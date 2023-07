„Glänzende Aussichten auf dem Arbeitsmarkt“

Teilen

In feierlichem Rahmen wurden die Absolventen der Berufsfachschule in Schongau verabschiedet. Sie dankten den Lehrern für ihre Unterstützung. Emotionale Abschiedsworte © ELLENBERGER

49 Absolventen der Schongauer Berufsfachschulen für Kinder-, Sozialpflege sowie Ernährung und Versorgung wurden jetzt feierlich verabschiedet.

Schongau – Insgesamt 49 Absolventen der Schongauer Berufsfachschulen für Kinderpflege (21 Absolventen), Ernährung und Versorgung (12) sowie Sozialpflege (16) erhielten jetzt bei einer heiteren und kurzweiligen Schulabschlussfeier ihre Abschlusszeugnisse und ließen sich von den vielen Gästen feiern.

Wie schon für die einen Tag zuvor ebenfalls in der Turnhalle des Beruflichen Schulzentrums verabschiedeten Berufsschüler stellte die Abschlussfeier auch für die 49 Berufsfachschüler eine wichtige Sache in deren Leben dar.

Basierend auf der entsprechenden Prüfungsgesamtnote und dem Nachweis der erforderlichen Englischkenntnisse konnten zudem 38 der Absolventen den Mittleren Schulabschluss erwerben. Neben viele Eltern, Geschwister und Freunden gehörten auch Vertreter von Praktikumsbetrieben, in denen die Schüler praktische Erfahrungen machen konnten, zu den Gästen.

Schulchor umrahmte den Abend musikalisch

Vom Landkreis begrüßte Schulleiter Andreas Streinz den stellvertretenden Landrat Michael Marksteiner, der hernach ein Grußwort entrichtete. Die Stadt Schongau wurde durch Stadtrat Hans Rehbehn vertreten. Der Landtagsabgeordnete Florian Streibl hatte sein Kommen kurzfristig wieder absagen müssen.

Dank der guten Organisation und Moderation von Dominik Oppermann nahm die Veranstaltung einen harmonischen Verlauf. Dazu trug auch der Schulchor „VIVA!“ mit seinen durchweg toll gesungenen Liedern bei.

Die Feier stellt „den Höhepunkt und Abschluss Ihrer Berufsausbildung“ dar, wandte sich Andreas Streinz an die Absolventen. Ihr Erfolg habe allen „ein beachtliches Stück Fleiß und Arbeit abverlangt“, was sie stolz machen solle. Er prognostizierte allen „glänzende Aussichten auf dem Arbeitsmarkt“.

Laut einer neuen Studie werde in der Gruppe „Erziehung, soziale und hauswirtschaftliche Berufe“ mit 19,5 Prozent das stärkste Wachstum unter allen Berufsgruppen erwartet, was einem Bedarf an 373 600 zusätzlichen Arbeitskräften entspricht.

Hinweis auf zahlreiche Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten

Der Schulleiter wies zudem auf zahlreiche bestehende Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten hin. Es sei wichtig, dass „Sie auch in Zukunft Ihre Kompetenzen stärken“ und neue erwerben. Die schulische Ausbildung sei ein Fundament, „auf dem sich vieles bauen lässt“.

Je höher man komme, umso faszinierender seien „die Ausblicke und Perspektiven“. Neben den drei Berufsfachschulklassen wurden auch zehn externe Absolventen der Berufsfachschule für Kinderpflege gewürdigt.

Diese hatten zwar den Nachweis ihrer Ausbildung in Schongau erbracht, aber keinen Unterricht dort erhalten. Last but not least wurden elf Absolventen einer Klasse für berufsschulpflichtige Migranten verabschiedet. Dabei handelt es sich um ein Klassenmodell, dass sich an junge Menschen mit Flucht- und Migrationshintergrund richtet und diese „durch den Erwerb vieler Kompetenzen und der deutschen Sprache“ fit für eine Berufsausbildung macht, so der Schulleiter.

Michael Marksteiner attestierte den zu Verabschiedenden „Fleiß, Durchhaltevermögen, Kreativität und Motivation“. Er selbst würde sich freuen, wenn viele dem Landkreis die Treue halten. „Hier werden hochqualifizierte und motivierte Menschen, wie Sie es sind, dringend gebraucht.“

Bewegende Dankesworte der Absolventen

Hernach stand als erstes die Ehrung der 49 Absolventen der drei Berufsfachschulklassen auf dem Programm. Sechs von ihnen erhielten einen Staats- und zehn einen Schulpreis. Einige Absolventen kamen mit einer Rede zu Wort.

Den Anfang machte Selina Freimut (Ernährung und Versorgung), die es kaum abwarten hatte können und schon vor dem eigentlichen Programmpunkt eine – zugegeben – schöne Rede in Form eines Gedichts vortrug.

Celina Kritsch und Florian Schauer (Sozialpflege) hielten genauso wie Anna Kindl und Rabia Kilavuz (Kinderpflege) ihre schwungvollen Reden zu zweit. Von Seiten der Integrationsklasse überzeugten Seema Haidari und Layth Hamoudh mit einer gefühlsbetonten Rede. Layth Hamoudh sagte, die Klasse habe „viel gelernt über Gleichheit und Gleichberechtigung, den Umgang mit Freiheit, Religionsfreiheit, Berufswahl, Regeln für das Zusammenleben … und vieles mehr“.

Seema Haidari verlas die Namen ganz vieler Lehrer, bei denen sich die Klasse herzlich bedanke. Und Layth Hamoudh, der einen Schulpreis bekam, erweiterte diesen Dank auf viele weitere Menschen. Für Dominik Oppermann war es „eine richtig geile Rede“. Viele dürften dies genauso gesehen haben. VON MANFRED ELLENBERGER