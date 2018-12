Es ist vollbracht: Die Cobi-Reiser-Uhr steht wieder

Schongau – Es war in den letzten beiden Jahren relativ ruhig geworden um die große Mosaik-Uhr von Cobi Reiser. Quasi eingemottet stand sie seit dem Ausbau aus der Außenwand der Sporthalle der Grundschule im September 2016 unscheinbar am Rande der Baustelle. Gut verpackt und durch ein Holzgestell und eiserne Stützen gesichert, dämmerte das Kunstwerk im Dornröschenschlaf dahin.

Jetzt wurde das gute Stück wachgeküsst, und das gleich von zwei Prinzen. Josef Feiler von der Firma Feiler hat mit seinen Mannen vor zwei Jahren die Bilder und die Uhr aus den Wänden gesägt und eingemottet. Helmut Haberstock von der gleichnamigen Baufirma aus Altenstadt hat mit seinem Team das große Haltegestell betoniert. Beides musste nun zusammengefügt werden. Frei nach dem Spruch von dem Runden, das ins Eckige muss. Geht natürlich nicht ohne großen Autokran. Hier zeigt sich wieder die Firma Albrecht verantwortlich. Genügend Erfahrung haben die Männer vom Ammersee, die schon beim Ausbau der Uhr vor Ort waren. „Gute 19 Tonnen hat das Teil“, so Kranführer Peter Brockelt, der später viel Fingerspitzengefühl an den Tag legen muss.

Punkt 9 Uhr fährt der Kran-Koloss nebst Begleitfahrzeug vor. Alles geht relativ schnell. Stützen werden ausgefahren, die Ausgleichsgewichte werden am Kranfahrzeug angebracht. Peter Brockelt kontrolliert nochmal mit dem Nivelliergerät, dass der Kran absolut waagrecht steht. Während dieser Zeit führen die Arbeiter vom Team Feiler/Haberstock die langen Haltegurte unter der Cobi-Reiser-Uhr hindurch und befestigen diese am Kranhaken.

+ Die „Zaungäste“ vom Historischen Verein. © Herold

Kurz vor 10 Uhr geht Kranführer Brockelt auf Spannung, hebt den Betonklotz leicht an. Jetzt erst können die acht Eisenstützen abgeschraubt und entfernt werden. Baufirmenchef Helmut Haberstock überprüft ein letztes Mal die zwei großen Betonpfeiler, in dessen Aussparungen die Uhr von oben eingeführt werden muss. Verkantet der Betonklotz, ist Schluss mit lustig. Man sieht den Gesichtszügen von Haberstock die Anspannung an. Jetzt sind die Fingerchen des Kranführers gefragt. Die 19 Tonnen müssen nach oben über die Betonpfeiler gehoben, dann genau in die Führungen gesenkt werden. Alles per Joystick. Zwei Mann unterstützen auf dem Gerüst, um unbedingt ein Anstoßen zu vermeiden.