Generationswechsel beim BDM-Kreisverband Weilheim-Schongau vollzogen

Von: Alfred Schubert

Das neue Team des BDM-Kreisvorstands: (v.l.) Alfred Rambach, Ulli Jörg, Max Popp, Nick Geisenberger, Josef Taffertshofer junior, Thomas Mayr, Pauli Andrä und Johannes Lang. © Schubert

Mitgliederversammlung des Kreisverbands Weilheim-Schongau im Bundesverband Deutscher Milchviehhalter (BDM): Auf der Tagesordnung standen die Beschäftigung mit der Zukunft der Milchviehhalter und die Wahl des Vorstands.

Landkreis – Die Wahlen des BDM-Kreisverbandes gingen bei der Versammlung in Peißenberg schnell über die Bühne, nachdem bereits im Vorfeld acht Bewerber für die acht Positionen gefunden worden waren. Von den Teilnehmern wurden auch zwei Frauen vorgeschlagen, die aber auf eine Kandidatur verzichteten.

Die bisherigen Vorstandsmitglieder, die laut Wahlleiter Josef Taffertshofer senior „fast alle seit dem Anfang im Jahr 2004 dabei waren“, kandidierten nicht mehr, so dass mit der Wahl ein Generationswechsel vollzogen wurde. Das neue Vorstandsteam, dessen Mitglieder im Durchschnitt 38 Jahre alt sind, wurde einstimmig en bloc gewählt. Es besteht aus Pauli Andrä (Obersöchering), Nick Geisenberger (Böbing), Ulli Jörg (Prem), Johannes Lang (Schwabsoien), Thomas Mayr (Deutenhausen), Max Popp (Pähl), Alfred Rambach (Urspring) und Josef Taffertshofer junior (Wildsteig). Welche Funktion sie innerhalb des Vorstands übernehmen, legen die Mitglieder des Teams selbst fest.

Trotz Corona fleißig gewesen

Die BDM-Mitglieder hatten bereits im vergangenen November 78 Gemeindevertreter gewählt, wie Michael Schelle in seinem Rückblick auf vier Jahre erwähnte. In der Corona-Zeit habe der Kreisverband zwar keine Versammlungen abgehalten, der Vorstand sei aber aktiv geblieben. Unter anderem habe er am Radwegekonzept des Tourismusverbands Pfaffenwinkel mitgewirkt.

Romuald Schaber hält es für erforderlich, jetzt ein Regelwerk zu schaffen, das kommende Krisen auf dem Milchmarkt automatisch erkenne, damit ein Eingreifen schnell und ohne lange Diskussionen möglich ist. Wichtig sei auch das ehrenamtliche Engagement der Bauern. Dies sei keine Belastung, sondern es mache Freude, „selber für eigene Interessen einzutreten“, sagte der BDM-Ehrenvorsitzende, der schätzt: „Wenn wir warten, bis andere unsere Interessen vertreten, dann können wir lange warten.“

Agrarpolitik neu denken

„Die Menge macht es aus“, meinte BDM-Mitarbeiter Jens Scherb: Mit einer Reduzierung des Angebots könne man den Milchpreis stabilisieren. In einer Verordnungsflut sieht er keine Lösung von Problemen. Seine Forderung lautet: „Agrarpolitik neu denken“.

Auch Bernhard Heger, einer der Begründer des BDM-Kreisverbands, hält den Verband trotz derzeit höherer Milchpreise weiterhin für notwendig. Die Milchpreise würden schon wieder fallen, „und wenn sich nichts ändert, werden wir immer Restgeldempfänger bleiben“.

Bernhard Heger jetzt im Bundesvorstand

Heger engagiert sich auch nach seiner Zeit im Kreisvorstand weiter für die Milchviehhalter. Er ist jetzt Mitglied des Bundesvorstands des BDM. Er spricht sich unter anderem dafür aus, die Situation der gesamten Gesellschaft zu sehen: „Mit ‘mia san mia’ werden wir nicht durchkommen. Der Dialog ist wichtig.“ Diesen müssten die Bauern mit allen Bürgern, auch mit den Klimaaktivisten, führen.

