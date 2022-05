Schongauer Fußgängerzone: Ideen für den Winter gesucht

Von: Elena Siegl

Ideen, damit die Schongauer Altstadt auch im Winter gerne besucht wird, werden bei einem Kreativworkshop gesammelt. Mottos als Inspiration 35 000 Euro stehen zur Verfügung © HANS-HELMUT HEROLD (Archiv)

Wie kann die Altstadt im Winter belebt werden? Bei einem Kreativworkshop sollen nun konkrete Ideen, gerne auch außergewöhnliche, gesammelt werden.

Schongau – Die Schongauer Altstadt soll ein attraktiver Aufenthaltsort und Treffpunkt für alle Altersgruppen sein – auch im Winter. Was es dazu braucht, da sind nun die Bürger selbst gefragt. Bei einer Kreativwerkstatt am Mittwoch, 1. Juni, zu der die zweite Bürgermeisterin Daniela Puzzovio und die neue Standortförderin Tina Birke gemeinsam einladen, sollen zahlreiche Ideen gesammelt werden. Dass die Schongauer bei der Erarbeitung eines „Winterbelebungskonzeptes“ von Anfang an miteinbezogen werden, ist Birke wichtig. Schließlich geht es ja um eine Verbesserung für die Bürger. „Jeder darf seine Bedürfnisse und Wünsche einbringen, sodass man dann alle Ideen und Konzepte miteinander vergleichen und abwägen kann“, so Birke. Jung und alt sollen sich bei der Kreativwerkstatt gleichermaßen einbringen können und sagen, was sie bräuchten, um sich gerne im Winter mit anderen in der Altstadt zu treffen und aufzuhalten.

Als Inspiration hat Daniela Puzzovio für jeden Monat ein eigenes Motto herausgearbeitet: „Licht“ für den November, „Christkindlmarkt“ für den Dezember und „Eis und Schnee“ für Januar und Februar. Warum genau diese Themen, will Birke nicht weiter ausführen, da sie lediglich als Anreiz bzw. Gedankenstütze, um eigene Ideen zu entwickeln, dienen sollen. Wichtig ist ihr, dass die Schongauer bei ihrem Brainstorming ganz frei sind. „Es darf auch gerne ganz Ausgefallenes vorgeschlagen werden“, betont sie. Und zwar ganz unabhängig davon, was schon einmal da gewesen ist oder überlegt wurde.

Wer teilnehmen will, sollte sich schnell anmelden

Insgesamt 35 000 Euro stehen für die Winterbelebung zur Verfügung. Wie berichtet, hatte die Stadt Schongau im vergangenen Jahr insgesamt vier Projekte für den Sonderfonds „Innenstädte beleben“ eingereicht und eine Förderzusage bekommen. Einer der Projektbausteine zielt auf die Winterbelebung des Marienplatzes ab.

30 Plätze für Bürger gibt es im Kreativworkshop, sechs Plätze sind für Personen aus dem Einzelhandel vorgesehen. Wer teilnehmen möchte, sollte schnell sein. „Die Anmeldung erfolgt nach Reihenfolge“, erklärt Standortförderin Tina Birke. Allerdings werden alle Anmeldungen erfasst, springt einer ab, rückt der Nächste auf der Liste nach.

In sechs kleinen Gruppen sammeln die Teilnehmer bei der Kreativwerkstatt Vorschläge für die Winterbelebung. Diskutieren sie, stellen sie abschließend allen anderen Teilnehmern vor und nehmen eine Gewichtung vor. Etwa drei Stunden haben Birke und Puzzovio für die Veranstaltung, die um 18.30 Uhr beginnt, vorgesehen – genug Zeit für den Austausch, ohne es unnötig in die Länge zu ziehen. Deswegen sei die Teilnehmerzahl auch beschränkt“, erklärt Birke.

Anmeldung: Wer Ideen zum Thema „Winterbelebung der Altstadt“ hat und sich am Kreativworkshop der Stadt Schongau beteiligen möchte, meldet sich bei der Standortförderin Tina Birke unter der Telefonnummer 08861/214-134 oder per E-Mail an birke.tina@schongau.de an.