Firmen gebe, dies sei vertraglich geregelt und werde für ein bis zwei Jahre mit ausgeschrieben. „Danach geht es weiter in die Stadtgärtnerei.“

Fachkräftemangel bei der Stadt sichtbar

Der Fachkräftemangel sei bei der Stadt Schongau jedoch mehr als sichtbar. „Wir übernehmen immer mehr Aufgaben, aber der Personalkörper wächst nicht mit, gleichzeitig ist es schwierig, ausscheidende Kollegen zu ersetzen“, zählt Dietrich auf.

„Einen Kümmerer zu haben, ist ganz wichtig“, ist auch die Meinung von Andreas Schmid. Der stellvertretender Geschäftsführer beim Tourismusverband Pfaffenwinkel unterstützt das Ansinnen Kellers. Letztlich arbeite man ja mit öffentlichen Geldern und somit auf Kosten aller.

Städte und Gemeinden für die Pflege der Beschilderung zuständig

Was Rad- und Wanderwege angehe, liege die Planung beim Tourismusverband, für die Pflege seien aber die Städte und Gemeinden zuständig, „das vergessen sie nur manchmal“, so Schmid. Schäden an Beschilderungen würden zwar oft beim Tourismusverband gemeldet, man gebe das dann aber an die Stadt weiter, die der Eigentümer sei. Nicht immer kommen Schilder hinzu, sondern manchmal haben sich auch die Taferl erledigt, weil sich eine Route ändert. Derzeit werde etwa ein neues Radwegekonzept landkreisübergreifend mit Nachbargemeinden aus Garmisch-Partenkirchen geplant. „Da wird dann entschildert“, so Schmid.

„Ein guter Hinweis“ hatte Bürgermeister Falk Sluyterman in der Stadtratssitzung den Wortbeitrag gelobt, da müsse sich der Verwaltungsprozess ändern.

