Stadt Schongau verleiht Barbara Karg den goldenen Ehrenring - 26 Jahre im Stadtrat

Von: Elke Robert

Freute sich über die Auszeichnung mit dem goldenen Ehrenring: Barbara Karg saß 26 Jahre als Stadträtin für die Schongauer SPD am Ratstisch. Arbeit für Senioren liegt ihr am Herzen © Herold

Herzlicher Applaus, viele Glückwünsche und großer Dank für die vielen Jahre Engagement erreichten jetzt Barbara Karg. Die ehemalige SPD-Stadträtin hat den goldenen Ehrenring der Stadt erhalten für ihr 26-jähriges Wirken. Die Schongauerin hatte sich aus gesundheitlichen Gründen zurückgezogen.

Schongau – Das 26-jährige Wirken von Barbara Karg als Stadträtin der SPD-Fraktion würdigte Bürgermeister Falk Sluyterman. Zum Abschluss der Weihnachtssitzung des Stadtrats überreichte der Schongauer Rathauschef nun den goldenen Ehrenring der Stadt an die Schongauerin, die von 1996 bis dieses Jahr im Sommer am Ratstisch saß – mehr als vier Wahlperioden lang. „Ihnen wurde Verantwortung übertragen, Sie haben sie angenommen. Die Zusammenarbeit mit Ihnen hat mir immer große Freude gemacht“, so Sluyterman.

Barbara Karg danke „für die Ehrung und die gute Zusammenarbeit“

„Ich danke für diese Ehrung und für die gute Zusammenarbeit.“ Mit ein paar knappen Worten reagierte Barbara Karg öffentlich auf die Rede des Stadtoberhaupts. Auch ihr habe es Freude bereitet, „aber es war auch manchmal anstrengend“. Leider habe die Wirklichkeit sie ausgebremst, nun müsse sie an sich denken. „Ich hätte gerne weitergemacht“, schloss Karg. Und schränkte unter großem Gelächter der ehemaligen Stadtratskollegen dann doch noch humorig ein: „Aber 26 Jahre sind eigentlich auch genug.“

Die Nachricht, dass Barbara Karg ihr Amt als SPD-Stadträtin abgeben werde, war Mitte dieses Jahres bekanntgeworden. Eine ernsthafte Erkrankung zwang sie dazu, den eigenen Alltag komplett zu überdenken, ihre Zeit nun auch einmal sich selbst zu widmen, „ein bisschen egoistischer zu sein“, wie sie es im Gespräch mit der Heimatzeitung beschreibt. Die langjährige AWO-Ortsvorsitzende entschied sich dafür, ihre Arbeit bei der Arbeiterwohlfahrt weiterzuführen, „das ist die einzige Aufgabe, die ich behalten habe, weil sie mir so am Herzen liegt“, so Karg. Seit acht Jahren ist sie die Vorsitzende, davor war sie schon lange Zeit als Stellvertreterin tätig.

„Anfangszeit war kräftezehrend“

Und wie blickt die Schongauerin zurück auf ihre Zeit als Stadträtin? „Gerade die Anfangszeit war kräftezehrend“, erinnert sie sich zurück an 1996, den Start des Gremiums unter dem damals frisch gewählten und Ende September verstorbenen Parteikollegen Friedrich Zeller. „Die CSU hatte verloren und das konnte sie nicht verkraften“, viele Stadtratskollegen hätten Zeller das Leben schwergemacht. „Das war nicht einfach, und so hatte ich mir diese Tätigkeit als Stadträtin damals auch nicht vorgestellt, aber dafür wird man ja auch nicht gewählt.“

Und es habe auch viele andere Zeiten gegeben. Als besonders schön hat Karg alles rund um das Familienbad Plantsch in Erinnerung. „Das ist heute noch sehr positiv.“ Sehr verbunden gefühlt habe sie sich auch immer den Senioren der Stadt – sie war bis zuletzt als Seniorenbeauftragte Ansprechpartnerin und auch im Förderverein für das Heiliggeist-Altenheim aktiv. „Das passte gut.“

Ehrenringträgerin wünscht sich Weg oder Straße nach Barbara Juchacz

Was sich die Ehrenringträgerin für die Zukunft noch von der Stadt wünscht, sei, dass sich doch noch irgendwo ein Plätzchen findet, um Barbara Juchacz zu würdigen, die Gründerin der AWO. „Das war einfach eine sehr engagierte Frau, die erste Frau, die eine Rede im Reichstag gehalten hat; sich an sie zu erinnern, hätte sie verdient“, so Karg. Der Vorschlag der Schongauerin, den Platz am Münzgebäude Schongau nach der Potsdamer SPD-Abgeordneten zu benennen, hatte 2019 viele Diskussionen und eine Bürgerbefragung ausgelöst, heute heißt der Platz „Bei der Fronveste“ – „damit kann ich aber schon gut leben“, so Karg. Über die Auszeichnung mit dem goldenen Ehrenring freue sie sich sehr – „das ist eine Anerkennung für die vielen Jahre“.

