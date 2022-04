Betreutes Wohnen im Heiliggeist-Spital: Sechs neue Appartements fertig

Von: Theresa Kuchler

Teilen

Einrichtungsleiter Christian Osterried sieht im neu entstandenen Betreuten Wohnbereich nach dem Rechten. © Theresa Kuchler

Der Betreute Wohnbereich des Heiliggeist-Spitals bietet Senioren einen Ort, um selbstbestimmt zu leben – ohne dabei ganz auf sich allein gestellt zu sein. Wir haben mit Einrichtungsleiter Christian Osterried das Haus besucht.

Schongau – Christian Osterried biegt vom Eingangsbereich in den Flur mit den grauen Steinfliesen und der gewölbten Decke. Der Leiter des Heiliggeist-Spitals durchquert rasch das Gebäude, das genau zwischen Kirche und Pflegeheim liegt und jahrhundertelang als Kloster genutzt wurde. Die ehemaligen Zellen wurden vor kurzem zu einem Betreuten Wohnbereich umgebaut. Entstanden sind sechs neue Appartements.

Auf drei Etagen leben hier mittlerweile sieben Senioren: Fünf Einzelpersonen und ein Ehepaar. Die Wohnungen sind zwischen 28 und 43,5 Quadratmeter groß und vollständig barrierefrei. Preisspanne: 420 bis 650 Euro kalt. Obendrauf kommt jeweils die Pflege-Pauschale in Höhe von 100 Euro.

So viel Unterstützung im Alltag wie gewünscht

Die Bewohner können hier mit so viel Unterstützung durch das Hauspersonal leben, wie sie es sich wünschen – oder eben brauchen. „Wer möchte, kann hier den Vollservice in Anspruch nehmen“, sagt Osterried. Dazu zählt zum Beispiel das Frühstück und Mittagessen, der Wäschedienst oder die Reinigung der Zimmer. Jeder kann auch selbst kochen, waschen und putzen. Die Appartements sind alle entsprechend ausgerüstet.

Ein großer Vorteil des Betreuten Wohnkomplexes sei die räumliche Nähe zur Pflegestation, sagt Osterried. „Wenn ein Bewohner klingelt, ist sofort eine Schwester da.“ Das biete Sicherheit – und ein beruhigendes Gefühl für die Angehörigen.

Bad, Schlafzimmer, Wohnzimmer, Küche: Die Appartements im Heiliggeist-Spital sind komplett barrierefrei. © Theresa Kuchler

Seit im September die ersten Senioren eingezogen sind, musste noch keine Notfall-Klingel gedrückt werden. Alle Bewohner können sich noch gut selbst helfen. „Das ist auch eher die Zielgruppe für unser Betreutes Wohnen“, sagt Osterried. „Die Bewohner sollten kognitiv fit sein und noch selbst ihren Tagesablauf bestimmen können.“

Eine Frau aus dem zweiten Geschoss lässt Osterried in ihre Wohnung. Als der Einrichtungsleiter das Esszimmer mit der schmalen Küchenzeile betritt, ergreift die 87-Jährige gleich die Initiative. „Da brauche ich unbedingt noch ein Fach“, sagt sie und zeigt in den Unterschrank, in dem sie sich noch ein Regalbrett wünscht. Sie nutze die Küche ohnehin vor allem als Stauraum – zum Kochen brauche sie den Raum gar nicht, sagt sie. „Ich habe hier ja Vollpension.“ Für sie sei das ideal: Kein Einkaufen und täglich verschiedene Gerichte zur Auswahl.

45 bis 50 Bewerbungen auf sechs Appartements

Insgesamt fühlt sich die 87-Jährige in dem Betreuten Wohnbereich mehr als wohl. Zwar sei es eine Umstellung gewesen, von einem großzügigen Haus in eine kleine Wohnung zu ziehen. „Aber für mich ist das jetzt genau richtig.“ Vor allem die Nähe zur Stadt und den „herrlichen Ausblick beim Sonnenaufgang“ schätzt die Seniorin in ihrem neuen Heim.

Doch die Konkurrenz für das Appartement war entsprechend hoch: „Wir hatten 45 bis 50 Bewerbungen“, sagt Osterried. Die meisten Interessierten hätten nach den Besichtigungen von sich aus abgesagt. „Diejenigen, die unbedingt auf der Warteliste bleiben wollten, sind dann größtenteils zum Zug gekommen.“

Osterried hofft, dass die neuen Bewohner einige Jahre in den Wohnungen bleiben können. „Die bringen hier einfach eine andere Lebendigkeit rein“, sagt er. Vor allem, wenn sie mit den Pflegeheimbewohnern irgendwann gemeinsam im „Holzhey-Stüberl“ essen können. Das hat Corona bisher unmöglich gemacht.

Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Schongau-Newsletter.