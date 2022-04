„Hexe von Schongau“-Theaterstück: Drama hinter den Kulissen

Autorin und Organisator uneinig

Von Barbara Schlotterer-Fuchs schließen

Die Inszenierung der „Hexe von Schongau“ – der Kult des „Schongauer Sommers“ - hätte zum Leben erweckt werden können. Das Skript ist vollendet. Aber die Parteien waren sich am Ende uneins.

Schongau/Peiting – Es ist die „Hexe von Schongau“ nach Rosendorfer, an die man sich noch immer gerne erinnert in der Lechstadt und weit darüber hinaus: Die Geschichte der Stadt hatte sich hier mit excellentem Freilicht-Theater der Spitzenklasse vereint. Eine Zeitreise ins Mittelalter. Fulminantes Schauspiel, ein Publikums-Magnet, von dem man beim „Schongauer Sommer“ noch heute träumt. Der Traum hätte weitergehen können.

Vielleicht kann er das auch noch – allerdings nicht mit der Peitinger Erfolgs-Autorin Anschi Dopfer-Werner. Die hatte zwar einen Auftrag für ein Drehbuch, das inzwischen auch fertig ist. Alleine auf der Zielgeraden bei den Verhandlungen mit Schongauer Sommer-Chef Manfred Wodarczyk kamen die Geschäfte in Stocken. Man könnte sagen: Es war so gewaltig der Wurm drin, dass Wodarczyk schließlich hinschmiss.

„Hexe von Schongau“ - Neues Theaterstück geschrieben

Von vorne: Anschi Dopfer bietet Manfred Wodarczyk an, eine neue „Hexe“ für den Schongauer Sommer zu schreiben. Das ist laut Dopfer schon Jahre her. Wodarczyk wollte das Stück für den Verein kaufen, Dopfer wollte als Autorin die Rechte daran. Mit ins Boot holt Anschi Dopfer gleich zu Beginn Ralf Sesar aus Peiting ins Boot. Der studierte Theaterdarsteller hatte bereits bei der letzten Schongauer Hexe Helmut Gehlert in Sachen Regie unter die Arme gegriffen. „Wodarzcyk und ich kannten uns schon lange.“

+ Hat eine neue „Hexe“ für ein Freiluft-Theater wie den „Schongauer Sommer“ geschrieben: Erfolgs-Autorin Angela Dopfer. An ihrer Seite der studierte Schauspieler Ralf Sesar – er hätte die Regie führen sollen. © Privat

Anschi Dopfer schreibt, will der Schongauer Hexe einen neuen Blickwinkel verleihen. „Man weiß in der alten Hexe nichts über Agnes Weiß als Mensch. Ich wollte ein Stück machen, das zeigt: Was hat die Frauen angetrieben in dieser Zeit? Was waren das für Lebensumstände?“, erzählt sie.

Es gibt ein Treffen zu dritt. Dopfer schreibt ein Exposée. Das gefällt Wodarzcyk. Sie erhält den Auftrag. Die ersten vier Akte werden ihr abgesegnet. Dopfer recherchiert weiter gründlich in der Akte der vermeintlichen Hexe Agnes Weiß. „So nah wie in diesem Stück war man diesen Frauen noch nie“, ist sie sich sicher. Neun Akte sind es am Ende. Dopfers Hexe ist keine junge, hübsche nackte Frau. Sie ist eine ältere Agnes Weiß. Eine, die für insgesamt 63 Frauen aus Peiting, Schwabsoien, Schwabbruck und dem gesamten Schongauer Umland steht, die einst bei den Hexen-Verbrennungen in Schongau auf dem Scheiterhaufen brannten.

„Hexe von Schongau“: Autorin und Organisator sind sich uneins

Im vergangenen Herbst wird es konkret: Dopfer übergibt das Theaterstück gemeinsam mit Sesar an Wodarczyk. Gemeinsam diskutieren die drei am Schongauer Volksfestplatz, es geht um die Bühne am Hang, um Ausleuchtung, Details. Am Schluss kommen die drei nicht zusammen. Ob es um künstlerische Freiheit ging oder um Geld: Dazu möchte sich keiner äußern.

Auch Manfred Wodarczyk, Organisator des „Schongauer Sommers“ spricht davon, dass „die Stimmung umgeschlagen“ hätte. Öl ins brennende Feuer will er auf Anfrage der Schongauer Nachrichten bewusst nicht gießen, verweist aber darauf, welche Verantwortung er mit der Finanzierung eines solchen Mammut-Vorhabens trage, das den Verein „Schongauer Sommer“ bereits einmal in den Ruin gestürzt hatte, bevor Wodarczyk übernahm.

+ Wollte die neue „Hexe“ am Ende nicht: Manfred Wodarczyk. © Archiv

Gestorben ist die „Hexe“ für ihn trotzdem nicht. Alleine aus der Zusammenarbeit mit Dopfer und Sesar wird es wohl nichts mehr werden. „Wir haben eine Hexe in Planung“, setzt der Schongauer Sommer-Chef offenbar auf ein anderes Pferd. Details möchte er noch nicht preisgeben – aber ein Datum: Im Jahr 2024, so ist es geplant, soll es eine neue „Hexe“ beim „Schongauer Sommer“ geben.

„Wander-Theater“ geplant

Und Angela Dopfer? „Ich bin enttäuscht“, räumt sie nach vielen Monaten des Recherchierens und Schreibens ein. Sie plant jetzt gemeinsam mit Ralf Sesar eine Art „Wander-Theater“. Ihre Hexe soll an verschiedenen Spielorten im Schongauer Land stattfinden, in einem kleineren Rahmen. „Wir sind auch schon rumgefahren und haben mögliche Spielorte besichtigt“, verrät Sesar. So einfach wie möglich, ohne großen finanziellen Aufwand soll das Ganze über die Bühne gehen – mit alten Scheunen oder alten Häusern als Bühne und nur 100 bis 150 Zuschauern pro Aufführung. Der neue Kulturverein könnte den beiden den Rücken stärken.

Vieles ist also noch sehr vage. Eines jedenfalls steht zumindest für Dopfer fest: Sollte ihre Hexe es auf eine Bühne schaffen, dann wird es „keine nackte Frau sein auf der Bühne, an der sich lüsterne Zuschauer ergötzen“ – ein Umstand, an dem sich Dopfer schon bei den früheren Aufführungen auf der Schongauer Freilichtbühne gestört hatte. Ihre Hexe soll eine mit Würde sein. Es bleibt also in jeder Hinsicht spannend, wenn es um die „Hexe von Schongau“ geht.