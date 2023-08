Garten mitten in der Stadt — Besuch bei Schongauer Kleingärtnern

Von: Elke Robert

Viel Zeit und Geld investiert Michailidis Georgius regelmäßig in seine Gemüsefläche am Gartenweg, doch heuer kämpft er mit Schädlingen und Krankheiten. Für ihn ist der Garten Ausgleich für harte Arbeit. © Elke Robert

Garten in der Stadt: Gleich drei Flächen in Schongau stehen Privatleuten offen, die dort ihr Gemüse anpflanzen, Blumen ziehen und ganz nebenbei noch den Austausch pflegen. Die Kleingärten sind so unterschiedlich wie ihre Pächter, mal sorgfältig gejätet, mal grüßt das Unkraut. Regeln gibt es aber doch.

Schongau – Die größte Kleingartenanlage verbirgt sich im Schongauer Westen hinter einer Hecke nördlich der Marktoberdorfer Straße: 7430 Quadratmeter und 54 Parzellen, bewirtschaftet von 62 Mitgliedern des Schongauer Kleingärtnervereins, der heuer 75 Jahre alt wird. Der Pachtpreis liegt bei 50 Cent pro Quadratmeter und Jahr – alles inklusive, von Wasser und Strom bis zum Vereinsbeitrag.

Vereinsvorsitzender Walter Schlaf führt an den sauber mit Hecken abgegrenzten Gärten vorbei. Die meisten haben nicht nur Beete für Gemüse und Blumen, sondern auch Gewächshäuser. Und Gartenhäuschen, die auch der Geselligkeit dienen. Das gemeinsame Miteinander ist im Verein sogar ausdrücklich erwünscht.

Garten als „Lebenselixier“ und mit nettem Kontakt zu Gleichgesinnten

„Für mich ist mein Garten mein Lebenselixier“, beschreibt es Erika Junge. „Man ist immer draußen, bleibt fit, bewegt sich – ein Traum.“ Waltraud Ulbrich schätzt, dass das soziale Umfeld gleich mit dabei ist, sie fühlt sich in der Gemeinschaft der Kleingärtner sehr wohl.

Eine ganz besondere Sorte Tomaten aus seiner alten Heimat Kasachstan hat Wladimir Krutsch angebaut. © Elke Robert

„Der Strebsame“ wird Wladimir Krutsch genannt, der täglich seine 3-Zimmer-Wohnung mit seiner Laube im Grünen tauscht und einen Vorzeigegarten hat. „Es ist anfangs viel Arbeit, aber wenn man Ordnung hält, klappt das schon“, sag er bescheiden. Vermutlich hat der gebürtige Kasache zwei grüne Daumen, derart vielfältig sind seine Pflanzen.

Besondere Tomatensorte aus Kasachstan und exotische Gurke aus Mexiko

Auch eine Tomatensorte aus der alten Heimat wächst bei ihm, auf die er mindestens ebenso stolz ist wie Walter Schlaf auf seine mexikanischen Gurken, die sich quer durchs Gewächshaus schlängeln – man muss nur zugreifen. Tomaten, Paprika, Chili – alles da. Sogar Kiwi. Und auch etwas fürs Auge, die Mini-Seerosen, die Ehefrau Angelika besonders liebt.

Ochsenherzen im Gewächshaus bei Walter Schlaf. Er ist der Vorsitzende des Schongauer Kleingärtnervereins. © Elke Robert

Blumen finden sich nicht in allen Gärten, es gibt auch Anbauflächen nur für Gemüse. Auch beteiligen sich nicht alle Mitglieder am Gemeinschaftsleben oder nutzen das Vereinsheim. Eine gewisse Ordnung muss aber alles haben: Wenn es abends zu laut wird oder das Unkraut alles überwuchert, wird schon mal ein kleines Gespräch geführt. Hilft alles nichts, gibt es eine Abmahnung, sogar vom Verein ausgeschlossen kann man werden. Das kam aber in den vergangenen 36 Jahren nur vier Mal vor.

Ohne Vereinsanschluss sind die beiden weiteren Kleingartenanlagen der Stadt Schongau

Ganz ohne Vereins-Anschluss, aber mit nicht weniger Geselligkeit, geht es offenbar in der Kleingartenanlage an der Hans-Böckler-Straße zu. Hinter den Wohnblöcken unweit des Umspannwerks liegen die 41 Parzellen, die Fläche misst 3750 Quadratmeter. Ganz so groß sind die Gartenabschnitte dort nicht wie beim Verein, bis zu 150 Quadratmeter können die Schongauer pachten, in diesem Fall direkt von der Stadt. Die Pacht ist mit 40 bis 50 Euro pro Jahr recht überschaubar.

Chili, so weit das Auge reicht: Merve Üstun liebt ihren Garten an der Hans-Böckler-Straße. © Elke Robert

Gleich der erste Garten links gehört Merve Üstun und ihrem Mann Husyin, seit 36 Jahren haben sie ihn gepachtet, waren eine der ersten Gärtner dort. Die Schongauerin ist jeden Tag da, heute seit 8 Uhr. „Es ist viel Arbeit, aber ich liebe meinen Garten, das ist mein Hobby“, sagt sie. Sie hat ein glückliches Händchen: Die Zeit für die Schlangengurken ist schon fast vorbei, aber es gibt Zucchini, Tomaten, Pfefferminze. Und Chili, so weit das Auge reicht, nicht nur scharfe, auch ganz milde Sorten, wie der Besucher testen darf.

