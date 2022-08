Restauriertes Gemäldeepitaph aus dem 16. Jahrhundert im Schongauer Stadtmuseum vorgestellt

Teilen

Sie stellten das restaurierte Gemäldeepitaph vor: (vl.) Stadtpfarrer Norbert Marxer, Restauratorin Annegret Gelbrich und Stadtarchivar Franz Grundner. © Ellenberger

Es waren nur wenige Besucher an diesem Nachmittag im Schongauer Stadtmuseum. Die, die da waren, konnten aber als erste das von der Pfarreiengemeinschaft und dem Historischen Verein Schongau neu restaurierte „Gemäldeepitaph der Barbara Weixner“ in Augenschein nehmen.

Schongau – Auf dem Tafelbild mit den stattlichen Ausmaßen von 170 mal 115 Zentimetern Höhe und Breite gibt es den Hinweisen von Stadtpfarrer Norbert Marxer und Franz Grundner vom Historischen Verein zufolge weit mehr zu sehen, als man zunächst denken mag. Das ausgestellte Gemäldeepitaph wurde im 16. Jahrhundert für Barbara Weixner und ihre beiden Ehemänner Mathias Widemann und Augustin Stadtmiller angefertigt. Beide waren seinerzeit auch Bürgermeister von Schongau.

Somit hat das gemalte Epitaph auch einen engen Bezug zur Stadt und zeigt ein Stück Geschichte aus dem Leben der gehobenen christlichen Bürgerschaft. Die Herkunft von Barbara Weixner konnte nicht ermittelt werden.

Wegen Holzwurmbefalls von der Decke gefallen

Das zuvor in der Friedhofskirche St. Sebastian befindliche Holzepitaph war Anfang vergangenen Jahres aufgrund massiven Holzwurmbefalls aus größerer Höhe zu Boden gefallen und dabei stark beschädigt worden. Die Katholischen Kirchenstiftung Mariae Himmelfahrt hatte es daraufhin der im Landkreis Erding lebenden Diplom-Restauratorin Annegret Gelbrich zur Restaurierung übergeben.

Das Gemäldeepitaph war im Jahr 2021 wegen Holzwurmbefalls von der Decke der Friedhofskirche gefallen. © Ellenberger

Diese war zur Ausstellungseröffnung nach Schongau gekommen und erläuterte das mittels einer Voruntersuchung von Material, Technik und Schadensausmaß erstellte Restaurierungskonzept. Die Wiederherstellung erwies sich ihren Worten nach als „richtig aufwendig“.

Stadtpfarrer Norbert Marxer hob in seiner Ansprache hervor, „dass die Restaurierung gut gelungen ist“. Hernach ging er auf die auf dem fast 450 Jahre alten Bild abgebildeten Verstorbenen und die aufwendige und sehr detaillierte künstlerische Gestaltung ein.

Erinnerung an Ludwig Schliem

Ein Epitaph sei „kein Grabmal und ist deshalb nicht auf eine Bestattungsstelle fixiert“, stellte er fest. Das Bild stelle im Vordergrund unverkennbar die Ölbergszene dar. Wer es aber genauer betrachte, könne „sogar drei oder gar vier Szenen darin entdecken“. Auf diese ging er nachfolgend ausführlich ein.

Der als Ausführender in Frage kommende Schongauer Meister Ludwig Schliem habe sich im Wesentlichen am Matthäusevangelium orientiert. Pfarrer Marxer freute sich, dass das Bild bis wenigstens Ende September im Stadtmuseum ausgestellt ist. Vielleicht sei es ja kein Zufall, dass der Holzwurm daran genagt habe, so der Pfarrer. So sei man wieder auf dieses kostbare Epitaph „gestoßen worden“.

Als letzter sprach Stadtarchivar Franz Grundner. Er hatte auf Grundlage vielfältiger Recherchen eigens für die Ausstellung ein sehr informatives Faltblatt erstellt, in dem die Museumsbesucher viele Hinweise zum Epitaph erhalten. Die unerwähnt gebliebenen Restaurierungskosten werden überwiegend von der Kirchenstiftung Mariae Himmelfahrt getragen. Da es aufgrund der beiden damaligen Bürgermeister auch um stadtgeschichtliche Aspekte geht, leistete auch die Stadt einen finanziellen Beitrag.

MANFRED ELLENBERGER

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem der Region rund um Schongau finden Sie auf Merkur.de/Schongau.

Alle News und Geschichten aus Schongau sind auf unserer Facebook-Seite zu finden.