Alle reden über die Geburtenstation - aber was ist mit den Mitarbeitern?

Von: Sebastian Tauchnitz

Der Widerstand gegen die Schließung der Geburtenstation läuft, derweil stehen die Mitarbeiter vor einer ungewissen Zukunft und müssen sich umorientieren. Mitarbeiter fordern Klarheit © HEROLD

In der hitzigen Debatte über die Schließung der Schongauer Geburtenstation wird derzeit ein Punkt nicht beachtet: Für die festangestellten Mitarbeiter geht es um ihre Jobs.

Schongau – Laut Krankenhaus-Geschäftsführer Thomas Lippmann sind „zwölf bis 15 Mitarbeiter“ direkt davon betroffen – darunter „drei bis vier Ärzte“.

Lippmann meinte, es sei das erklärte Ziel der Krankenhaus Weilheim-Schongau GmbH, die betroffenen Mitarbeiter im Unternehmen zu behalten. „Entsprechende Gespräche werden gerade geführt.“ Dabei sollte man nicht vergessen, dass zwar die Geburtenstation stillgelegt, die Gynäkologie aber weiterbetrieben werde. Auch den Ärzten werde man Optionen innerhalb des Unternehmens anbieten, versprach der Geschäftsführer. Abfindungen oder betriebsbedingte Kündigungen seien bislang kein Thema, versicherte er.

Roberto Hänsel, Betriebsratsvorsitzender am Schongauer Krankenhaus, bestätigte gestern die Darstellung des Geschäftsführers. „Am Freitag haben wir mit den Betroffenen gesprochen“, berichtete er. Neben dem stellvertretenden Geschäftsführer Claus Rauschmeier sei auch der Betriebsrat vor Ort gewesen. „Den Kollegen wurden verschiedene Optionen angeboten, wie sie künftig bei der Krankenhaus GmbH beschäftigt werden können“, so Hänsel. Unter anderem bestehe die Möglichkeit, dass das Pflegepersonal auf die Chirurgie 5 in Schongau wechseln kann. „Dort haben sie auch in der Vergangenheit immer wieder ausgeholfen, kennen sich also aus“, so Hänsel.

Appell der Mitarbeiter: „Kreistag muss schnell entscheiden. Und gut entscheiden.“

Es bestehe aber auch die Möglichkeit, nach Weilheim zu wechseln. Das sei insbesondere für die Kollegen reizvoll, die gern weiter im OP tätig sein wollen und befürchten, dass das in Schongau in Zukunft vielleicht nicht mehr möglich sein könnte. „Am Anfang war die Stimmung sehr gedrückt, gegen Ende wurde es besser – weil die Kollegen dann wussten, woran sie sind.“ Abfindungen seien nicht angeboten worden. Auch die Gewerkschaft Verdi sei nicht vertreten gewesen, so Hänsel: „Die haben bei uns im Haus kaum Mitglieder.“ Die Ärzte würden in der Regel ohne Unterstützung des Betriebsrats mit der Geschäftsführung verhandeln, ergänzte er.

Generell sei die Stimmung der Mitarbeiter am Schongauer Krankenhaus gedrückt, so der Betriebsratsvorsitzende weiter: „Der Kreistag sollte schnell entscheiden, wie es bei uns weitergeht. Und er sollte gut entscheiden“, so Hänsels Forderung. Die Gerüchte, dass Schongau geschlossen werden könnte oder durch die Deckelung des Defizits eine Insolvenz der GmbH droht, würde beim Personal massive Sorgen schüren. „Wir brauchen Klarheit“, so Hänsel.

