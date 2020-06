Gleich mehrere Stromausfälle in Schongau, Altenstadt und Peiting - das steckt dahinter

Gleich mehrere Stromausfälle haben in der vergangenen Woche vor allem in Schongau, aber auch in den Nachbargemeinden Peiting und Altenstadt die Lichter ausgehen lassen.

Schongau/Peiting - Der Ausfall in der Nacht zu Sonntag gegen 0.30 Uhr war eine Folge der Störung vom Mittwochvormittag. Hier war im Bereich des Reiterwegs in Schwabbruck ein Mittelspannungskabel bei Bauarbeiten an der Wasserleitung beschädigt worden (wir berichteten). „Durch die entstehenden Überspannungen ist es zu weiteren Kabelfehlern im angrenzenden Netz gekommen“, so LEW-Sprecherin Luisa Rauenbusch. „Solche Folgefehler können erst Tage nach der Störung auftreten.“

Die Ingenieure der Netzleitstelle in Augsburg, die rund um die Uhr besetzt ist, haben es gemeinsam mit Kollegen der Betriebsstelle Schongau in einer Stunde geschafft, den Schaden zu beheben. Gegen 1.30 Uhr seien die meisten Haushalte wieder mit Strom versorgt gewesen, so Rauenbusch.

Wasserschaden löst Anlagenstörung aus

Die nächste Hiobsbotschaft dann am Sonntagnachmittag. Wieder fiel der Strom aus. Teile Schongaus und Peitings waren betroffen. Tatsächlich hat der jüngste Ausfall nichts mit dem vom Tag davor zu tun. Der Grund ist eine Störung bei einer Anlage auf dem Betriebsgelände der Firma Sintec Keramik gegen 15.30 Uhr. Ausgelöst durch einen Wasserschaden.

Auch in diesem Fall ist der Spuk von kurzer Dauer. Die meisten Haushalte haben eine gute halbe Stunde später, kurz nach 16 Uhr, wieder „Saft“. Rauenbusch: „Die Reparaturarbeiten der defekten Anlage bei Sintec laufen. Die Haushalte merken von diesen Arbeiten nichts.“