In der Gartenhütte wird die Ernte gleich verarbeitet und eingemacht

Die Gartenhütte nutzt sie, um dort Gurken einzulegen oder die Weinblätter zu füllen, die sich jetzt schon schön großgewachsen um die Laube ranken. Wasser kann sich jeder abzapfen, Strom gibt es aber nicht. Das aber wäre einer der großen Wünsche von Nikola Eror, der seit Jahrzehnten den Garten gegenüber hat – jetzt als Rentner mit viel Zeit. Kohl, Wirsing, Salat: Alles in den Beeten hat eine stattliche Größe, die Flächen sind sehr gut gepflegt. „Er hat den besten Garten“, lobt Husyin Üstun.

Wünscht sich Strom und ärgert sich über den Schatten des großen Walnussbaumes des Nachbarn: Nikola Eror. © Elke Robert

Eror hat selbst schon viel mit angepackt – für alle. Vielleicht könnten die Pächter auch beim Stromverlegen helfen, meint er, aber die Stadt müsste unterstützen, das Material stellen. Und auch hin und wieder nach dem Rechten sehen, denn nicht alle mögen Regeln. „Und wenn man selbst was sagt, sind die Leute gleich eingeschnappt.“ Bäume etwa sollten nicht höher als 2,50 Meter sein – der Walnussbaum genau gegenüber wirft aber wohl furchtbar viel Schatten.

Die Pächter müssen einiges beachten, neu aufgenommen wurde, dass nur geeignete Folien verwendet werden dürfen

Die Pächter müssen einiges beachten, das ist in den Verträgen mit der Stadt Schongau geregelt. Ganz frisch aufgenommen wurde für Neuverträge kürzlich der Zusatz, dass Gärtner bitte keine ungeeigneten Folien verwenden. Damit hatte es in der dritten Kleingartenanlage direkt am Gartenweg offenbar Probleme gegeben.

Die 3000 Quadratmeter am Gartenweg gehören zur Heiliggeist-Spitalstiftung, werden aber von der Stadt verwaltet, auch dort sind es 41 Parzellen. „Als ob wir es abgezählt hätten“, so Kurt Konrad, für die Liegenschaften der Stadt verantwortlich. 15 bis 25 Euro kostet es für die Gärtner im Jahr – eine Freizeitnutzung ist dort aber nicht gewünscht. Manchmal müsse man schon eingreifen, so Konrad. „Es menschelt halt“, beschreibt er es. In der Regel seien es aber langfristige Partnerschaften, die keine Arbeit machten.

Hält die Minze im Zaum: Christiane Schade. Sie bewirtschaftet mit Tochter Bettina mehrere Gärten. © Elke Robert

Das meiste regeln die Gärtner unter sich

Das meiste regeln die Gärtner ohnehin unter sich. Es gibt überall Hilfe beim Gießen und Unkrautjäten. Und auch Goldraute oder Winde dürfen wachsen. „Ich habe meinen Teil gerne als Nutzgarten, andere nicht“, nimmt Bettina Schade es gelassen, die mit Mutter Christiane sowohl eine Fläche am Gartenweg, als auch am Umspannwerk betreibt. Dafür sehe man in der Nachbarparzelle eben viel mehr Insekten – „eine gesunde Mischung muss es sein“. Sie hat in ihrem Urlaub gerade viel Zeit investiert, letzte Woche hätte man keine Fotos machen dürfen, lacht sie.

Weniger lustig findet sie die Maulwurfsgrillen. Jene Pflanzen, die diese Insekten mögen, sind verloren. Von Schädlingen und Krankheiten kann auch Michailidis Georgius ein Lied singen, der an diesem Tag fast wütend ist, so viele Pflanzen muss er entsorgen. „Der Garten ist krank, und die Pflanzen kämpfen, dann schmecken sie nicht mehr.“ Viel Geld investiert er jedes Jahr für Pflanzen und Dünger, „vor allem die Tomaten brauchen Futter, die sind wie Schweine“. Heuer hilft auch seine Erfahrung nichts, die er sich über die Jahre erworben hat. Aber der Garten ist ihm sehr wichtig, erzählt der Altenpfleger. Als Ausgleich. „Die Arbeit ist nicht leicht, psychisch und physisch.“ Im Garten kann er abschalten vom Alltag.

Weitere Kleingartenanlage in Schongau, aber in privater Hand

Neben den erwähnten städtischen Anlagen in Schongau gibt es noch eine weitere Kleingarten-Fläche. Diese befindet sich zwischen Benefiziumstraße und den Bahngleisen – in privater Hand.

Gärten und viel Grün kühlen auch die Stadt. Auch ein Punkt, den sich die neue Klimaschutzmanagerin von Schongau vornehmen kann. Diese wird zum 1. Oktober ihren Dienst antreten, wie jüngst bekannt wurde. Was bereits jetzt konkret zu ihren Aufgaben zählen wird, lesen Sie hier.

