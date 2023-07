Eltern verzweifelt nach Hort-Schließung: „Werden im Stich gelassen“ – Stadt sind „Hände gebunden“

Von: Elke Robert

Fühlt sich mit seiner Familie im Stich gelassen: Moritz Wendlinger und der siebenjährige David. © Herold

Um ihre Existenz bangte eine junge Familie aus Schongau. Weil der Schülerhort der Grundschule kommendes Schuljahr zu bleibt, aber beide Eltern arbeiten gehen müssen, bestand über Wochen hinweg große Unsicherheit. „Wieso wird man hier so im Stich gelassen?“, fragt Moritz Wendlinger.

Schongau – Der Schongauer Moritz Wendlinger ist einerseits sauer, andererseits bestürzt über die Situation, die für Eltern von Grundschülern ab September mit dem neuen Schuljahr entstanden ist. Wie berichtet, muss der Träger des Schülerhorts der Staufer-Grundschule, die Katholische Jugendfürsorge der Diözese Augsburg, wegen Personalmangels zusperren, kann das Angebot nicht weiter aufrecht erhalten. Im Juni waren die Eltern informiert worden, alle Seiten bedauern die Lage sehr.

Dass im Hort, der zur Clara-Fey-Tagesstätte gehört, nun die Räume erst einmal leer stehen sollen, brachte trotz der Vorabinformation Eltern in arge Bedrängnis, wie ein Gespräch mit Moritz Wendlinger und seiner Frau Anna Gresser zeigt. Der siebenjährige Sohn David kommt nun in die erste Klasse. Und durch den Wegfall des Hortplatzes standen die Eltern erst einmal buchstäblich vor dem Nichts. „Wir sind beide arbeitstätig, und wir brauchen auch die beiden Gehälter“, so Wendlinger. Der Schongauer arbeitet Vollzeit bei UPM im Schichtdienst, seine Frau ist mit einer 30-Stunden-Stelle im Einzelhandel beim Dänischen Bettenlager angestellt.

Schongau: Keine anderen Familienangehörigen, die Betreuung übernehmen könnten

„Meine Frau hat immer viel zu tun, muss auch öfter mal einspringen und bekommt oft erst am Abend Bescheid“, so Wendlinger. Während der Kindergartenzeit sei es schon schwierig genug gewesen, das hätten sie aber immer irgendwie hinbekommen. Je nachdem, ob er Früh-, Mittags- oder Nachtschicht hat, kann er selbst sich um das Kind kümmern. „Aber auch bei mir kommt es mal vor, dass ich einspringen muss.“ Einen anderen Familienangehörigen, der regelmäßig die Betreuung des nun bald Erstklässlers übernehmen könnte, gebe es nicht.

Nach dem Bekanntwerden der Hortschließung habe man alle Hebel in Bewegung gesetzt – „und wir haben überall Absagen für eine Nachmittagsbetreuung bekommen“, schüttelt Wendlinger den Kopf. Man habe mehrere Eltern aus Schongau im Bekanntenkreis, denen es ähnlich gehe, „die ihren Job kündigen müssen und deren Existenz auf dem Spiel steht“.

Versicherung kündigen? Kleinere Wohnung suchen? Alle Optionen durchgespielt

Die vergangenen Wochen seien schrecklich gewesen, man habe sich ständig den Kopf zerbrochen, welche Lösung es denn geben könnte. „Versicherungen kündigen, Arbeitszeit reduzieren, kleinere Wohnung suchen“, alles habe man durchdiskutiert. Die Stimmung sei völlig am Boden gewesen. „Wir sind richtig ins Zittern gekommen“, berichtet auch die Mutter von David. „Ich hatte sogar damit gerechnet, dass ich meinen Job ganz aufgeben muss.“ Vor ein paar Tagen kam nun die erlösende Nachricht: Sie haben eine Zusage für die Mittagsbetreuung der Caritas bekommen, was die Situation zumindest erleichtere. „Das war der letzte Anker, aber wir hätten mehr Stunden gebraucht“, so Gresser.

Auch wenn es nun eine Lösung gebe, wolle man dennoch an die Öffentlichkeit gehen und aufrütteln. „Das Leben ist schon schwer genug“, so Wendlinger. „Wieso wird darauf keine Rücksicht genommen, wieso gehen Bürger, die alles dafür geben, ein normales Leben zu führen, hier zugrunde, und keiner reicht einem die Hand?“

Die Stadt sagt: Uns sind die Hände gebunden

Der Stadt Schongau sind die Hände gebunden, es wird ein neuer Träger gesucht, aber bisher ist keine Lösung in Sicht, so Esther Laue aus der Hauptverwaltung. Man sei in verschiedenen Gesprächen, bisher habe sich nichts ergeben. 18 Neuanmeldungen liegen für den Hort vor, 20 Kinder zählt die Gruppe der künftigen Zweit- bis Viertklässler.

Caroline Albrecht, Leiterin der Clara-Fey-Tagesstätten, schüttelt ebenfalls den Kopf, es habe sich an der Lage nichts geändert, eine Vollzeitstelle sei seit September 2022 ausgeschrieben, es habe sich niemand gemeldet. „Wir müssen da ganz realistisch sein, wir können den Eltern nichts anbieten.“ Der Fachkräftemangel schlage nun gerade richtig ein, das könne nur noch über die Politik geregelt werden.

„Der Personalschlüssel muss ein Stückweit geändert werden – alle vor Ort kämpfen mit massiven Belastungen.“ Kündigungen nach ein bis zwei Jahren im Beruf oder sogar noch während der Ausbildung seien die Folge. Leidtragend seien vor allem jene Kinder, die ohnehin schon einen höheren Förderbedarf hätten.

