Gruselige Gesellen suchen Hexennacht heim

Was für ein Andrang: Weit über 1000 Gestalten – darunter Hexen, Monster, Mumien, Geister und freilich ganz normale Menschen haben am Freitagabend die „Hexennacht“ in der Schongauer Altstadt heimgesucht.

Schongau – Bei Tageslicht, da sehen sie noch ganz harmlos aus. Aber in der Dunkelheit: Da grinsen sie schief und meist scheußlich gruselig in die Dunkelheit: Die Kürbisköpfe, die auf dem Randstein des Marienbrunnens in die Nacht leuchten und am Freitagabend in der Schongauer Altstadt eine echte Attraktion sind. Die Werbegemeinschaft Altstadt hat zur „Hexennacht“ in Schongau geladen, Hexennacht? Freilich ist da die Hölle los!

+ Auch Gespenster haben sich am Freitagabend unter die Hexennacht-Besucher gemischt. © Hans-Helmut Herold

Menschenmassen auf dem Marienplatz: Wie viele hier wirklich sind, das ist schwer zu schätzen. In der Stadt unterhalb der Stadtmauer sind die Parkplätze voll. Wie Ameisenstraßen ziehen sich die Trupps der Schaulustigen in die Stadt hinauf. Solch eine Menschenmenge hat das altehrwürdige Ballenhaus lange nicht gesehen. Tausend sind es auf jeden Fall. Vielleicht doppelt so viele? Zählen kann das an diesem Abend keiner. Die Altstadt ist jedenfalls rappelvoll. Das Geschäft brummt. Egal ob fescher Fummel, Pizza, Bratwurst Döner, Deko: Es ist mächtig was geboten.

Hexenführung mit Hexenkind Hagasusa

In allen Straßen tummeln sich geschminkte Grusel-Gessellen und solche, die sich Schongau auch gerne mal anders zu Gemüte führen möchten. So werden auch Kinder bei der Kinder-Hexenführung, die vom Hexenkind Hagasusa begleitet wird, in die mittelalterliche Geschichte Schongaus eingeführt.

+ Leuchtende Monster-Kürbisse strahlen am Marienbrunnen um die Wette. © Hans-Helmut Herold

Kurz darauf wartet Stadtführerin Kornelia Funke vor dem Rathaus auf Besucher eines abendlichen Streifzugs. Die lassen sich nicht lange bitten. Und auch Helmut Schmidbauer im Stadtmuseum erzählt einmal mehr von „Hesenwahn und Frauenpein“. Bettina Buresch legt 63 Rosen für 63 ermordete Frauen – vermeintliche Hexen – im Rosengarten nieder.

Leucht-Skelett und Leucht-Hexe tanzen an der Ballenhaus-Fassade

Tatsächlich ist die Anzahl der Aktivitäten außerhalb des Marienplatzes an diesem Abend recht überschaubar. Am Marienplatz selbst ist dafür im Schein des Lagerfeuers viel geboten. An der Fassade des Ballenhauses tanzt ein leuchtendes Skelett im Wechsel mit einer Hexe, die auf dem Besen reitet. Halloween hat quasi die gesamte Altstadt eingenommen.

+ Hexentreffen am Marienplatz in Schongau. © Hans-Helmut Herold

Ein echter Publikums-Magnet sind die geschnitzten Kürbisse am Marienbrunnen. Wahnsinn, welche Phantasie die Schnitzer da haben walten lassen. Da wäre der Kürbis, aus dessen ausgeschabten Kopf die Spinnen herauskrabbeln und die Schlange sich durch die Augenlöcher schlängelt. Viele Kinder trauen sich an diesem Abend, die Plastik-Spinnen, die im aufgebahrten Kürbis-Hirn turnen, zu befühlen. Igitt! Schnell wieder reinsetzen ins Kürbis-Hirn. Sich ein bisschen ekeln, gruseln. In so einer hexischen Nacht ist eben alles möglich.

Monster-Kürbis frisst Mini-Kürbis

Was da am Marienbrunnen präsentiert wird, freilich in Aussicht auf einen tollen Preis: Das ist schon Schnitzkunst erster Klasse. Eine geschnitzte Fledermaus hängt im Kürbisloch mal so richtig ab. Ein echter Monster-Kürbis frisst im Maul einen Mini-Kürbis, an den Maiskolben-Ohren hängt noch mit Sicherheitsnadel befestigt eine stachelige Baumfrucht mit Augen. Die Kürbis-Kunst kennt keine Grenzen.

Eine geschnitze Hexe flitzt auf dem Besen durch den Kürbis. Leucht-Skelette zanken sich um den besten Grusel-Platz in der Kürbis-Höhle. Ein grüner Kürbis-Bimbo überrascht mit leuchtend gelben Augen. Ein anderer Kürbis trägt sein Gebiss als Krone.

Schnitz-Kürbis im Miniatur-Format

Viel bestaunt: Ein Mini-Kürbis, der es am Ende auch aufs Treppchen schafft: Der sechs Zentimeter kleine Grinse-Kürbis ist ein Mini-Grusel-Wunder, das sicherlich einiges an Fingerfertigkeit erfordert hat. Am Ende ist es Zaneta Rothnan, die den ersten Platz macht, Simon Riedl hat den zweitbesten Kürbis präsentiert. Rosalia Vicente und Marvin Müller teilen sich punktgleich Platz 3.

Die Schongauer Brass Boyz sorgen zu Beginn der Veranstaltung mit fettem Blasmusik-Sound dafür, dass so richtig Stimmung aufkommt in der Dunkelheit der Nacht. Die Hexennacht-Besucher haben es sich längst gemütlich gemacht in der Schongauer Altstadt, die einmal mehr gezeigt hat was sie drauf hat: So wunderbar belebt kann Altstadt sein.