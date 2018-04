Schnelle Hilfe bei Unfall im Wald

Rettungs-Übung in schwierigem Gelände: Die drei Retter des Roten Kreuzes sind durch Matthias Müller in das Steilgelände oberhalb von UPM am Schloßberg zum Verletzten gelotst worden, der in der Zwischenzeit von Markus Schwarz betreut worden ist. Nach der medizinischen Erstversorgung wird die Bergwacht alarmiert, die den Verletzten aus dem unwegsamen Gelände zum Rettungswagen bringt.

Hinweisschilder und Rettungskette Forst

Bei jedem Unfall ist schnelle Hilfe Trumpf. Sie kann in manchen Fällen lebensrettend sein. Was aber, wenn der Unfall mitten im Wald passiert, wo die Orientierung der Helfer meist schwierig ist? Eine gemeinsame Rettungsübung von Forstarbeitern der Stadt Schongau und Rettern des BRK in unwegsamen Gelände beeindruckt und bringt neue Erkenntnisse.