Gaudiwurm und „Tanz auf dem Marienplatz“: Schongauer Fasching geht in die heiße Phase

Von: Barbara Schlotterer-Fuchs

Da werden Erinnerungen wach: Impressionen vom letzten Faschingsumzug im Jahr 2020, hier mit den Schongauer Kanuten mit Kanu-Rutsche. © Hans-Helmut Herold (Archiv)

Nach einer langen Corona-Durststrecke schlängelt sich am Faschingssonntag zum ersten Mal nach drei Jahren wieder ein Gaudiwurm durch die Altstadt. Als Vorgeschmack gibt es an diesem Samstag einen „Tanz auf dem Marienplatz“.

Schongau – Wenn Schongaus Faschings-Präsident Alexander Blasi derzeit mit der Garde und der Vorstandsriege von Ball zu Ball tingelt, dann spürt er dort eine ganz besondere Stimmung. „Es ist gigantisch, wenn man dort unterwegs ist und sieht, wie die Leute so richtig Freude haben, dass wieder ein Faschingsball ist.“

Vor Corona sei der Fasching etwas ganz Normales gewesen, frei nach dem Motto „mei, schon wieder Fasching“. Jetzt, so hat es Blasi beobachtet, würden die Leute die gute Stimmung des Faschings wieder so richtig zu schätzen wissen.

Faschingsgesellschaft plant „Tanz auf dem Marienplatz“ am 4. Februar

Die erste Großveranstaltung hat die Faschingsgesellschaft Schongau bereits Anfang Januar mit Bravour gemeistert. Zum dritten Mal überhaupt in der Geschichte der SFG steht dann für Samstag, 4. Februar, der „Tanz auf dem Marienplatz“ auf dem Programm.

Dort gibt es von 11 bis 14 Uhr Fasching pur: Mini- und Teeniegarde treten auf. Die Prinzengarde zeigt sowohl ihren Marsch, als auch den Showtanz. Ein Höhepunkt vor allem für die kleinen Besucher der Veranstaltung: An diesem Tag gibt es das Schongauer Prinzenpaar – „Prinzessin Anja vom Castillo der Sprachkünste“ und „Prinz Stephan vom Château der edlen Tropfen“ – quasi zum Anfassen. Hautnah dürfen die Besucher das Prinzenpaar erleben und auch die Gelegenheit nutzen, endlich mal das fragen zu dürfen, was man so ein Prinzenpaar schon immer mal fragen wollte.

Faschingsumzug durch die Schongauer Altstadt am 19. Februar

Alles in allem ist das schon mal ein Vorgeschmack auf den wirklich großen Event, auf den sich das ganze Schongauer Land schon jetzt freut: Am Faschingssonntag, 19. Februar, gibt es wieder einen Faschingsumzug in der Schongauer Altstadt. Einige Wagen und Fußgruppen haben sich bereits angemeldet. „Und wir freuen uns, wenn noch viele dazukommen“, so Blasi.

Die Gelegenheit dazu gibt es noch bis zum 12. Februar. Und: Dabei sein lohnt sich. Denn auch in diesem Jahr sollen einmal mehr der kreativste Umzugswagen und die beste Fußgruppe prämiert werden.

War jedes Jahr dabei: Die Schongauer CSU im Jahr 2020, damals noch mit einem Greta-Umzugswagen. © Hans-Helmut Herold (Archiv)

Am Faschingssonntag selbst beginnt die große Gaudi bereits mittags auf dem Marienplatz. Dort treten vor dem Umzug auf der Bühne vor dem Ballenhaus die Showtanzgruppe Schwabbruck und die Kindergarde Apfeldorf auf. Nach dem Umzug präsentiert sich das Schongauer Prinzenpaar, außerdem die Schongauer Garden ebenso wie die Garden Schwabsoien und Hohenfurch. Außenrum gibt es freilich wie auch vor Corona einen Barbetrieb, und auch für die gute Unterlage im Magen ist mit Bratwurst und Grillfleisch gesorgt.

Beim letzten Umzug waren 3000 Schaulustige und Feierwütige dabei

Feuchtfröhlich weitergefeiert wird freilich auch an diesem Faschingssonntag endlich wieder in den Schongauer Altstadtkneipen. Kein Wunder, dass diese Riesen-Faschingsparty nach der Corona-Zwangspause ein richtiger Publikumsmagnet werden dürfte. Beim letzten Faschingsumzug 2020 hatten immerhin 3000 Schaulustige und Feierwütige den Weg zum großen Faschingssonntags-Kracher gefunden.

Freilich gibt es hier für die Vorstandschaft der SFG noch allerhand zu organisieren. Und dass seit dem letzten Faschingsumzug und dem diesjährigen drei Jahre dazwischenliegen, das merkt man dann doch, räumt Alexander Blasi ein.

Früher, da seien ihnen die Abläufe einfach so von der Hand gelaufen, als routinierte Faschings-Mannschaft. Jetzt allerdings sei so manches in Vergessenheit geraten. „Man muss sich erst mal wieder Unterlagen raussuchen“, so Blasi. Wie war das Teil nochmal aufgebaut? Hat vielleicht noch jemand ein Foto vom Konstrukt aus dem Jahr 2020? Zeit wird’s, dass der Gaudiwurm wieder ohne Zwangspause durch die Schongauer Altstadt zieht und bei den Vorbereitungen alles wie geschmiert läuft.

