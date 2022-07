Gnettner Holzindustrie: Streit um letzte Sozialplan-Rate landet vor Gericht

Auf dem ehemaligem Firmengelände der Gnettner Holzindustrie an der Altenstadter Straße in Schongau ist zwischenzeitlich ein neues Wohnviertel entstanden.

Frühere Schongauer Traditionsfirma

Es geht um rund 255 000 Euro: Seit längerem fordern frühere Mitarbeiter der einstigen Traditionsfirma Gnettner Holzindustrie die Auszahlung der letzten Rate aus dem vor mehr als zwei Jahrzehnten vereinbarten Sozialplan. Nun landet die Angelegenheit vor dem Arbeitsgericht.

Schongau – Knapp 22 Jahre ist es her, dass die Schongauer Firma Gnettner Holzindustrie ihren Betrieb einstellte. Über 100 Mitarbeiter verloren dadurch ihren Arbeitsplatz. Als Entschädigung einigten sich Betriebsrat und Geschäftsführung damals in zähen Verhandlungen auf einen dreistufigen Sozialplan mit einem Volumen von 1,7 Millionen Mark. Bis heute allerdings ist die letzte Rate von insgesamt umgerechnet rund 255 000 Euro nicht ausbezahlt. Ob sie den Mitarbeitern zusteht, darüber wird seit zwei Jahren gestritten.

Während eine Interessensgemeinschaft darauf pocht, dass Günther Gnettner, der einstige Eigentümer der Firma, seinen Verpflichtungen nachkommen soll, sieht dieser die Bedingungen für die dritte Tranche nicht erfüllt. Voraussetzung für die Auszahlung ist laut der einst getroffenen Vereinbarung, dass nach Verwertung des Firmenvermögens ein ausreichender Gewinn übrig bleibt. Laut Gnettner ist das wegen hoher Verbindlichkeiten, die getilgt werden mussten, nicht der Fall (wir berichteten).

jahreabschlüsse werfen Fragen auf

Doch die früheren Mitarbeiter und der ehemalige Betriebsrat bezweifeln das. In den vergangenen Monaten nahm eine Beratungsfirma in ihrem Auftrag die Jahresabschlüsse des einstigen Traditionsbetriebs unter die Lupe. Das Ergebnis der Prüfung bezeichnet Helmut Dinter als „sehr erhellend“. Der Gewerkschaftsvertreter der IG Metall unterstützt die Interessensgemeinschaft in ihrem Kampf um die letzte Rate.

Es geht um nicht ausgeglichene Gesellschafterkonten, um private Darlehen aus der Familie mit entsprechenden Zinszahlungen in Millionenhöhe. 8,6 Millionen Euro habe das Unternehmen über die Zeit allein mit dem Verkauf von 46 Grundstücken erlöst, sagt Dinter. Das einstige Fabrikareal ist bekanntlich heute ein Wohngebiet. Dass davon nun keine 255 000 Euro für die Belegschaft übrig bleiben sollen, erschließe sich nicht, so der Gewerkschaftsvertreter. 10 000 Euro habe Gnettner zwischenzeitlich angeboten zu bezahlen, was von den Mitarbeitern allerdings abgelehnt worden sei. „Das wären für jeden Betroffenen 90 Euro gewesen.“

Gnettner sieht keinen „Ansatz für Ansprüche“

Weil alle weiteren Bemühungen um eine einvernehmliche Lösung erfolglos blieben, hat der frühere Betriebsrat nun Klage vor dem Arbeitsgericht in Weilheim eingereicht. Für Mitte Juli ist ein erster Gütetermin angesetzt. Das Gericht müsse dann klären, ob die Eigentümerfamilie bevorzugt vor den Arbeitnehmern habe behandelt werden dürfen, sagt Dinter.

Gnettner selbst sieht der Verhandlung allerdings gelassen entgegen. „Die Stellungnahme der gegnerischen Anwälte liegt uns vor. Es besteht nach Meinung unserer Rechtsvertretung nicht im Entferntesten ein Ansatz für Ansprüche“, teilt der Unternehmer auf Anfrage der Heimatzeitung schriftlich mit. „Im Übrigen handelt es sich um ein schwebendes Verfahren, zu dem wir uns nicht weiter äußern.“

