Kostenlose Glasfaseranschlüsse für 3000 Schongauer Haushalte: Das müssen sie dafür tun

Von: Elke Robert

Startschuss für den Glasfaser-Anschluss von 960 Flurstücken (v.li.): Breitbandpate Martin Blockhaus, Telekom-Partner René Repper, Bürgermeister Falk Sluyterman, Joachim Welz und Florian Goldhofer (beide Telekom). © Elke Robert

960 Flurstücke und damit mehr als 3000 Haushalte können in Schongau einen Glasfaseranschluss bekommen. Die Stadt, aber auch die Bürger, kostet der Ausbau nichts, man muss sich noch nicht einmal auf den Anbieter, die Telekom, festlegen, sondern kann zwischen Kooperationspartnern wählen.

Schongau – Die Telekom baut in Schongau das Glasfasernetz aus. Geschätzt mehr als 3000 Haushalte haben damit die Möglichkeiten, auf Bandbreiten bis zu 1 Gigabit pro Sekunde (Gbit/s) zuzugreifen. „Das sind schöne Aussichten“, so Bürgermeister Falk Sluyterman am Donnerstag. Bei einem gemeinsamen Termin drückte er symbolisch den Startknopf für die Planungen des Highspeed-Internet-Ausbaus. Das Ausbaugebiet umfasst die gesamte Altstadt und das Gebiet nördlich bis zum Europakreisel, weiter westlich inklusive Berufsschule und Gnettner-Areal sowie entlang des Faulen Grabens im Süden zurück bis zur Marktoberdorfer Straße.

„Deutlicher Schub nach vorne für die Stadt“

„Das bedeutet einen deutlichen Schub nach vorne“, ist der Rathauschef überzeugt. Gerade während der Pandemie habe man gesehen, wie wichtig das Internet sei. Probleme, wenn mehrere Personen in einem Haushalt gleichzeitig arbeiten oder lernen, in einer Video-Konferenz sitzen, surfen oder streamen, sollte es im Ausbaugebiet dann nicht mehr geben. „Von städtischer Seite her gesehen ist das eine tolle Sache – die Stadt muss nichts zuschießen“, so Sluyterman.

„Im Sommer soll der Bau beginnen“, erklärt Florian Goldhofer, Regionalmanager bei der Telekom. Ziel ist es, noch in diesem Jahr die ersten Kunden ans Netz zu bringen, der komplette Ausbau soll 2023 abgeschlossen sein. Für die Bürger soll der Hausanschluss kostenfrei sein, verspricht er. Hauseigentümer würden damit nicht nur Geld sparen, sondern auch ihr Objekt aufwerten, denn das Angebot einer schnellen Internetverbindung spiele am Wohnungsmarkt eine große Rolle, ergänzt auch Martin Blockhaus, Breitbandpate der Stadt Schongau. Alle sind sich einig: Internet gehört zur Grundversorgung wie Strom oder Wasser.

„Keine Bindung an die Telekom“

Angeboten wird ein offener Netzzugang. „Wir freuen uns natürlich, wenn der Kunde zu uns kommt“, so Goldhofer. Verträge könnten aber auch mit Kooperationspartnern gemacht werden. Einen wesentlichen Unterschied zu bisherigen Verlegungen nennt Goldhofer auch: „Plakativ gesagt: Wir bohren bis ins Haus.“ Das bedeute aber auch, dass man immer das Einverständnis des Eigentümers brauche, ein Mieter könne das nicht beauftragen.

In diesem Gebiet ist der Glasfaser-Ausbau möglich. Interessierte Eigentümer sollen sich zügig melden. Baustart soll schon im Juli sein. © Plan: Telekom

„Für die Stadt wie auch die Telekom ist das eine riesige Aufgabe“, betont Blockhaus. „Es bedarf einer großen Abstimmung“, ergänzt Joachim Welz, Baukoordinator bei der Telekom. Seine Bitte: „Die Interessenten sollten sich so rasch wie möglich entscheiden, man muss noch nicht gleich einen Tarif buchen.“ Wichtig sei lediglich die Verlegung bis ins Haus. Je mehr Eigentümer mitmachen, umso besser, dann sei man für die nächsten Jahre gut gerüstet, so Goldhofer.

Rasch melden, wenn Baustart ist, gibt es keine Garantie mehr für einen schnellen Anschluss

Blockhaus formuliert es so: „Das ist maximale Flexibilität für unsere Bürger, man kann sich anschließen lassen, muss aber nicht.“ Alle machen deutlich: Sobald die Bagger erst einmal am Grundstück vorbeigefahren seien, gebe es keine Garantie mehr für einen raschen und schnellen Anschluss.

Für die Telekom mit im Boot sitzt als Partner vor Ort René Repper mit Repper Media, was nicht nur seitens der Telekom geschätzt wird, sondern auch bei der Stadt: Bei Fragen seien die Wege für die Bürger kurz, gleichzeitig habe Repper die Ortskenntnis. Schon heute wirbt die Stadt aber um Verständnis, dass der Glasfaserausbau nicht ohne Unannehmlichkeiten verlaufen werde, „es ist ein riesiges Gebiet“, so Blockhaus.

Nach Abschluss der Arbeiten stehe Schongau dann insgesamt gut da. Hinzu kommt die Ausstattung mit der sogenannten Vectoring-Technik und Super-Vectoring in Schongau-West und auch im Dornauer Feld – bis zu 250 Mbit sind dort buchbar. Nicht zuletzt hatte der Stadtrat beschlossen, auch die Rand- und Außenbereiche auszustatten – bis 2024 soll die Fertigstellung sein.

Info: Infos gibt es bei Repper Media unter 08861/2433016. Sowohl die Stadt Schongau (www.schongau.de) als auch die Telekom (www.telekom.de/glasfaser) wollen alle Infos verlinken.

