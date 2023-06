An allen Haltestellen können die Kinder beim Ferienbus einsteigen

Ferienprogramm: Veranstalter dringend gesucht, Stadt gewährt Zuschuss für Ferienbus

Von: Elke Robert

Stecken hinter dem gemeinsamen Ferienprogramm: (v.l.n.r.) Thomas Schleich, Andreas Nuscheler (Altenstadt), Maximilian Geiger, Ursula Diesch, Andreas Klausmann, Mona Maucher (Schongau) und Stefan Lukats (Hohenfurch). © Archiv (Fotomontage)

Auch in Schongau ist wieder ein Ferienprogramm in Arbeit. Es erscheint zum Monatswechsel Juni/Juli in einer Auflage von 4000 Stück für Schongau, Altenstadt und Hohenfurch. Allerdings dürfte das Angebot durchaus noch ausgebaut werden, gerade seitens der Vereine. Am Montag ist Meldeschluss.

Schongau – Andreas Klausmann ist auch heuer wieder der Mann, der das gemeinsame Ferienprogramm für die drei Nachbargemeinden in Form bringt. Verantwortlich sind die Jugendreferenten Mona Maucher, Thomas Schleich, Andreas Nuscheler, Stefan Lukats und, von der Tourist Information der Stadt Schongau, das Team Ursula Diesch und Maximilian Geiger. Das Heft solle wieder rund 60 Seiten mit etwa 100 Veranstaltungen umfassen, erklärt Klausmann auf Anfrage der Schongauer Nachrichten. Die Finanzierung steht wohl schon, das finanziere sich rein auf Basis von Anzeigen. „Aber ich brauche dringend noch weitere Veranstaltungen, das ist noch etwas dünn“, so der Schongauer.

Erscheinungstermin rückt näher, und es fehlen noch Angebote

Weil der Erscheinungstermin unaufhaltsam näher rückt – schließlich wollen Eltern und Kinder ja rechtzeitig vor den Sommerferien planen, ist auch die Zeit für die Anbieter eng. Ursprünglich wäre bereits am vergangenen Montag der Meldeschluss gewesen, diesen Zeitrahmen hat Klausmann nun noch einmal verlängert: Veranstaltungen können noch bis Montag, 12. Juni, angekündigt werden. „Das ist dann aber auch wirklich der letzte Termin“, so Klausmann. Er ist sich sicher: „Die Veranstalter brauchen nur noch etwas Zeit, wir kriegen bestimmt etwas total Gutes zusammen.“

Schon jetzt stehen diverse Sachen fest, als Höhepunkte bezeichnet der Schongauer unter anderem ein Gewinnspiel der Werbegemeinschaft Schongau, die Gespenstersuche im Stadtmuseum Schongau, die Kinderfloßfahrten und die Schongauer Stadtführungen mit dem Hexenkind Hagasusa. Leider seien gerade Vereine heuer sehr zurückhaltend: „Beim TSV Schongau ist es bisher sehr mau, da kam bisher noch nichts“, bedauert Klausmann. Dabei sei etwa das Tennis-Angebot immer gerne angenommen worden – oder auch die Skateschule der EA Schongau. „Da gibt es bisher noch gar nichts.“

Auch seitens der Wasserwacht fehlt noch ein Angebot

Auch seitens der Wasserwacht fehle noch ein Angebot – zum Beispiel mit einem Rettungsschwimmertag am Lido. Das Wasserskifahren in Immenstadt mit den Gemeinden Hohenfurch und Altenstadt dagegen ist schon fix eingeplant, auch das galt bisher immer als Attraktion. Klausmann hofft, dass in letzter Minute noch einiges an Veranstaltungen eintrudelt. „Es ist klar, die Vereine machen das alles ehrenamtlich.“

Was bisher auch noch gefehlt hatte: die beliebten Ferienfahrten der Pfadfinder. Aber dort ist man mittlerweile mit der Terminplanung fertig und hat die Zielorte festgelegt, wie Sophia Albrecht auf Anfrage der Schongauer Nachrichten bestätigt. Heuer stehen das Steiff-Museum, der Zoo Hellabrunn, der Skylinepark, der Kletterwald Söllereck, das Legoland und der Bajuwarenhof auf dem Programm. Letzterer ist ein Freilichtmuseum bei München. „Nur die Preise der Fahrten verändern sich durch neue Spenden/Zuschüsse im Vergleich zum Vorjahr“, so Albrecht, diese sollen aber zeitnah festgelegt werden.

Ferienprogramm soll zum Monatswechsel erscheinen

Das Ferienprogramm soll es mit dem Monatswechsel wieder als kleines Heftchen geben, auch der Download wird wieder möglich sein – über die Internetseiten der beteiligten Gemeinden. „Und ich werde einen QR-Code einbauen, damit man es sich direkt aufs Handy holen kann“, kündigt Klausmann an. Die Anmeldungen laufen dann wie gehabt direkt über die einzelnen Veranstalter.

