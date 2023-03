Geburtenstation in Schongau schließt: Ab Mai keine Geburten mehr im Landkreis

Von: Sebastian Tauchnitz

Ende April ist Schluss: Dann wird die Geburtenstation im Krankenhaus Schongau stillgelegt. © Hans-Helmut Herold (Archiv)

Ende April ist Schluss: Wie die Geschäftsführung der Krankenhaus Weilheim-Schongau GmbH informiert, wird dann die Geburtenstation am Schongauer Krankenhaus „stillgelegt“. Dann wird es keine Möglichkeit für werdende Mütter mehr geben, in einem Krankenhaus im Landkreis Weilheim-Schongau zu entbinden.

Schongau - „Aufgrund signifikanter Engpässe beim medizinischen Fachpersonal für die Geburtshilfe ist eine sichere und verantwortungsvolle Begleitung und Versorgung von Schwangeren am Krankenhaus Schongau ab 1. Mai 2023 nicht mehr gewährleistet“, heißt es dazu seitens der Krankenhaus GmbH. Der bereits seit langer Zeit vorherrschende Personalmangel werde sich durch personelle Veränderungen ab diesem Zeitpunkt dramatisch verstärken. Daher habe der Aufsichtsrat einstimmig beschlossen, die Geburtsklinik zum 30. April stillzulegen. „Die gynäkologische Versorgung ist davon nicht betroffen“, heißt es weiter in einem der Heimatzeitung vorliegenden Schreiben.

Am Vormittag wurde die Belegschaft des Krankenhauses im Rahmen einer Betriebsversammlung in Kenntnis gesetzt. Parallel dazu waren die beiden Geschäftsführer auch im Kreistag vertreten, wo das Thema wieder einmal unter Ausschluss der Öffentlichkeit diskutiert wurde. Das Hebammenteam, das auf freiberuflicher Basis in der Geburtenstation tätig ist, wusste am Mittag noch nichts von den Schließungsplänen: „Wir sind vollkommen überrascht. Das entzieht uns unsere komplette Erwerbsgrundlage. Wir müssen das erst einmal verdauen“, hieß es von den Hebammen in einer ersten Stellungnahme.

Keine Möglichkeit für werdende Mütter, in einem Krankenhaus im Landkreis zu entbinden

Nachdem bereits vor etlichen Jahren die Geburtenstation in Weilheim geschlossen worden und entgegen damaliger Versprechen nie wieder eröffnet worden war, gibt es mit der Stilllegung der Geburtenstation in Schongau keine Möglichkeit für werdende Mütter mehr, in einem Krankenhaus im Landkreis Weilheim-Schongau zu entbinden. Die nächsten Geburtenstationen sind in Starnberg, Landsberg, Garmisch-Partenkirchen oder Wolfratshausen.

Ausführliche Berichterstattung folgt.