Gottesdienste zu Weihnachten: Kirchen halten an Ideen aus Corona-Jahren fest

Gut besucht waren im vergangenen Jahr die Gottesdienste im Freien, hier zum Beispiel an der Weilheimer Stadthalle. © Archiv/Ruder

Während Corona mussten Pfarreien kreative Lösungen für ihre Weihnachtsgottesdienste erarbeiten, um den Gläubigen ein schönes Fest zu bescheren. Manche Notlösungen bleiben.

Landkreis – Die Pfarreiengemeinschaft Schongau ist ein gutes Beispiel: Die alljährliche Kinderkrippenfeier findet dieses Jahr erneut im Klosterhof in der Karmeliterstraße statt. „Der Klosterhof ist für ein Krippenspiel perfekt“, teilte die Pfarrei mit. Die Abgeschiedenheit in Kombination mit der historischen Stadtmauer machen die Stimmung erst so richtig idyllisch.

Bei den Besuchern fand das Krippenspiel sehr großen Anklang, weshalb man das auch in Zukunft so beibehalten wolle. Die restlichen Gottesdienste an den Festtagen finden aber wieder in der Kirche statt.

Weihnachtliche Veranstaltungen im Freien

Die Familiengottesdienste fanden auch bei der evangelischen Kirchengemeinde Schongau vergangenes Jahr im Freien statt. „Es war eine sehr tolle Erfahrung“, sagt Pfarrer Jost Herrmann. Mit echten Schafen habe man das Krippenspiel aufgeführt. Dieses Jahr werde es wohl wieder in der Kirche stattfinden, da es leider keine guten Aussichten auf schönes Wetter gibt. In Zukunft könne man sich aber durchaus wieder eine weihnachtliche Veranstaltung auch im Freien vorstellen. Unter anderem führen die Kinder die Geschichte vom kleinen Trommler auf. „Das wird ein sehr bewegendes Stück“, erzählt der Pfarrer, „mehr will ich aber noch nicht verraten“.

In Weilheim sieht es ähnlich aus. Die Bürger durften bereits vergangenes Jahr „Weihnachten draußen“ feiern. Dieses Jahr gibt es wieder die Möglichkeit, das Krippenspiel an sieben verschiedenen Stationen miterleben zu können. Aber auch in Weilheim werden dieses Jahr wieder normale Christmetten in der Kirche gefeiert.

Pfarrgemeinde Peißenberg will allen Gläubigen Besuch der Mette ermöglichen

Etwas anders ist die Situation in Peißenberg. Dort war die Kindermette aufgrund der Pandemie ebenfalls ins Freie verlegt worden. „Das fand bei unseren Kirchgängern keinen allzu großen Anklang“, erklärt Pfarrer Georg Fetsch.

Die Evangelisch-Lutherische Kirchengemeinde Peißenberg musste ebenfalls ausweichen. Eine Messe fand in der Tiefstollenhalle statt und die andere im Freien. Dieses Jahr finden beide Gottesdienste in der Tiefstollenhalle statt, da die Kirche sehr klein ist. Die Pfarrgemeinde will allen Gläubigen den Besuch der Mette ermöglichen.

„Weihnachten vor der Tür“ ist eine neue Tradition, die während der Pandemie in Penzberg entstanden ist. Am Heiligen Abend finden im gesamten Stadtbereich weihnachtlich gestaltete ökumenische Wortgottesdienste statt, für Gläubige beider Konfessionen. Die evangelische Gemeinde aus Penzberg musste letztes Jahr aus Platzgründen ebenfalls umziehen, auf Gut Hub. Mal ein etwas ungewöhnlicher Ort, um eine Christvesper zu feiern, „sonst wird das Landhaus eigentlich für Geburtstagspartys und Hochzeiten gebucht“, erzählt die Verantwortliche.

Gut Hub in Penzberg: Ein ungewöhnlicher Ort für eine Christvesper

Im Stall des Landhauses finden circa 80 Leute Platz. Auch dieses Jahr sollen dort wieder die Vesper und das Krippenspiel stattfinden. Es gäbe ja eigentlich keinen passenderen Ort für ein Krippenspiel als einen Stall, teilte die evangelische Kirchengemeinde auf Nachfrage mit.

Der Peitinger „Weihnachtsweg to go“ hat sich auch über die Corona-Zeit gehalten. Vom Rathaus bis zur katholischen Pfarrkirche kann man der Weihnachtsgeschichte in mehreren Stationen lauschen. Diese ökumenische Feier soll auch den Leuten ein schönes und besinnliches Fest bescheren, die noch nicht in die vollen Kirchen zur Christmette gehen wollen.

