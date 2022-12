Gestiegene Kosten für Tierarztbehandlungen: „Dringend notwendig“ oder „utopisch“?

Von: Theresa Kuchler

Hunde- und Katzenbesitzer müssen beim Tierarzt tiefer in die Tasche greifen. (Symbolbild) © Guillermo Spelucin/imago

Die Kosten für eine Tierarztbehandlung sind über 20 Jahre lang kaum gestiegen. Bis jetzt: Im Winter ist die neue Gebührenordnung für Tierärzte (GOT) in Kraft getreten. Eine Preisanpassung, die für Veterinäre längst überfällig war – doch so manchen Tierhalter schlucken lässt.

Landkreis – Wie teuer ein Haustier werden kann, weiß Regina Thoma gut. Die Penzbergerin, die bei dem Verein „Lustige Hunde Maxkron“ vor allem junge Vierbeiner trainiert, hat selbst eine siebenjährige Hundedame an ihrer Seite. Im Frühjahr hat sich die Hündin bei einem Trainingsunfall schwer verletzt, erzählt Thoma. Um sie wieder aufzupäppeln, waren eine Operation und viele Therapiestunden nötig – Behandlungskosten: gut 4000 Euro. Glücklicherweise hatte Thoma bereits eine umfassende Krankenversicherung für das Tier abgeschlossen, die für einen Großteil der Kosten aufgekommen ist. „Eine Versicherung würde ich auch jedem raten“, sagt sie. Immerhin ist eine Tierarztbehandlung inzwischen noch einmal teurer geworden.

Ende November wurde die Gebührenordnung für Tierärzte (GOT) angepasst. Dabei handelt es sich nach Angaben der Bundestierärztekammer um eine bundeseinheitliche Rechtsverordnung, die festlegt, wie hoch die Kosten für einzelne Behandlungsschritte eines Tierarzts sind. Im Jahr 1999 wurde die GOT zuletzt grundlegend überarbeitet, 2017 gab es noch einmal eine Kostensteigerung von zwölf Prozent. Nun sind die Gebühren für eine tierärztliche Behandlung im Schnitt um 20 Prozent gestiegen.

Tierärztin begrüßt Gebührenanpassung

Eine Anpassung, die Tierärztin Christina Hank als „dringend notwendig“ erachtet. Die Veterinärin betreibt Kleintierpraxen in Schongau und Steingaden und behandelt darüber hinaus Tiere auf landwirtschaftlichen Betrieben. Gerade dort, im Großtierbereich, sei es an der Zeit gewesen, dass an den Kostenstellen geschraubt wird, findet sie. Immerhin müssen sich der Aufwand und die Arbeit für einen Großtierarzt rechnen, der oft weite Strecken zurücklegen muss und viel Zeit im Auto verbringt. Ansonsten „werden wir irgendwann gar keine Großtierärzte mehr haben“, sagt Hank, die weiß, wie schwierig die Nachwuchssuche ist.

Hank kann im Moment nicht sagen, ob die erhöhten Gebühren ausreichen, um selbst kostendeckend zu arbeiten. Dafür müsse sie erst alles durchrechnen, sagt sie. Doch eines ist klar: Die „Preisexplosion“ im Energiebereich wird die neue GOT nicht ausgleichen können. Schließlich wurde die Anpassung berechnet, bevor die Inflation zu Buche schlug.

Die Veterinärin ist sich bewusst, dass viele Tierhalter wegen der höheren Kosten ziemlich zu schlucken haben. „Die Landwirte müssen ja auch wirtschaftlich arbeiten und auf ihre Kosten kommen.“ Wenn die Tierarztkosten steigen, sei das umso schwieriger. Eine Erleichterung wäre es laut Hank, wenn die Landwirte generell mehr Wertschätzung erfuhren – und die Konsumenten dazu bereit wären, für tierische Produkte tiefer in die Tasche zu greifen.

Landwirten machen die gestiegenen Kosten zu schaffen

Der Hohenfurcher Landwirt Jürgen Fischer gibt zu bedenken, dass ein Tierhalter die erhöhten Behandlungskosten nicht an den Verbraucher weitergeben kann. „Das zahlt einem keiner.“ Fischer, der Geflügel und Rinder hält, schätzt Teile der neuen Gebührenordnung als „utopisch“ ein. Als Beispiel nennt er die Trächtigkeitsuntersuchung bei Rindern. Dabei handelt es sich um eine Ultraschalluntersuchung, die vor der Schlachtung feststellt, ob ein Tier trächtig ist. Die Kosten für diese Untersuchung seien um das vierfache gestiegen, sagt Fischer.

Auch Noteinsätze sind teurer geworden. Betrugen die Kosten für die Schwergeburt eines Kalbs bislang etwa 150 Euro, zahlt Fischer nun gut 250 Euro. So könne es sein, dass die Kosten höher sind als der Ertrag, den Tierhalter durch den Verkauf eines Kalbs bekommen, fürchtet Fischer. Er geht davon aus, dass die höheren Kosten manchen Landwirt dazu bringen könnte, „so viel wie möglich selbst zu machen“, und vielleicht nicht mehr so schnell den Tierarzt zu rufen wie vorher.

Hundehalterin Regina Thoma bringt Verständnis für die gestiegenen Gebühren auf. „Die Tierärzte müssen ja auch überleben“, sagt sie. Gleichzeitig weiß sie, dass so mancher Tierbesitzer mit den höheren Kosten zu kämpfen hat: Gerade in den letzten Lebensjahren eines Vierbeiners würden die Tierarztbesuche und damit die anfallenden Kosten deutlich ansteigen. Thoma rät Haustierbesitzern daher, so früh wie möglich eine Versicherung abzuschließen. Denn „umso älter das Tier ist, desto teurer wird es“.

