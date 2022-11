Schongau: „Gärten des Grauens“ geht es an den Kragen

Von: Elke Robert

Versiegelte Flächen statt Vorgärten sind in Schongau nicht gewünscht und teilweise angelegt ohne Genehmigung, bei anderen bestehen Ausnahmen. Die Stadt will dies nun über eine Satzung für alle nachvollziehbar regeln. © Hans-Helmut Herold

Nachhaltigen und ressourcenschonenden Städtebau wünscht man sich auch in Schongau. Mit dem Thema Stellplätze und Nebengebäude in Vorgärten muss sich das Stadtbauamt immer wieder auseinandersetzen. Jüngst kam auch öfter die Frage auf, wie man das mit E-Ladesäulen handhaben wolle.

Schongau – „Bisher war es das Ziel, die Vorgärten möglichst von Bebauung freizuhalten“, leitete Stadtbaumeister Sebastian Dietrich in der aktuellen Sitzung des Bauausschusses den Tagesordnungspunkt ein. Intensiv solle man sich auseinandersetzen mit dem Thema Stellplätze, Nebengebäude und Gestaltung von Vorgärten. „Auch in anderen Städten stehen Vorgärten unter besonderem Schutz.“

Vorreiter sind Städte wie Frankfurt am Main und München

Als Beispiele nannte Dietrich zwei Städte, die richtungsweisend seien in Sachen städtebaulicher Gestaltung. Vorreiter in Fragen des nachhaltigen und ressourcenschonenden Städtebaus sei seit vielen Jahren die Stadt Frankfurt am Main. Dort wird schon seit der Bauordnung von 1912 verstärkt auf die kleinen Gärtchen vor der Haustüre geachtet, da diesen eine besondere ökologische Bedeutung zukomme. Sie verbessern das Kleinklima und tragen zum Lärmschutz bei. Auch sollen diese eine Rolle spielen bei der Wahrnehmung des Stadtbildes, sprich einen positiven Eindruck des Straßenraums vermitteln. Streng geregelt sei daher in einer Satzung, dass in Frankfurt Vorgärten eben gärtnerisch angelegt werden müssen und sie nicht etwa als Stellplatzflächen dienen dürfen. Ausnahmen gibt es wie überall, aber wohl höchst selten, etwa wenn eine Behinderung vorliegt. Ladesäulen für E-Autos fallen dagegen in Frankfurt nicht unter die Ausnahmen und werden nicht zugelassen.

Ganz ähnlich lesen sich die Regularien für die Stadt München. Besonders Gartenhäuser oder Stellplatzanlagen würden das Erscheinungsbilder Vorgärten stören, verstellen die Architektur der Gebäude oder versiegelten die Flächen, die eigentlich begrünt werden sollen. Untergebracht werden müssten solche Anlagen daher neben oder hinter dem Hauptgebäude. Was E-Ladesäulen anbelangt, werden diese derzeit nach Auskunft der Stadt München ebenfalls nicht in Vorgärten genehmigt, weil man eben Stellplätze dort verhindern möchte. Wie sich die Thematik in der Zukunft entwickele, sei aber nicht absehbar.

In Schongau ist bei weitem nicht alles grün in den Vorgärten

In Schongau ist bei weitem nicht alles grün in den Vorgärten, auch Nebengebäude oder Stellplätze gibt es, „obwohl die Bauverwaltung und der Bau- und Umweltausschuss bisher immer viel Wert auf den Schutz des Vorgartens gelegt haben“, so Dietrich. Teilweise seien dies Schwarzbauten, teilweise habe man auch Ausnahmen genehmigt. Einen Rückbau der bestehenden Schwarzbauten hält Dietrich nicht für möglich, man möchte aber künftig eine Gleichbehandlung für alle Antragsteller umsetzen.

Vorstellen kann sich die Verwaltung, dass Stellplätze nur dann vor dem Haus zugelassen werden, wenn diese nicht anderswo gebaut werden können. Auch sollen diese Stellplätze dann beispielsweise mit Rasengittersteinen gestaltet werden. Seitens der Bauausschussmitglieder war der Wunsch geäußert worden, die Thematik erst noch innerhalb der Fraktionen zu besprechen, weshalb eine Abstimmung erst im nächsten Bauausschuss erfolgt.

„Ein brandaktuelles Thema“, so Vizebürgermeisterin Daniela Puzzivio

„Ein brandaktuelles Thema“, befand Daniela Puzzovio, die als stellvertretende Bürgermeisterin die Sitzung leitete. „Ich habe mich erst gerade wieder über einen Vorgarten sehr geärgert und mich gefragt, ob das den Vorgaben entspricht“, bestätigte Kornelia Funke (CSU).

Auch Bettina Buresch (Grüne) sprach von „Gärten des Grauens“, bei vielen Hausbesitzern bestehe offenbar ein großes Missverständnis, denn es handele sich oft nicht um ein Grün, sondern um versiegelte Flächen, die wirklich nicht mehr als Gärten betrachtet werden könnten.

„Ein Rückbau durchaus denkbar“, findet Umweltreferentin Bettina Buresch

Im Gegensatz zu Dietrich war die Umweltreferentin durchaus der Meinung, dass die Stadt einen Rückbau fordern könne. „Viele Leute betrachten das als Einmischung in den persönlichen Gestaltungswillen, aber ich würde es gerne mit aufnehmen in die Satzung, dass ein Garten ein Garten ist und keine Kiesfläche.“

Auch über dieses Thema wurde lang debattiert im Ausschuss: Der Antrag, ein 300 Jahre altes Gebäude in der Altstadt abzureißen.