Auch der Stadtrat beschäftigte sich jüngst mit dem Thema Ferienprogramm

Die Stadt Schongau bezuschusst den Ferienbus der Pfadfinder – aber nur für Schongauer Kinder. Dies wurde jüngst in einer Stadtratssitzung beschlossen. Die Veranstalter vom Verband Christlicher Pfadfinder (VCP), Stamm Lechrain, organisieren bekanntlich bereits seit sechs Jahren den Ferienbus zwischen den beiden Landkreisen Weilheim-Schongau und Landsberg.



An allen Haltestellen können die Kinder beim Ferienbus einsteigen

Die Idee dahinter: Jeweils mittwochs in den Sommerferien werden an sämtlichen Haltestellen entlang der Linie 9824 zwischen Schongau und Landsberg Kinder und Jugendliche eingesammelt. Gemeinsam geht es dann auf Fahrt zu einem Ferientag in einem Abenteuerpark, einem Kletterland oder einem Kindermuseum.



Jährlich würden rund 250 Kinder aus der Region befördert, heißt es in dem Antrag der Pfadfinder an die Stadt auf Kostenbeteiligung. Für Eltern sei dies bequem. Denn die Kinder würden immer zur selben Zeit direkt an ihren gewohnten Bushaltestellen eingesammelt, man verbringe gemeinsam einen aufregenden Tag, und abends setze der Bus die Kinder dann wieder pünktlich nach Fahrplan ab.



Fahrten konnten auch während der Corona-Sommer stattfinden

Sogar während der beiden Corona-Sommer hätten die Fahrten stattfinden können und hatten in einer gerade für Kinder und Jugendliche schwierigen Zeit für ein wenig Abwechslung gesorgt. „Unser Ferienbus wird jedes Jahr bekannter und ist mittlerweile bei vielen Familien ein nicht wegzudenkendes Erlebnis in den Ferien“, schreibt Sophia Albrecht, die die Stammesleitung des VCP Lechrain innehat. Auch für diesen August sind wieder Ferienfahrten mit dem RVO-Mietbus geplant.



Leider seien aber die Preise durch Corona und die Inflation massiv angestiegen. Bis zum Jahr 2021 habe man 29 Euro pro Fahrt verlangt, nun aber musste der Betrag auf 39 Euro erhöht werden. Die Gesamtkosten würden sich mittlerweile auf 10 000 bis 15 000 Euro belaufen, so die Pfadfinder.



„Wir möchten das Projekt unbedingt weiterführen und in einem finanziell auch für aktuell schwächere Geldbeutel tragbaren Rahmen halten“, argumentiert Albrecht. Schon jetzt würden sich viele Familien aus den Gemeinden bei den Organisatoren melden mit der Bitte um einen Sozialpreis oder höhere Geschwisterrabatte.



Aber gerade für jüngere Familien aus den Dörfern sei der Ferienbus ein tolles Projekt, unter anderem wegen seiner Regelmäßigkeit, aber auch, weil es sich jeweils um eine Ganztagsbetreuung handele. Die Pfadfinder baten bei der Stadt um Unterstützung des Projekts, ohne eine bestimmte Summe zu nennen.



Bezuschussung nur für die Schongauer Vereine

„Das ist kein Schongauer Verein“, machte Geschäftsstellenleiterin Bettina Schade in der Stadtratssitzung deutlich. „In der Vergangenheit war es so, dass nur Schongauer Vereine bezuschusst wurden.“ Stadtrat Stephan Hild (UWV) hatte sich im Vorfeld dafür interessiert, wie viele Schongauer Kinder denn regelmäßig unter den Teilnehmern seien.



Rund 40 bis 50 Kinder aus der Lechstadt, also rund 20 Prozent, würden jeden Sommer mitfahren, habe sie seitens der Pfadfinder als Antwort bekommen, so Schade. „Diese Zahlen sind uns aber so genannt worden, ohne dass sie belegt wurden.“



Zehn Euro pro Kind, aber nur für die aus Schongau

Die Geschäftsleiterin hatte für den Stadtrat folgenden Beschlussvorschlag parat: Man wolle einen Zuschuss von zehn Euro pro Kind und Fahrt gewähren, aber nur, wenn man nach den Sommerferien eine Liste bekomme mit Namen, wer tatsächlich mitgefahren sei. „Das ist ein guter, tragbarer Kompromiss“, lobte Hild den Vorstoß. „Das zeigt, dass wir die Kinder unterstützen.“ Auch Hans Rehbehn (CSU) fand das „eine tolle Sache für Schongauer Kinder“, die CSU trage den Beschluss geschlossen mit.

