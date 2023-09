Gas gegen den Holzwurm unterm Dach

Von: Elke Robert

Heute beginnt die Begasung des Köhlerstadels, um den Holzwurm im Museumsdepot unterm Dach loszuwerden. Gestern wurde fertig abgedichtet, das Gebäude ist nun komplett mit Folie eingehaust. Bis Schuljahresanfang soll alles schädlingsfrei sein. Für die AG Museum geht die Arbeit dann erst richtig los.

Schongau – Zu einer Besprechung vor Ort ging es am Mittwochnachmittag für den stellvertretenden Stadtbaumeister Robert Thomas. Der Köhlerstadel in der Bürgermeister-Lechenbauer-Straße in Schongau ist bereits eingezäunt, jetzt wird noch die Abdichtung der Gebäudehülle fertiggestellt. Etwa 2000 Quadratmeter Folie und 3,5 Kilometer Klebeband sollen bis Donnerstagabend am und um den Köhlerstadel herum angebracht sein, zusätzlich mit Sandsäcken beschwert und mit Dachlatten gesichert.

„Sieben auf einen Streich“ steht auf den Wagen der Spezialfirma Groli aus Dresden, die mit der Bekämpfung des Holzwurms im Köhlerstadel beauftragt ist. Vier Mann sorgen für die gasdichte Hülle. Geschäftsführer Marco Müller ist mit vor Ort, „der Christo von Dresden“, werde er hin und wieder genannt, erzählt er lachend.

Seite an Seite arbeitet er wieder einmal mit Diplomrestaurator Rainer Sgoff. Beide kennen Schongau und die gesamte Umgebung: Schon in diversen Kirchenräume sind sie gemeinsam dem Holzwurm zuleibe gerückt – auch in der Heiliggeist-Spitalkirche. Groli ist eine von drei Firmen, die in Deutschland die Erlaubnis haben, diese Begasungen vorzunehmen.

Läuft alles nach Zeitplan, wird ab dem heutigen Freitag Gas in das gesamte historische Gebäude – der Köhlerstadel wurde 1912 erbaut – eingeleitet, und zwar über drei Tage hinweg. Zum Einsatz kommt der Wirkstoff Sulfuryldifluorid, der Produktname lautet Vikane. Das Biozid ist farb- und geruchslos, das Einatmen in höherer Konzentration giftig, jedoch nicht krebserregend.

Gewählt hat man für den Zeitraum der Begasung wegen des nahen Schulzentrums extra die Ferien. Natürlich ist der Zugang zum gesamten Köhlerstadel gesperrt, das Jugendzentrum geschlossen, das Gebäude ist gekennzeichnet und darf nicht mehr betreten werden.

Begonnen werde mit der Begasung erst, wenn die Gebäudehülle wirklich dicht ist. „Zur Sicherheit werden während der Begasung Kontrollmessungen außerhalb des Gebäudes und im Bereich der angrenzenden Gebäude vorgenommen“, so Müller. Auch andere Tiere als der zu bekämpfende Schädling dürfen nicht zu Schaden kommen.

Seitens der Stadt wurde die Begasungsaktion gut vorbereitet, etwa auch eine Fledermausbegutachtung gemacht, berichtet Thomas. „Weil es mögliche Einflugstellen für Fledermäuse gibt, wurden diese schon vorab abgedichtet und Reusen installiert, damit sie dennoch unterm Dach herauskommen könnten.“ Aktuelle habe man aber keine Fledermäuse gesichtet.

Ab Montag wird dann das Gas wieder abgesaugt und das Gebäude belüftet – auch dafür sind drei Tage angesetzt. Und natürlich muss rückgebaut werden, die Räume müssten bis Schulbeginn wieder genutzt werden können, so der stellvertretende Stadtbaumeister.

Spannend wird es zu dem Zeitpunkt, wenn die unabhängig von der Schädlingsbekämpfungsfirma arbeitende Materialprüfanstalt ihre Testklötze öffnet. Lebende Larven des deutlich größeren Hausbocks werden dafür in einen Hohlraum zwischen zwei massive frische Holzblöcke gesteckt. Mehrere dieser Testklötze wurden vor Beginn der Begasung im Köhlerstadel verteilt. Überleben dürfen die Hausbockkäferlarven die Begasung nicht: „Das sind unsere Gladiatoren, wenn die tot sind, dann ist es auch der Nagekäfer“, beschreibt es Müller. Weitere dieser Testklötze werden außerhalb des Gebäudes verteilt. Diese Larven wiederum sollten am Ende alle noch leben. „Auch die Stadt Schongau bekommt als Auftraggeber einen Referenzblock“, so Müller.

Angegangen ist man die Planung der Begasungsaktion Mitte 2022. Punktuell sei der Holzwurm direkt bekämpft worden, der Dachstuhl sei aber nur an wenigen Stellen betroffen, schätzt Thomas. Dass im Köhlerstadel der Holzwurm aktiv ist, muss man aber schon seit vielen Jahren wissen.

Der Befall der Exponate im technischen Museumsdepot ist enorm. Gerade die teils großen historischen Gerätschaften für die Landwirtschaft sind großflächig mit einer dicken Schicht aus Holzmehl überzogen, aber auch Holzbauteile aus Kirchen oder anderen historischen Gebäuden. Müller zeigt bei der Begehung des Speichers aktive Spuren des Befalls. „Das ist ziemlich spannend, hier sieht man, wie der blaue Fellkäfer aktiv war.“ Dieser ist der natürliche Feind des Nagekäfers, Müller nennt ihn Antagonist: Seine Larven ernähren sich von denen des Holzwurms.

Spätestens Ende des Jahres soll das Museumsdepot im Köhlerstadel geräumt sein, damit die Stadt mit ihren Umbauplänen für die Ganztagsbetreuung starten kann (wir berichteten). Sobald das Gebäude wieder betreten werden darf, beginnt die Hauptarbeit für Sgoff und die Mitglieder der Arbeitsgemeinschaft Stadtmuseum, allen voran Franz Grundner und Harald Scharrer. Vor dem Umzug des Depots in den Keller der Lechsporthalle müssen alle Stücke begutachtet und katalogisiert werden. Von dem ein oder anderen Exponat wird man sich auch trennen.