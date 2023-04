Spenden-Sammeln für türkische Heimat: Familie verkauft selbstgekochte Spezialitäten - Erlös an Erdbebenopfer

Von: Theresa Kuchler

Hausgemachte türkische Spezialitäten haben Brand Coban (l.) und seine Familie in Schongau aufgetischt. © Kuchler

Eine alteingesessene türkische Familie aus Schongau hat auf dem Marienplatz selbstgekochte Spezialitäten verkauft. Den Erlös bringt sie ins Erdbebengebiet, wo Freunde und Bekannte leben.

Schongau – Knapp zwei Monate ist es her, dass die Türkei und Syrien von einem katastrophalen Erdbeben erschüttert wurden. Mehr als 50 000 Menschen verloren in den Trümmern ihr Leben, die Lage im zerstörten Gebiet ist nach wie vor prekär. „Die Menschen leben in Zelten und ihren Autos“, erzählt Brand Coban.

Der gebürtige Türke war noch ein Kind, als er mit seiner Familie vor 45 Jahren nach Schongau gekommen ist. Die Stadt ist seine Heimat, sagt er. Doch ein Teil seines Herzens schlägt nach wie vor in dem kleinen Ort bei Antakya im Süden der Türkei, wo das Beben mit voller Stärke getobt hat. „Die Kirche, das Krankenhaus, alles ist zerstört“, sagt Coban. „Und es bebt dort immer noch.“

Kochen für Spenden-Erlöse: Familie Coban verkauft türkische Spezialitäten

Um den Überlebenden in ihrem Heimatdorf zu helfen, haben Coban und seine Geschwister tagelang gekocht und gebacken. An Ständen verkauften sie das Essen, um Spenden zu erlösen. Am gestrigen Freitag hatte die Großfamilie einen Pavillon auf dem Grünen Markt in Schongau aufgestellt. Ihre langen Tische waren beladen mit Bulgur-Variationen, Lahmacun, Salaten, Börek und Kuchen.

Ein Angebot, das gut ankam: Trotz des Regens stellten sich unentwegt Passanten an den Stand, um sich etwas von den türkischen Spezialitäten einpacken zu lassen. „Es ist einfach so lecker“, schwärmte eine Kundin. Schon vor einigen Tagen habe sie bei den Cobans eingekauft, als sie ihren Stand vor dem Feneberg-Markt in Altenstadt aufgebaut hatten.

Insgesamt 13000 Euro Spenden - „Geld wird bis auf letzten Cent verteilt“

Brand Coban sagt, dass er mit rund 13 000 Euro Spendeneinnahmen rechne. Etwa 5000 Euro würden die Essensverkäufe einbringen, den Rest habe Coban bei Arbeitskollegen, Freunden und Bekannten über eine App einsammeln können. „Und das Geld wird bis auf den letzten Cent direkt verteilt“, verspricht er. Eine Aufgabe, die Coban persönlich übernimmt, wenn er am 14. April mit seiner Frau in die Türkei fliegt – trotz Warnung.

„Die Menschen dort unten sagen, dass wir nicht kommen sollen“, erzählt Coban. Die Zerstörung sei enorm, und der Verwesungsgeruch der Leichen, die immer noch unter den Trümmern liegen, ziehe durch die Straßen. „Aber die Leute brauchen Hilfe. Und die muss schnell ankommen.“

