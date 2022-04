Dank Aufträgen für E-Mobilität: Hirschvogel investiert 27 Millionen Euro in Schongau

Von: Boris Forstner

Teilen

Die Bagger sind schon fleißig: Im Süden des bestehenden Werkgeländes in Schongau haben die Arbeiten für den Bau der Halle 10 begonnen. © Hirschvogel

Gute Nachricht für den Standort Schongau: Der Automobilzulieferer Hirschvogel hat mit dem Bau der Halle 10 in seinem Werk im Westen der Stadt begonnen. Möglich machen es gleich mehrere gewonnene Aufträge im Bereich der E-Mobilität. Investiert werden in Schongau 27 Millionen Euro.

Schongau – Vor einigen Jahren ging es Schlag auf Schlag im Schongauer Hirschvogel-Werk. Ende 2015 wurde Halle 7 fertig, Ende 2016 bereits Halle 8, schließlich 2018 Halle 9 – doch dann war es erst einmal vorbei mit dem steilen Wachstum. Die weltweiten Probleme rund um Dieselkrise, Handelsstreits, zunehmende E-Mobilität und natürlich Corona haben das Unternehmen mit Stammsitz in Denklingen, das weltweit rund 6000 Mitarbeiter beschäftigt, vorsichtiger agieren lassen.

Baugenehmigung schon vorausschauend vorbereitet

Doch damit ist es jetzt vorbei. Das neue Verwaltungsgebäude in Denklingen, 2019 nach dem Keller-Ausbau vorübergehend eingemottet, ist mittlerweile fertig, dort läuft der Innenausbau. Und jetzt ist auch der Startschuss für die schon lange geplante Erweiterung des Standorts Schongau gefallen.

Der war generalstabsmäßig vorbereitet worden. Im März 2021 wurden mit dem Antrag auf eine Bebauungsplan-Änderung die Weichen für zwei neue Hallen am Standort Schongau gestellt, im Oktober war die Genehmigung da. „Damit können wir kurzfristig auf neue Auftragseingänge reagieren“, hatte Hirschvogel-Sprecherin Michaela Heinle damals gesagt.

Bei Rotorwellen für Elektroantrieb ist Weltmarktführerschaft geplant

Jetzt ist es so weit – und zwar dank der verstärkten Bemühungen im Bereich der E-Mobilität. Das Familienunternehmen, das Stahl- und Aluminiumkomponenten schwerpunktmäßig für die Automobilindustrie baut, „möchte die Chancen der Mobilitätswende nutzen und sich auch im Bereich E-Mobilität als starker Partner positionieren“, heißt es in einer Mitteilung. Eine wichtige Produktgruppe seien dabei Rotorwellen für Elektroantriebe. „Hier strebt das Unternehmen die Weltmarktführerschaft an. Mit dem Gewinn von fünf Großaufträgen namhafter Fahrzeughersteller ist Hirschvogel diesem Ziel nun einen großen Schritt näher gekommen“, heißt es.

Das sind gute Nachrichten insbesondere für Schongau. Denn das 1999 eröffnete Werk gilt als Weiterveredelungsspezialist in der Hirschvogel-Gruppe und verarbeitet überwiegend Rohteile, die an den Standorten in Denklingen, Marksuhl und Gliwice (Polen) gefertigt werden. „Die Hirschvogel Komponenten GmbH wird die Veredelung der Rotorwellen übernehmen und einbaufertig ans Band der Kunden liefern“, so die Mitteilung.

Produktionsstart schon in einem Jahr

Weil es jetzt schnell gehen muss, werden in den Bau von Halle 10 kurzfristig sieben Millionen Euro investiert, zudem weitere 20 Millionen „in neueste Technologie für eine prozess- und materialflussorientierte Fertigung“. Der Produktionsstart sei für das zweite Quartal 2023 geplant, also in einem Jahr – ein ehrgeiziger Zeitplan. Dazu braucht es auch zusätzliches Personal – nach den früheren Erweiterungen waren es schon fast 1000 Mitarbeiter in Schongau, die Zahl ist nach einer kleinen Delle wieder erreicht. „Um hochkomplexe Komponenten wie Rotorwellen kundenspezifisch und in Großserie fertigen zu können, ist eine hohe Entwicklungs- und Fertigungskompetenz erforderlich. Hier in Schongau haben wir sie“, sagt Oliver Maurer, der die Hirschvogel-Werke in Denklingen und Schongau leitet.