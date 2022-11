Gemeinwohl-Bilanz als Thema beim Wirtschaftsempfang Schongau: „Wir müssen alle anpacken“

Impulsvorträge zum Thema

„Ein Wirtschaftsmodell mit Zukunft“ lautet der Slogan für die Gemeinwohlökonomie. Auch Schongau hatte bereits Schritte unternommen, während Corona war jedoch nichts mehr in dieser Richtung passiert. Interessiert verfolgten nun Gäste des Wirtschaftsempfangs Impulsvorträge zum Thema.

Schongau – Die Stadt Schongau und der Schongauer BDS-Ortsverband (Bund der Selbständigen) hatten für diesen Wirtschaftsempfang die Gemeinwohl-Bilanz in den Vordergrund gerückt – aus unternehmerischer Sicht betrachtet. Es gehe immer auch darum, über den Tellerrand zu schauen, in der Gemeinschaft sei man stärker als alleine, so Harald Dinter, Vorsitzender BDS Schongau.

Wie die Gemeinwohl-Bilanz funktioniert, erläuterte den Gästen im Ballenhaus Jörn Wiedemann, der als Berater und Trainer arbeitet und sich selbst als „Urgestein der Gemeinwohlökonomie“ bezeichnete. Die GWÖ sei eine „Graswurzelbewegung“, ein alternatives Wirtschaftsmodell für eine kooperative, werteorientierte Marktwirtschaft. Statt erst alles in Finanzen zu messen und sich danach die Bewertungskriterien anzusehen, solle man Geld als das Werkzeug des Wirtschaftens sehen, und nicht als das Ziel. „Die GWÖ fordert, die ökologischen und sozialen Auswirkungen stärker zu berücksichtigen als die finanziellen“, machte Wiedemann deutlich.

Auch Thema beim Wirtschaftsempfang Schongau: die Vier-Tage-Woche

Er stellte einen Kriterienkatalog vor, anhand dessen eine Gemeinwohl-Bilanz erstellt werden kann. Wie zufrieden die Firmenleitung, aber auch die Mitarbeiter damit seien, legte Christine Machacek dar, Geschäftsführerin von SÄBU Holzbau aus Biessenhofen. „Die Bilanzierung ist ein klasse Bewertungsinstrument, sie zeigt Entwicklungspotenziale auf und macht vergleichbar mit anderen Unternehmen.“

Man habe bisher sicherlich 100 Stunden investiert, dabei sei die größte Herausforderung die Datenerhebung gewesen. Aber die Arbeit lohne sich: „Unsere erste Bilanzierung war der absolute Turbo-Boost“, betonte Machacek. Gut vorangekommen sei man bereits bei der Befragung der Mitarbeiter, „sehr wichtig für Mitarbeitergewinnung, -Bindung und -Zufriedenheit“. Derzeit befasse man sich mit der Vier-Tage-Woche.

+ Vier-Tage-Woche bereits erfolgreich, bilanziert Othmar Osenstätter. © Hans-Helmut Herold

Hierzu konnte Othmar Osenstätter von der gleichnamigen Schongauer Firma etwas beitragen. Wie berichtet, hat man im September probeweise für acht Monate bei gleichem Gehalt auf ein Vier-Tage-Modell umgestellt. Das Echo auch in den Medien sei enorm gewesen, „das war mir fast zu viel“, so der Senior-Chef. Der Versuch laufe sehr gut. Nicht nur die Mitarbeiter seien zufrieden, man habe auch bereits Fachkräfte gewinnen können.

Für das Thema äußerst aufgeschlossen zeigte sich Mario Lindauer, Vorstand der Raiffeisenbank Pfaffenwinkel. Die Genossenschaftsbank beschäftige sich schon länger mit der GWÖ. „Aber muss nicht auch die Bevölkerung mitmachen?“, wollte er wissen. Der heimische Einzelhandel leide extrem, weil die Bürger lieber online im Internet einkaufen würden. „Wir müssen alle anpacken“, so Wiedemann, der betonte, dass nachhaltig aufgestellte Unternehmen viel widerstandsfähiger seien.

+ Sehr interessiert zeigte sich Mario Lindauer (Raiba Pfaffenwinkel). © Hans-Helmut Herold

„Es ist wichtig zu verstehen, dass die Gemeinwohl-Bilanz eine Methode ist, wie man auf die Werte und Unternehmensrichtlinien draufschauen kann“, so Vizebürgermeisterin Daniela Puzzovio, die durch den Abend geführt hatte und im Nachgang von vielen positiven Rückmeldungen der Teilnehmer berichtete. „Bei den Unternehmen ist nach Corona noch viel aufzuarbeiten“, bedauerte sie. Allerdings müsse man sich jetzt auf den Weg machen. „Wenn es wehtut, ist es schon zu spät.“ Es gehe um eine Strategie für die Zukunft. Puzzovio: „Das ist keine Kür mehr, sondern Pflicht.“

Auch für die Stadt könnte eine Bilanzierung interessant sein. Der Stadtrat hatte Ende der letzten Legislaturperiode beschlossen, sich mit der GWÖ zu befassen, das Thema sei aber während Corona „ein bisschen auf die Wartebank geraten“ wie Bürgermeister Falk Sluyterman es bei der Begrüßung der Gäste beschrieb. Man wolle den Abend zum Anlass nehmen, das wieder aufzugreifen.

Die Aufzeichnung des Wirtschaftsempfangs ist online abrufbar

Der Wirtschaftsempfang Schongau wurde in diesem Jahr als Hybridveranstaltung angeboten und dabei gleichzeitig aufgezeichnet. Der Abruf ist jederzeit möglich über den Youtube-Kanal der Stadt Schongau unter dem Stichwort „Wirtschaftsempfang 2022“. Wer sich näher über die Gemeinwohlökonomie informieren will, kann sich auch bei der bereits 2020 gegründeten GWÖ-AmmerLechLand-Regionalgruppe melden. Ansprechpartner sind Johanna Hentschke (johanna.hentschke@ecogood.org) und Gernot Schleeh (gernot.schleeh@ecogood.org).

