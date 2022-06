Das Hotel- und Gastrogewerbe im Pfaffenwinkel atmet auf und bangt dennoch vor dem Herbst

Von: Rafael Sala

Über gut-gelaunte Gäste wie diese freuen sich die Gastgeber im Raum Weilheim-Schongau: Diese zwei junge Pärchen geniessen ihr Bier im Landhaus Gut Hub in Penzberg mit Blick auf die Hub-Kapelle und die Benediktenwand. © EMANUEL GRONAU

Aufatmen im Pfaffenwinkel: Das Hotel- und Gastrogewerbe kann mit dem Wegfall der Corona-Auflagen wieder aus dem Vollen schöpfen. Der Dehoga-Kreisverband Weilheim-Schongau freut sich. Doch Entwarnung ist nicht in Sicht. Der nächste Herbst kommt, und auch bei den Schlussabrechnungen für den Erhalt von Förder- und Überbrückungsgeldern könnte es Probleme geben.

Landkreis – Kaum eine andere Branche hat es im Zuge der Corona-Pandemie so hart getroffen wie das Hotel- und Gaststättengewerbe. Dahin schmelzende Besucherzahlen, abwanderndes Personal, das ständige Umsetzen von Hygiene- und Sicherheitsvorschriften, Schließungen, dazu ein Monster an kaum zu bewältigender Bürokratie: Die Nerven lagen meist mehr als blank. Manch einer überlebte die Zeit nicht und musste seine Einrichtung schließen.

Unter entsprechenden Vorzeichen stand die Kreisversammlung des Bayerischen Hotel- und Gaststättenverbandes (Dehoga) Bayern im Kreisverband Weilheim-Schongau. Die gute Nachricht vorweg: Es geht aufwärts. Erleichterung war den Rednern anzumerken, ja so etwas wie Freude kam auf.

Froh, dass alle Beschränkungen gefallen sind

„Ein herzliches Dankeschön, dass Sie durchgehalten haben“, sagte Weilheims Vize-Bürgermeisterin Angelika Flock (CSU) in ihrer Begrüßungsrede. „Ich bin voller Hochachtung darüber, was Ihr Verband in den vergangenen zwei Jahren alles leistete.“ Es gelte, wieder positiv in die Zukunft zu blicken.

So seien viele Dinge seit April dieses Jahres wieder ohne Einschränkungen möglich: „Feiern, Feste und Übernachtungen können wieder regulär stattfinden.“ Das alles lag seit dem 20. März 2020, als erstmals auch im Freistaat das gesellschaftliche Leben heruntergefahren wurde, auf Eis.

Sprach von einer „zermürbenden Zeit“ für das Hotellerie- und Gastgewerbe in der Region: Weilheims Vize-Bürgermeisterin Angelika Flock. © Sala

Als „extrem schwierig“ bezeichnete Flock die Situation in der Pandemie-Zeit. Das ständige Hin und Her mit den Lockdowns, eine Personalplanung mit tausend Fragezeichen, im Grunde, kaum zu leisten, mit Unsicherheit behaftete Anträge auf Fördergelder, Sofort- oder Überbrückungshilfen – und über allem das Damoklesschwert ständig sich ändernder Vorgaben seitens staatlicher Behörden: „Ich kann mir vorstellen, dass dies alles mit das Zermürbendste war.“

Dabei stehe der Landkreis Weilheim-Schongau noch vergleichsweise gut da, wie Susanne Lengger vom Tourismusverband Pfaffenwinkel anhand von Zahlen belegte. So würden sich die Verluste in der Branche auf rund 22 Prozent belaufen. „Gar nicht so schlecht, wenn man bedenkt, wie es in anderen Gegenden war.“ Dort kletterte die Quote teils über die 50-Prozent-Marke.

Berg von Problemen könnte kommen

Profitiert habe man in Weilheim unter anderem von dem Angebotszuschnitt mit Konferenz- und Tagungsgästen, die Wintersaison spiele hierzulande kaum eine Rolle. Ein Berg von Problemen könnte aber noch im Nachhinein warten – dann, wenn es an die Schlussabrechnung für die gestellten Förderanträge geht, die derzeit blockweise von den Prüfstellen abgewickelt werden.

Unternehmensberater Andreas Steigenberger machte die Gastronomen auf die Krux bei Förder- und Überbrückungsgeldern aufmerksam. © Sala

Ein Problem könnten laut Andreas Steinberger von der Unternehmensberatung „Ecovis“ die sich laufend verändernden und verschärfenden FAQs („Frequently asked questions“) werden. Konkret könnte der Fall eintreten, dass Rahmenbedingungen, die bei der Zusage von Fördergeldern galten, nun nicht mehr zutreffen – oder zumindest geändert wurde. Hier sei Vorsicht geboten, „denn das Ding landet am Schluss immer beim Finanzamt auf dem Tisch“. Zumal niemand wisse, wie es im Herbst weitergeht. Strengere Auflagen als derzeit dürften dann sicher wieder herrschen.

Kontinuität an der Spitze

Über Kontinuität jedenfalls darf sich das Gastrogewerbe in der Region Weilheim-Schongau freuen: Das „alte“ Team des Dehoga-Verbandes Weilheim-Schongau ist auch das „neue“. Neuwahlen bestätigten folgende Personen im Amt: Peter Kuchler als Kreisvorsitzender, Katharina Haller als seine Stellvertreterin, Michael Fischer als zweiten Stellvertreter, Lorenz Mayr als Schriftführer und Martina Schmid als Kassiererin.

