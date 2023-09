„Habe Schongau viel zu verdanken“ - Pfarrer Jost Herrmann hat nun Dienst in Kaufbeuren angetreten

Von: Elke Robert

Das neue Arbeitszimmer von Jost Herrmann ist bereits eingeräumt, fast alle Bücher stehen schon wieder im Regal. Gestern war der erste Arbeitstag in Kaufbeuren. © Privat

Jost Herrmann ist ab sofort der ehemalige evangelische Pfarrer von Schongau. Er tauschte zum 1. September die Dreifaltigkeitskirche in der Blumenstraße mit der in Kaufbeuren.

Schongau – Offiziell verabschiedet hat die evangelische Kirchengemeinde Schongau ihren Pfarrer Jost Herrmann längst – mit einem feierlichen Gottesdienst und einem gemeinsamen Sommerfest. Nun ist das Kapitel Schongau, wo Herrmann in den vergangenen fünf Jahren die erste Pfarrstelle und Pfarramtsführung innehatte, zuende gegangen, das Kapitel Landkreis Weilheim-Schongau insgesamt. Immerhin 16 Jahre kamen zusammen.

Herrmann war lange Jahre Pfarrer in Weilheim. Für zwei Jahre, ab 2016, war er zudem hauptamtlicher Koordinator für die Asylunterstützerkreise.

Bereits Mitte August kamen die Möbelpacker nach Schongau und räumten das Pfarrhaus leer. „Vom 17. auf den 18. August haben wir das erste Mal in Kaufbeuren übernachtet“, berichtet der Pfarrer bei einem Abschiedsgespräch. Einige Male war er danach noch nach Schongau gefahren, um hinter sich aufzuräumen.

Mitte August kam der Möbelwagen nach Schongau. 190 von 250 Kartons sind schon wieder ausgepackt. © Privat

Nun ist gekehrt im Pfarrhaus, alles entstaubt, der Strom abgelesen. Anfang der Woche galt es nur noch, restliche Sachen beim Wertstoffhof zu entsorgen.

Vom Haus im Grünen ins Kaufbeurer Stadthaus

Schon die Pfarrhäuser sind ganz unterschiedlich, sagt Herrmann: „In Schongau lebten wir im Grünen und ganz versteckt mit vielen Gärten außenrum, in Kaufbeuren haben wir ein riesiges Stadthaus mittendrin – das ist ein ganz anderes Leben.“

Er freue sich, dass nun etwas Neues komme, das war auch gemeinsam mit Ehefrau Annette so geplant: Noch ein Wechsel vor dem Ruhestand. Auch für seine Frau wird sich der Arbeitsalltag ändern: Im Bereich Asylsozialberatung arbeitete sie lange bei der Diakonie Oberland in Weilheim, zuletzt bei der Caritas in Schongau bei der Flucht- und Integrationsberatung, zwischendurch auch am Krankenhaus Schongau im Sozialdienst. „Nun sitzt sie gerade beim Arbeitsamt“, verrät der Pfarrer.

Ein bisschen eingerichtet haben sich die Herrmanns schon im Kaufbeurer Stadthaus, das seit 1588 den evangelischen Pfarrerfamilien zur Verfügung steht. „190 von 250 Kartons sind schon ausgepackt, die Bücher von meinem Arbeitszimmer stehen schon fast alle im Regal“, so Herrmann. Auch den LAN-Anschluss hat er bereits bekommen, „jetzt kann es also losgehen“.

Herrmann tauscht die 1916 eingeweihte Schongauer Dreifaltigkeitskirche mit der Dreifaltigkeitskirche in Kaufbeuren aus dem Jahr 1608. Statt 12 000 Einwohnern in Schongau sind es nun 45 000 in Kaufbeuren. Auch wenn er sich auf seine neue Aufgabe sehr freut, liegt doch ein bisschen Wehmut in dem Abschied. „Ich habe Schongau viel zu verdanken, habe hier viel gelernt.“ Vor allem in Sachen Finanzen und Bauen ist er nun fit, hat er doch große Sanierungs-Aktionen in der Kirche und dem Gemeindehaus hinter sich.

Im September soll entscheiden werden, wer evangelischer Pfarrer in Schongau wird

„Konflikte gab es dagegen in Schongau weniger“, fasst der Pfarrer zusammen. In den 16 Jahren habe er mit vielen Menschen ein vertrauensvolles Miteinander gehabt, und auch quer durch alle Parteien, wie Herrmann schmunzelnd erzählt. „Obwohl jeder weiß, dass ich nicht parteinah mit der CSU bin und eher links stehe oder grün bin, gab es da sehr wertschätzende Begegnungen.“

Auch von der katholischen Gemeinschaft habe er viel Zustimmung erfahren. „Das alles muss ich mir nun wieder neu erarbeiten und von vorne anfangen“, ist ihm bewusst.

Auch für Schongau gibt es einen Neuanfang: Der Kirchenrat wird wohl in seiner nächsten Sitzung im September entscheiden, wer der Nachfolger von Herrmann an der Seite von Pfarrerin Julia Steller wird. „Es haben sich einige gemeldet“, weiß Hermann. Viele Pfarrstellen blieben über eine längere Zeit vakant, weil sich niemand findet, der das Amt übernehmen möchte. Für Schongau hätten sich Pfarrer nicht nur interessiert, sondern eben auch beworben. „Und das ist gut für Schongau.“

Neues Kennzeichen erinnert Jost Herrmann an alte Wirkungsstätte

Zurückerinnern wird sich Herrmann wohl öfter an seine Wirkungsstätte der vergangenen Jahre, nämlich immer dann, wenn er in seinen Wagen steigt: Das neue Kennzeichen am Auto „KF – WM 12“ hat er sich aus nostalgischen Gründen ausgesucht. „Vielleicht ziehen wir ja im Ruhestand wieder in den Landkreis zurück“, so Herrmann.

Amtseinführung in Kaufbeuren Die Amtseinführung von Jost Herrmann durch den stellvertretenden Dekan Wolfgang Thumser ist für Sonntag, 24. September, geplant. Beginn ist um 14 Uhr in der Dreifaltigkeitskirche in Kaufbeuren. Hierzu ist auch die Bevölkerung herzlich eingeladen.