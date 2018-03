Fundament für neues Schalthaus am Gleis

Seit Anfang dieser Woche sind neben dem Bahnübergang zur Einfahrt zum UPM-Werksgelände Baggerarbeiten zu beobachten. Arbeiter der Firma Spie aus Garching sind damit beschäftigt, ein Fundament für das neue Bahnübergang Schalthaus zu erstellen.

Schongau – Wie in der Heimatzeitung mehrfach berichtet, wurde das ehemalige Schalthaus bei einem Verkehrsunfall auf dem Gleiskörper durch einen Lkw stark beschädigt und aus seiner Verankerung gerissen. Alle Kabelstränge, die zu dem Schalthaus führen, wurden abgetrennt. Die Relais im Inneren wurden ebenfalls so beschädigt, dass eine Instandsetzung nicht mehr möglich war. Deshalb musste beim Zugverkehr eine Schranke per Hand betätigt werden. Die beschädigten u-förmigen Betonteile werden derzeit von den Arbeitern neu gesetzt. Daneben soll dann auf dem befestigten Fundament das neue Bahnübergang Schalthaus stehen. Dieses wird derzeit noch bei einer Spezialfirma in Mönchengladbach konfiguriert. Das heißt, dass dort alle Vorbereitungen auf die Installation des Innenlebens des Schalthauses getroffen werden.

Geht alles planmäßig über die Bühne, soll das angelieferte Schalthaus mit einem Gewicht von acht Tonnen am 4. April mit einem Autokran auf das Fundament gesetzt werden. Eine weitere Firma wird dann im Schalthaus alle Verbindungen und Leitungen verbinden.

Hans-Helmut Herold